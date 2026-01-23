पहाड़ों पर बर्फबारी, ट्रेन-फ्लाइट्स पर भी ब्रेक, 26 जनवरी का ट्रिप कहीं बन न जाए आफत

अगर आप घूमने-फिरने के शौकीन हैं और इस 26 जनवरी के लंबे वीकेंड पर पहाड़ों की वादियों में बर्फबारी का लुत्फ उठाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो जरा ठहरिए. उत्तर भारत के मौसम ने अचानक ऐसी करवट ली है कि आपकी छुट्टियों का मजा किरकिरा हो सकता है. दरअसल, तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से पहाड़ी राज्यों में कुदरत का कहर शुरू हो गया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी की है कि अगले कुछ दिन पर्यटन के लिहाज से काफी जोखिम भरे हो सकते हैं. यही वजह है कि आपकी ट्रिप जन्नत की सैर के बजाय मुश्किलों का सफर बन सकती है. तो चलिए जानते हैं, कहां-कहां हालात बिगड़ रहे हैं और आपको कहां जाने से बचना चाहिए.

बर्फबारी के चलते श्रीनगर में उड़ानें ठप

अगर आप हवाई सफर के जरिए धरती की जन्नत यानी कश्मीर जाने की सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाइए. भारी बर्फबारी के चलते श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उड़ानें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं और आज 26 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं. रनवे पर बर्फ जमी है और विजिबिलिटी (दृश्यता) इतनी कम है कि टेकऑफ और लैंडिंग संभव नहीं है. यही वजह है कि इंडिगो और स्पाइसजेट जैसी एयरलाइंस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक कर लें.

भारी बर्फबारी के कारण श्रीनगर एयरपोर्ट पर 26 फ्लाइट्स रद्द (Photo-ITG)

मनाली में बिछी बर्फ की चादर

हिमाचल के मनाली में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है. शहर की सड़कें और गाड़ियां बर्फ की सफेद चादर से पूरी तरह ढक गई हैं. हालांकि, इस नजारे से पर्यटन व्यवसायी और स्थानीय लोग उत्साहित हैं, लेकिन सैलानियों के लिए यह आफत भी बन सकती है. यही नहीं, लगातार हो रही बर्फबारी से रास्तों के बंद होने और फिसलन बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है. उत्तराखंड में भी कई जिलों के लिए भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे पहाड़ी रास्तों पर सफर करना सुरक्षित नहीं है.

सफेद चादर में लिपटी मनाली घाटी (Photo-ITG)

मैदानी इलाकों में आंधी-बारिश का अलर्ट

खतरा सिर्फ पहाड़ों पर नहीं, बल्कि दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी है. मौसम विभाग के मुताबिक, इन क्षेत्रों में 30 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चल सकती हैं. बिजली कड़कने के साथ ओलावृष्टि (Hailstorm) की भी आशंका है. लिहाजा, अगर आप सड़क मार्ग से इन राज्यों के बीच ट्रेवल करने वाले हैं, तो आंधी और बारिश आपका खेल बिगाड़ सकती है. सुरक्षित रहने के लिए फिलहाल अपनी ट्रैवल प्लानिंग को कुछ दिनों के लिए टाल देना ही बेहतर विकल्प होगा.

