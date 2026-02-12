scorecardresearch
 
छोड़िए वीजा की टेंशन! 2026 में इन देशों की सैर करना है सबसे आसान

विदेश घूमने का प्लान तो हर कोई बनाता है, लेकिन हकीकत में किस देश में एंट्री आपके लिए सबसे आसान है? हाल ही में जारी हुई एक नई लिस्ट ने भारतीय मुसाफिरों के लिए दुनिया के 50 देशों की जमीनी हकीकत साफ कर दी है. जहां कुछ देशों ने भारतीय पर्यटकों के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह खोल दिए हैं, वहीं कई बड़े और मशहूर देश अपनी जटिल शर्तों की वजह से इस रेस में पीछे छूट गए हैं.

लंबी वेटिंग लिस्ट के कारण पिछड़ गए अमेरिका और ब्रिटेन (Photo: Pexels)
अक्सर ऐसा होता है कि हम इंस्टाग्राम पर किसी खूबसूरत देश की फोटो देखते हैं और मन बना लेते हैं कि अगली ट्रिप वहीं की होगी. लेकिन जैसे ही वीजा, फ्लाइट के टिकट और वहां के खर्चों का हिसाब लगाने बैठते हैं, सारा जोश ठंडा पड़ जाता है. हम सपना तो देखते हैं अमेरिका या यूरोप का, लेकिन हकीकत में पहुंच पाते हैं कहीं और.

भारतीय यात्रियों की इसी उलझन को सुलझाने के लिए वीजा प्लेटफॉर्म एटलीस ने एक नई ट्रैवल एक्सेस रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट में 50 देशों की रैंकिंग दी गई है, जिससे आपको पता चलेगा कि भारतीय होने के नाते आपके लिए दुनिया के किस कोने में जाना सबसे आसान और सस्ता है.

एशियाई देशों का जलवा, श्रीलंका और थाईलैंड टॉप पर

इस नई रैंकिंग में एशियाई देशों ने बाजी मार ली है. अगर आप बिना किसी सिरदर्द के विदेश घूमना चाहते हैं, तो टॉप 10 की लिस्ट में श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, मालदीव, ओमान और मॉरीशस जैसे नाम शामिल हैं. इन देशों में जाना भारतीयों के लिए सबसे आसान है क्योंकि यहां या तो वीजा की जरूरत नहीं है, या फिर वीजा-ऑन-अराइवल और ई-वीजा जैसी सुविधाएं बहुत स्मूथ हैं. कनेक्टिविटी के मामले में भी ये देश भारत के बहुत करीब हैं, यानी फ्लाइट्स की भरमार है.

यह भी पढ़ें:  "न बस, न कार, न ट्रेन का शोर, पैदल घूमने के लिए बेस्ट हैं ये देश

क्यों पिछड़ गए अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश?

रिपोर्ट में एक बहुत दिलचस्प बात सामने आई है. लोकप्रियता के मामले में भले ही अमेरिका, ब्रिटेन और स्पेन जैसे पश्चिमी देश भारतीयों की लिस्ट में ऊपर हों, लेकिन असल में वहां पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं है. वीजा की लंबी प्रक्रिया, महीनों की वेटिंग लिस्ट और भारी-भरकम खर्च की वजह से ये देश रैंकिंग में काफी नीचे खिसक गए हैं. उदाहरण के तौर पर, रैंकिंग में फ्रांस 14वें और जर्मनी 15वें नंबर पर है, जबकि ब्रिटेन 23वें और अमेरिका 26वें स्थान पर. एटलीस के मुताबिक, अक्सर लोग इन देशों के बारे में सर्च तो खूब करते हैं, लेकिन वीजा की बाधाओं के कारण टिकट बुक नहीं कर पाते.

बजट के मामले में कौन से देश हैं बेस्ट?

अगर आप कम पैसों में विदेश की सैर करना चाहते हैं, तो रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल, लाओस, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम आपके लिए सबसे किफायती यानी सस्ते डेस्टिनेश हैं. वहीं, अगर आप आलीशान और लग्जरी ट्रिप का शौक रखते हैं, तो मालदीव, स्विट्जरलैंड, फिजी, फ्रांस और इटली आपके लिए सबसे अच्छे विकल्प हैं. खास बात यह है कि भारतीय पासपोर्ट की ताकत भी अब पहले से बढ़ी है. जनवरी 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय पासपोर्ट अब 80वें स्थान पर है और अब हम 55 देशों में बिना किसी पहले वीजा की झंझट के जा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: इस स्टेशन पर रोज टिकट खरीदते हैं लोग, लेकिन ट्रेन में बैठते क्यों नहीं

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि महिला यात्रियों के बीच थाईलैंड, यूएई, जापान, हॉन्गकॉन्ग और श्रीलंका सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले देश हैं. वहीं, अगर आप अकेले यानी सोलो ट्रिप पर जाने की योजना बना रहे हैं, तो वियतनाम और लाओस जैसे देश आपके लिए सबसे सुरक्षित और सुलभ साबित हो सकते हैं. 
 

