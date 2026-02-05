scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

टिकट कन्फर्म पर शहर का नाम सीक्रेट! युवाओं में बढ़ रहा है 'मिस्ट्री ट्रैवल' का ट्रेंड

आजकल एक ऐसा ट्रैवल ट्रेंड तेजी से उभर रहा है, जहां टिकट तो पक्का होता है लेकिन मंजिल आखिरी वक्त तक राज बनी रहती है. 'मिस्ट्री ट्रैवल' नाम का यह क्रेज युवाओं को खासा लुभा रहा है. आखिर इस अनजान सफर में ऐसा क्या है जो लोग तयशुदा प्लान छोड़कर इसे चुन रहे हैं.

Advertisement
X
सस्पेंस वाली छुट्टियों का नया और अनोखा रोमांच (Photo: Pixabay)
सस्पेंस वाली छुट्टियों का नया और अनोखा रोमांच (Photo: Pixabay)

अगर आपसे कहा जाए कि आपको कल सुबह की फ्लाइट पकड़नी है, लेकिन आप कहां उतरेंगे इसका आपको अंदाजा भी नहीं है, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? शायद हैरानी और ढेर सारा रोमांच! ट्रैवल की दुनिया में इन दिनों सस्पेंस का यही जादू युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है. 

दुनिया भर में 'मिस्ट्री ट्रैवल' (Mystery Travel) का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है, जहां मंजिल कोई तयशुदा मैप नहीं, बल्कि एक सरप्राइज गिफ्ट होती है. आखिर क्या है ये मिस्ट्री ट्रैवल और क्यों लोग अब अनजान रास्तों पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए बेताब हैं.

यह भी पढ़ें: गियर न्यूट्रल फिर भी दौड़ने लगती है कार, क्या है लद्दाख की मैग्नेटिक हिल का रहस्य

सम्बंधित ख़बरें

हिमालय की वो झील जहां आज भी बिखरे हैं सैकड़ों कंकाल, रहस्य बना है मौत का सच
पहाड़ों की सैर और चॉकलेट का स्वाद, क्या देखा है भारत का यह 'चॉकलेट टाउन'
India to buy 12 P-81 Aircraft from US in 3 Billion Dollar Deal
भारत अमेरिका से खरीदेगा 12 P-8I विमान, 3 बिलियन डॉलर की डील पर जल्द मोहर
Full details of the deal are expected to be released through a formal India–US joint statement once the final processes are completed.
ये 28 स्टॉक... India-US डील से सबसे ज्‍यादा कराएंगे फायदा!
Shivraj on Rahul Gandhi: ‘झूठ की दुकान’, India-US पर..'

आखिर क्या है यह मिस्ट्री ट्रैवल?

मिस्ट्री ट्रैवल का सीधा सा मतलब है एक ऐसी यात्रा जहां मंजिल आखिरी वक्त तक राज बनी रहती है. इसमें यात्री अपनी पसंद, जैसे कि उन्हें पहाड़ पसंद हैं या समंदर, अपना बजट और तारीखें किसी ट्रैवल एजेंसी को बता देते हैं. इसके बाद एजेंसी आपकी पूरी ट्रिप प्लान करती है, लेकिन डेस्टिनेशन का नाम आपसे छुपाया जाता है.

सफर का रोमांच बनाए रखने के लिए एजेंसियां अक्सर होटल और फ्लाइट की डिटेल्स यात्रा शुरू होने से महज कुछ घंटे पहले या सीधे एयरपोर्ट पर ही देती हैं. इस सस्पेंस को और मजेदार बनाने के लिए यात्री को कुछ मजेदार सुराग भेजे जाते हैं. जैसे, आपको बताया जा सकता है कि अपने साथ गरम कपड़े रख लीजिए या छतरी साथ रखना न भूलें. इन छोटे-छोटे इशारों से यात्री अंदाजा लगाते रहते हैं, लेकिन असली खुलासा सफर की शुरुआत में ही होता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: वेलेंटाइन डे पर सिंगल होने का न करें गम, सोलो ट्रिप के लिए ये शहर हैं बेस्ट

भारत में क्यों सिर चढ़कर बोल रहा है इसका जादू

भारत के युवाओं और कामकाजी लोगों के बीच इस ट्रेंड के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है प्लानिंग के तनाव से आजादी. आजकल की बिजी लाइफ में लोग होटल बुकिंग, फ्लाइट रेट्स और जगहों को शॉर्टलिस्ट करने की सिरदर्दी नहीं पालना चाहते. वे चाहते हैं कि कोई प्रोफेशनल उनके लिए सब कुछ मैनेज करे और उन्हें बस एक शानदार सरप्राइज मिले. यह अनुभव किसी 'ब्लाइंड डेट' जैसा होता है, जहां हर मोड़ पर कुछ नया मिलने की उम्मीद रहती है.

इसके अलावा, मिस्ट्री ट्रैवल उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो भीड़भाड़ वाली मशहूर जगहों के बजाय कुछ नया देखना चाहते हैं. यह ट्रेंड यात्रियों को उन अनजानी गलियों और खूबसूरत ठिकानों तक ले जाता है, जिनके बारे में उन्होंने शायद कभी सोचा भी न हो. कुल मिलाकर, मिस्ट्री ट्रैवल ने घूमने के नजरिए को पूरी तरह बदल दिया है, जहां मंजिल से ज्यादा अहमियत उस सस्पेंस और सफर को दी जा रही है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    T20 World Cup 2026
    Advertisement