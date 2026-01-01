नए साल पर अयोध्या-काशी में रिकॉर्ड तोड़ भीड़, कड़ाके की ठंड पर भारी पड़ी 'श्याम बाबा' की भक्ति

2026 की पहली सुबह की शुरुआत लाखों लोगों ने देश भर के मंदिरों में दर्शन से की. अयोध्या, काशी, मथुरा हर शहर में आलम ये था कि प्रशासन को भीड़ संभालने में पसीने छूट गए. देश के तमाम धार्मिक शहरों में लोगों की भीड़ सुबह से ही नजर आई. जहां पूरा देश नए साल के स्वागत में डूबा था, वहीं श्याम भक्तों के लिए इस साल की शुरुआत 'श्याम बाबा' की चौखट पर मत्था टेके बिना अधूरी थी, राजस्थान के रींगस रेलवे स्टेशन पर भक्ति का ऐसा सैलाब उमड़ा कि स्टेशन का प्लेटफॉर्म भी छोटा पड़ता नजर आया.

रींगस रेलवे स्टेशन पर पैर रखने तक की जगह नहीं बची और पूरा स्टेशन परिसर भक्तों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है. श्रद्धालुओं की इसी भारी तादाद को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने पहले ही तैयारी कर ली थी, जिसके तहत यात्रियों के सफर को आसान बनाने के लिए 24 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं. इन ट्रेनों का मकसद यही है कि दूर-दराज से आने वाले भक्तों को आवागमन में किसी भी प्रकार की परेशानी न झेलनी पड़े. इतना ही नहीं, प्लेटफार्मों पर रेलवे का अतिरिक्त स्टाफ भी मुस्तैद है, जो लाउडस्पीकर के जरिए लगातार यात्रियों की मदद कर रहा है और उन्हें सही जानकारी मुहैया करा रहा है.

जीआरपी थानाधिकारी श्रीचंद ने इस मौके पर बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके लिए भीड़ को सुचारू रूप से नियंत्रित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. साथ ही, स्टेशन की हर गतिविधि पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी पैनी नजर रखी जा रही है. कड़ाके की सर्दी के बावजूद भक्तों का उत्साह सातवें आसमान पर है और बाबा श्याम के दर्शन की ये चाहत ही है जो उन्हें मीलों दूर से खींच लाई है.

काशी-अयोध्या तक आस्था का रिकॉर्ड

नए साल पर भक्ति की यह लहर सिर्फ रींगस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के तमाम बड़े धार्मिक केंद्रों पर आस्था के पुराने रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं मथुरा के जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि, पिछले 5 दिनों में ही करीब 25 लाख श्रद्धालुओं ने ब्रजभूमि के अलग-अलग मंदिरों में भगवान के दर्शन किए हैं. वहीं, शिव की नगरी काशी में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है आंकड़ों की मानें तो बीते एक हफ्ते में वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में 20 लाख और पिछले तीन दिनों में ही 11 लाख श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं. रामलला की नगरी अयोध्या में भी भक्तों का भारी हुजूम देखने को मिला. यहां 30 दिसंबर से 1 जनवरी की शाम 4 बजे तक करीब 8 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए.

शिरडी में भी उमड़े श्रद्धालु

उधर, शिरडी के साईं बाबा मंदिर में भी यही आलम रहा, जहां 25 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच कुल 8 लाख श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई शिरडी में भीड़ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 31 दिसंबर को मंदिर के कपाट रात भर खुले रखे गए, जहां अकेले उस दिन 1.75 लाख लोग पहुंचे साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट के सीईओ गोरक्ष गाडीलकर ने जानकारी दी कि नए साल के पहले दिन भी 1.25 लाख भक्तों ने दर्शन किए इस एक हफ्ते के दौरान करीब 1.22 लाख श्रद्धालु पहुंचे.

