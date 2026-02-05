टिकट कन्फर्म पर शहर का नाम सीक्रेट! युवाओं में बढ़ रहा है 'मिस्ट्री ट्रैवल' का ट्रेंड

अगर आपसे कहा जाए कि आपको कल सुबह की फ्लाइट पकड़नी है, लेकिन आप कहां उतरेंगे इसका आपको अंदाजा भी नहीं है, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? शायद हैरानी और ढेर सारा रोमांच! ट्रैवल की दुनिया में इन दिनों सस्पेंस का यही जादू युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है.

और पढ़ें

दुनिया भर में 'मिस्ट्री ट्रैवल' (Mystery Travel) का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है, जहां मंजिल कोई तयशुदा मैप नहीं, बल्कि एक सरप्राइज गिफ्ट होती है. आखिर क्या है ये मिस्ट्री ट्रैवल और क्यों लोग अब अनजान रास्तों पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए बेताब हैं.

यह भी पढ़ें: गियर न्यूट्रल फिर भी दौड़ने लगती है कार, क्या है लद्दाख की मैग्नेटिक हिल का रहस्य

आखिर क्या है यह मिस्ट्री ट्रैवल?

मिस्ट्री ट्रैवल का सीधा सा मतलब है एक ऐसी यात्रा जहां मंजिल आखिरी वक्त तक राज बनी रहती है. इसमें यात्री अपनी पसंद, जैसे कि उन्हें पहाड़ पसंद हैं या समंदर, अपना बजट और तारीखें किसी ट्रैवल एजेंसी को बता देते हैं. इसके बाद एजेंसी आपकी पूरी ट्रिप प्लान करती है, लेकिन डेस्टिनेशन का नाम आपसे छुपाया जाता है.

सफर का रोमांच बनाए रखने के लिए एजेंसियां अक्सर होटल और फ्लाइट की डिटेल्स यात्रा शुरू होने से महज कुछ घंटे पहले या सीधे एयरपोर्ट पर ही देती हैं. इस सस्पेंस को और मजेदार बनाने के लिए यात्री को कुछ मजेदार सुराग भेजे जाते हैं. जैसे, आपको बताया जा सकता है कि अपने साथ गरम कपड़े रख लीजिए या छतरी साथ रखना न भूलें. इन छोटे-छोटे इशारों से यात्री अंदाजा लगाते रहते हैं, लेकिन असली खुलासा सफर की शुरुआत में ही होता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: वेलेंटाइन डे पर सिंगल होने का न करें गम, सोलो ट्रिप के लिए ये शहर हैं बेस्ट

भारत में क्यों सिर चढ़कर बोल रहा है इसका जादू

भारत के युवाओं और कामकाजी लोगों के बीच इस ट्रेंड के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है प्लानिंग के तनाव से आजादी. आजकल की बिजी लाइफ में लोग होटल बुकिंग, फ्लाइट रेट्स और जगहों को शॉर्टलिस्ट करने की सिरदर्दी नहीं पालना चाहते. वे चाहते हैं कि कोई प्रोफेशनल उनके लिए सब कुछ मैनेज करे और उन्हें बस एक शानदार सरप्राइज मिले. यह अनुभव किसी 'ब्लाइंड डेट' जैसा होता है, जहां हर मोड़ पर कुछ नया मिलने की उम्मीद रहती है.

इसके अलावा, मिस्ट्री ट्रैवल उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो भीड़भाड़ वाली मशहूर जगहों के बजाय कुछ नया देखना चाहते हैं. यह ट्रेंड यात्रियों को उन अनजानी गलियों और खूबसूरत ठिकानों तक ले जाता है, जिनके बारे में उन्होंने शायद कभी सोचा भी न हो. कुल मिलाकर, मिस्ट्री ट्रैवल ने घूमने के नजरिए को पूरी तरह बदल दिया है, जहां मंजिल से ज्यादा अहमियत उस सस्पेंस और सफर को दी जा रही है.



---- समाप्त ----