scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नए साल पर अयोध्या-काशी में रिकॉर्ड तोड़ भीड़, कड़ाके की ठंड पर भारी पड़ी 'श्याम बाबा' की भक्ति

साल 2026 की शुरुआत देशभर में आस्था की गूंज के साथ हुई. खाटू धाम से लेकर काशी, अयोध्या और शिरडी तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां कड़ाके की ठंड भी भक्तों के कदम नहीं रोक सकी. मंदिरों और धामों में दिखा यही उत्साह नए साल की पहली तस्वीर को खास बना गया.

Advertisement
X
जयकारों से गूंजा खाटू धाम
जयकारों से गूंजा खाटू धाम

2026 की पहली सुबह की शुरुआत लाखों लोगों ने देश भर के मंदिरों में दर्शन से की. अयोध्या, काशी, मथुरा हर शहर में आलम ये था कि प्रशासन को भीड़ संभालने में पसीने छूट गए. देश के तमाम धार्मिक शहरों में लोगों की भीड़ सुबह से ही नजर आई. जहां पूरा देश नए साल के स्वागत में डूबा था, वहीं श्याम भक्तों के लिए इस साल की शुरुआत 'श्याम बाबा' की चौखट पर मत्था टेके बिना अधूरी थी, राजस्थान के रींगस रेलवे स्टेशन पर भक्ति का ऐसा सैलाब उमड़ा कि स्टेशन का प्लेटफॉर्म भी छोटा पड़ता नजर आया.

रींगस रेलवे स्टेशन पर पैर रखने तक की जगह नहीं बची और पूरा स्टेशन परिसर भक्तों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है. श्रद्धालुओं की इसी भारी तादाद को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने पहले ही तैयारी कर ली थी, जिसके तहत यात्रियों के सफर को आसान बनाने के लिए 24 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं. इन ट्रेनों का मकसद यही है कि दूर-दराज से आने वाले भक्तों को आवागमन में किसी भी प्रकार की परेशानी न झेलनी पड़े. इतना ही नहीं, प्लेटफार्मों पर रेलवे का अतिरिक्त स्टाफ भी मुस्तैद है, जो लाउडस्पीकर के जरिए लगातार यात्रियों की मदद कर रहा है और उन्हें सही जानकारी मुहैया करा रहा है.

यह भी पढ़ें: खाटू श्याम में भक्तों की भीड़, नए साल पर 72 घंटे खुले रहेंगे बाबा के पट, VIP दर्शन पर रोक

सम्बंधित ख़बरें

ताजमहल के दीदार से लोगों ने किया नए साल का आगाज, कड़ाके की सर्दी में भी पहुंचे टूरिस्ट
काशी से कटरा तक ... नए साल के पहले दिन मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़
Devotees throng Khatu Shyam Temple in Sikar on last day of 2025
खाटू श्याम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, दर्शन के लिए लगी लंबी कतार
खाटू श्याम में भक्तों की भीड़, नए साल पर 72 घंटे खुले रहेंगे बाबा के पट, VIP दर्शन पर रोक
Travel Advisory 2026: वृंदावन से अयोध्या तक भारी भीड़!
Advertisement

जीआरपी थानाधिकारी श्रीचंद ने इस मौके पर बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके लिए भीड़ को सुचारू रूप से नियंत्रित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. साथ ही, स्टेशन की हर गतिविधि पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी पैनी नजर रखी जा रही है. कड़ाके की सर्दी के बावजूद भक्तों का उत्साह सातवें आसमान पर है और बाबा श्याम के दर्शन की ये चाहत ही है जो उन्हें मीलों दूर से खींच लाई है. 

काशी-अयोध्या तक आस्था का रिकॉर्ड

नए साल पर भक्ति की यह लहर सिर्फ रींगस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के तमाम बड़े धार्मिक केंद्रों पर आस्था के पुराने रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं मथुरा के जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि, पिछले 5 दिनों में ही करीब 25 लाख श्रद्धालुओं ने ब्रजभूमि के अलग-अलग मंदिरों में भगवान के दर्शन किए हैं. वहीं, शिव की नगरी काशी में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है आंकड़ों की मानें तो बीते एक हफ्ते में वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में 20 लाख और पिछले तीन दिनों में ही 11 लाख श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं. रामलला की नगरी अयोध्या में भी भक्तों का भारी हुजूम देखने को मिला. यहां 30 दिसंबर से 1 जनवरी की शाम 4 बजे तक करीब 8 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए.

Advertisement

यह भी पढ़ें: पार्टी और शोर-शराबे से तौबा... 'डिजिटल डिटॉक्स' से होगी 2026 की शुरुआत

शिरडी में भी उमड़े श्रद्धालु

उधर, शिरडी के साईं बाबा मंदिर में भी यही आलम रहा, जहां 25 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच कुल 8 लाख श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई शिरडी में भीड़ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 31 दिसंबर को मंदिर के कपाट रात भर खुले रखे गए, जहां अकेले उस दिन 1.75 लाख लोग पहुंचे साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट के सीईओ गोरक्ष गाडीलकर ने जानकारी दी कि नए साल के पहले दिन भी 1.25 लाख भक्तों ने दर्शन किए इस एक हफ्ते के दौरान करीब 1.22 लाख श्रद्धालु पहुंचे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    T20 World Cup 2026
    Advertisement