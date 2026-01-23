दावोस बिजनेस हब ही नहीं, सैलानियों के लिए भी है खास, जानें कैसे करें अपनी ट्रिप प्लान

जब भी स्विट्जरलैंड का जिक्र होता है, तो जेहन में बर्फीली पहाड़ियों और हसीन वादियों की तस्वीरें उभरने लगती हैं. लेकिन इन दिनों स्विट्जरलैंड का एक छोटा सा शहर दावोस पूरी दुनिया की सुर्खियों में बना हुआ है. वैसे तो दावोस को दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस हब के तौर पर जाना जाता है, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की बैठक के लिए भारत के कई राज्यों के मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता जुटे हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी ने इस शहर को चर्चा के केंद्र में ला दिया है. लेकिन यकीन मानिए, दावोस सिर्फ अरबों की डील्स और बड़े भाषणों तक सीमित नहीं है. यह शहर उन सैलानियों के लिए भी किसी जन्नत से कम नहीं है, जो पहाड़ों की गोद में सुकून तलाश रहे हैं. तो चलिए जानते हैं कि बिजनेस कार्निवल के अलावा दावोस में और क्या खास है और आपकी ट्रिप के लिए कौन सा समय सबसे बेहतरीन रहेगा.

क्यों खास है दावोस का यह जादुई शहर

दावोस असल में स्विट्जरलैंड के एक विशाल क्षेत्र का छोटा लेकिन बेहद मनमोहक हिस्सा है. हर साल जनवरी में जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी यहां होती है, तो यह कस्बा एक 'ग्लोबल कार्निवल' में तब्दील हो जाता है. यहां 50 से अधिक देशों के दिग्गज भविष्य की आर्थिक नीतियां तैयार करने के लिए जुटते हैं. इतना ही नहीं, इस शहर की असली पहचान इसके आलीशान रिजॉर्ट्स और आसमान चूमती बर्फीली चोटियां भी हैं. दरअसल, यहां होने वाले सैकड़ों भाषण और सत्र दुनिया की आर्थिक दशा तय करते हैं, यही वजह है कि यह स्थान रसूखदार लोगों से नेटवर्क बनाने का एक शानदार जरिया माना जाता है. यहां की हवाओं में सिर्फ बिजनेस की बातें ही नहीं, बल्कि एडवेंचर का एक अलग ही उत्साह घुला रहता है.

कैसे पहुंचें और क्या है यात्रा का आसान तरीका

दावोस पहुंचने की डगर भी उतनी ही हसीन है जितना कि यह शहर खुद. अगर आप हवाई मार्ग चुनते हैं, तो ज्यूरिख के लिए उड़ान भरना सबसे उपयुक्त रहेगा. इसके अलावा, वहां पहुंचने के बाद आप ट्रेन, बस या टैक्सी के जरिए अपनी आगे की रोमांचक यात्रा जारी रख सकते हैं. देखा जाए तो स्विट्जरलैंड की रेल यात्रा अपने आप में एक अविस्मरणीय अनुभव है. यही नहीं, अगर आप भारी-भरकम सामान के बोझ से बचना चाहते हैं, तो रेटियन रेलवे की लगेज सर्विस या एसबीबी के 'स्पेशल ऑफर' का लाभ उठा सकते हैं. यह सेवा आपके सामान को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाती है, ताकि आप बिना किसी फिक्र के वादियों का आनंद ले सकें.

दावोस घूमने का सबसे सही समय

वैसे तो दावोस साल भर सैलानियों का स्वागत करता है, लेकिन आपकी ट्रिप का मजा पूरी तरह मौसम के चुनाव पर निर्भर है. यदि आप स्कीइंग और बर्फबारी के शौकीन हैं, तो सर्दियों का मौसम आपके लिए सबसे सटीक है. दूसरी ओर, गर्मियों का समय उन लोगों के लिए जन्नत है जो पहाड़ों पर हाइकिंग करना और प्रकृति के सानिध्य में त्योहारों का लुत्फ उठाना चाहते हैं. अपनी यात्रा का समय पहले से तय कर लेने से न केवल आपका सफर आरामदायक होगा, बल्कि आप भारी भीड़ और मौसम की अनिश्चितताओं से भी बच सकेंगे.

दावोस की यात्रा को यादगार बनाने के लिए कुछ बुनियादी बातों पर गौर करना जरूरी है. कोशिश करें कि मुख्य स्विस छुट्टियों या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले हफ्ते में यहां न आएं, क्योंकि इस दौरान होटलों और ट्रांसपोर्ट की कीमतें आसमान छूने लगती हैं. इसके अतिरिक्त, अगर आप जनवरी या फरवरी की कड़ाके की ठंड में यात्रा कर रहे हैं, तो उड़ानों में होने वाली देरी से बचने के लिए समय से थोड़ा पहले निकलना समझदारी होगी. इतना ही नहीं, गर्मियों में अपनी योजना सुबह के हिसाब से बनाएं क्योंकि दोपहर में अक्सर गरज के साथ बारिश होने का अनुमान रहता है. अगर आप शांति और सुकून की तलाश में हैं, तो वसंत और शरद ऋतु आपके लिए सबसे आदर्श समय है.



