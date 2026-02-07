scorecardresearch
 
भारत के इन रंग-बिरंगे शहरों की हर तस्वीर है Instagram रील के लिए परफेक्ट

भारत के कई शहर अपनी खास रंगीन पहचान के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं. ये 'कलर कोडेड' शहर सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं हैं, जहां हर गली और हर इमारत कैमरे में खुद-ब-खुद खास बन जाती है.

गुलाबी नगरी जयपुर (Photo: Pexels)
गुलाबी नगरी जयपुर (Photo: Pexels)

आजकल के दौर में यात्रा केवल घूमने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन खूबसूरत यादों को कैमरे में कैद करने का भी नाम है. अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं या इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरों से जादू बिखेरना चाहते हैं, तो भारत के 'कलर कोडेड' शहर आपकी पहली पसंद होने चाहिए.

दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो अपनी इमारतों और गलियों के खास रंगों के लिए जानी जाती हैं. भारत में भी ऐसे कई ऐतिहासिक शहर हैं, जिन्हें एक विशिष्ट रंग की पहचान दी गई है. इन शहरों की वास्तुकला और उनके रंगों के पीछे दिलचस्प कहानियां छिपी हैं, जो आपकी हर फोटो को एक प्रोफेशनल टच देती हैं.

रंगों में लिखी शहरों की अपनी कहानियां

जब रंगों की बात आती है, तो राजस्थान का नाम सबसे ऊपर आता है. यहां का जयपुर शहर अपनी गुलाबी पहचान के लिए दुनिया भर में मशहूर है. साल 1876 में मेहमानों के स्वागत के लिए पूरे पुराने शहर को गुलाबी रंग से रंगा गया था, जो आज भी इसकी मेहमाननवाजी का प्रतीक है. वहीं, जोधपुर की गलियों में कदम रखते ही आपको चारों तरफ नीला रंग दिखाई देगा.

मेहरानगढ़ किले से देखने पर यह नीला शहर किसी जन्नत जैसा लगता है. अगर आपको रेगिस्तान की चमक पसंद है, तो जैसलमेर यानी सुनहरा शहर आपकी गैलरी को पीली रोशनी से भर देगा. यहां के पीले बलुआ पत्थर से बने घर और किले सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकते हैं, जो फोटोग्राफी के लिए सबसे बेहतरीन समय होता है.

राजस्थान का ही उदयपुर अपनी खूबसूरत झीलों और संगमरमर की सफेद इमारतों के कारण सफेद शहर के रूप में जाना जाता है. यहां के महल और उनकी परछाई जब पानी में पड़ती है, तो वह नजारा किसी पेंटिंग जैसा लगता है. इसके विपरीत, महाराष्ट्र का नागपुर अपनी पहचान नारंगी शहर के रूप में रखता है. हालांकि यह नाम यहां के मशहूर संतरों के उत्पादन की वजह से मिला है, लेकिन यह शहर अपनी जीवंत संस्कृति के लिए भी जाना जाता है. इन शहरों में घूमते हुए आपको रंगों के साथ-साथ भारत की विविधता का भी एहसास होता है, जो आपकी तस्वीरों में जान फूंक देता है.

अगर आप प्रकृति और शांति के बीच तस्वीरें खींचना चाहते हैं, तो गांधीनगर और चंडीगढ़ जैसे हरे शहर आपको बेहद पसंद आएंगे. अपनी सुनियोजित शहरी संरचना और सड़कों के किनारे लगी हरियाली की वजह से ये शहर फोटोग्राफर्स को एक साफ-सुथरा और प्राकृतिक बैकग्राउंड देते हैं. वहीं, पंजाब का अमृतसर अपने जगमगाते स्वर्ण मंदिर के कारण स्वर्ण शहर कहलाता है. रात के समय मंदिर की सुनहरी चमक और सरोवर का पानी आपकी तस्वीरों को एक अलग ही आध्यात्मिक गहराई देता है. इन रंगीन शहरों की सैर न केवल आपकी आंखों को सुकून देगी, बल्कि आपके सोशल मीडिया हैंडल को भी रंगों से सराबोर कर देगी.
 

