scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

न बस, न कार, न ट्रेन का शोर, पैदल घूमने के लिए बेस्ट हैं ये देश

अगर आप ऐसी ट्रिप प्लान कर रहे हैं जिसमें भागदौड़ कम और सुकून ज्यादा हो, तो पैदल घूमना आपके सफर को सच में खास बना सकता है. 2026 में दुनिया के कुछ शहर खास तौर पर पैदल यात्रियों के लिए बेहतरीन माने जा रहे हैं.

Advertisement
X
पैदल चलने वालों के लिए जन्नत है यह शहर (Photo: pexels)
पैदल चलने वालों के लिए जन्नत है यह शहर (Photo: pexels)

आज के दौर में घूमना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना भर नहीं रह गया है. अब लोग सफर के दौरान उन पलों को जीना चाहते हैं जो अक्सर तेज रफ्तार गाड़ियों की खिड़कियों से ओझल हो जाते हैं. पैदल घूमने का अपना ही एक अलग रोमांच है. इससे आप शहर की असली धड़कन को महसूस कर सकते हैं, गलियों में छिपे इतिहास को देख सकते हैं और वहां के खाने की खुशबू को करीब से पहचान सकते हैं.

साल 2026 में अगर आप भी अपनी ट्रिप को यादगार और सुकून भरा बनाना चाहते हैं, तो दुनिया के ये शहर आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं हैं.

1. क्योटो, जापान

सम्बंधित ख़बरें

गुमनाम गलियां और शाही हवेलियां, इन इलाकों में छिपे हैं सदियों पुराने राज!
इस पहाड़ पर हैं 900 मंदिर, क्यों रात होते ही हटा दिए जाते हैं इंसान!
Japan cherry blossom festival
क्या होता है जापान का 'चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल'? इस वजह से हुआ रद्द, देखें तस्वीरें
विदेश यात्रा में ‘रेल पास’ बना भारतीयों का गेमचेंजर, ट्रेन से घूम रहे दुनिया
US Top 10 Thumb
जापान में तकाइची की जीत पर क्या बोले ट्रंप? देखें US-Top 10

क्योटो एक ऐसा शहर है जो अपनी खूबसूरती को धीरे-धीरे आपके सामने खोलता है. अगर आप यहां जल्दबाजी में घूमेंगे, तो इसकी असली आत्मा को कभी नहीं देख पाएंगे. हिगाश्यामा की पुरानी गलियों में पैदल चलते हुए आपको मंदिर, पारंपरिक लकड़ी के घर और शांत बगीचे मिलेंगे, जो मन को सुकून देते हैं. यहां का दार्शनिक पथ पैदल चलने वालों के लिए सबसे बेहतरीन जगह है. क्योटो में पैदल चलना सिर्फ दूरी तय करना नहीं, बल्कि खुद को शांति और आध्यात्मिकता से जोड़ने जैसा है.

यह भी पढ़ें: रात के सन्नाटे में घूमना पसंद कर रहे हैं भारतीय टूरिस्ट, 'नोक्टोटूरिज्म' का बढ़ा क्रेज

Advertisement

2. लिस्बन, पुर्तगाल

सात पहाड़ियों पर बसे इस शहर को देखकर पहली बार में लग सकता है कि यहां पैदल चलना मुश्किल होगा, लेकिन यकीन मानिए लिस्बन की असली खूबसूरती इसकी चढ़ाई और ढलानों में ही छिपी है. जब आप अल्फामा जैसे पुराने मोहल्लों से गुजरते हैं, तो टाइलों से सजी दीवारें और छतों पर सूखते कपड़े एक अलग ही नजारा पेश करते हैं. यहां की पुरानी ट्रामों की आवाज और समुद्री इतिहास आपको एक पुरानी, प्यारी याद की तरह महसूस होगा. बिना किसी हड़बड़ी के लिस्बन को नापना एक जादुई अनुभव है.

3. ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना

ब्यूनस आयर्स को तो बनाया ही पैदल घूमने के लिए गया है. इसके चौड़े फुटपाथ और हरे-भरे रास्ते आपको लंबी सैर के लिए मजबूर कर देंगे. सैन टेल्मो या पालेर्मो की गलियों में टहलते हुए आपको यूरोपीय आर्किटेक्चर और लैटिन अमेरिका के जोश का एक शानदार मिश्रण देखने को मिलेगा. यहां की स्ट्रीट आर्ट और सड़कों किनारे बने कैफे इस शहर को जीवंत बना देते हैं. पैदल चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आप शहर के साथ बातचीत कर रहे हों.

4. कोपेनहेगन, डेनमार्क

कोपेनहेगन दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में से है जिसे पैदल यात्रियों और साइकिल चलाने वालों की सुविधा को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किया गया है. यहां की नहरें, सादगी भरी इमारतें और ऐतिहासिक इलाके एक-दूसरे के काफी करीब हैं, जिससे पूरा शहर घूमना बेहद आसान हो जाता है. यहां पैदल चलते हुए आपको समझ आएगा कि डेनिश लोग अपनी लाइफस्टाइल और वर्तमान पल में जीने को इतनी अहमियत क्यों देते हैं. यह शहर आपको भागना नहीं, बल्कि ठहरकर जिंदगी का आनंद लेना सिखाता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: जहां धरती उगलती है सिर्फ आग! टूरिस्टों को भा रहा है 'नरक का द्वार'

5. इस्तांबुल, तुर्की

इस्तांबुल में पैदल चलने का मतलब है दो महाद्वीपों और कई सदियों के बीच से गुजरना. सुल्तानाहमेत के पुराने खंडहरों से लेकर बेयोग्लू की आधुनिक गलियों तक, यहां हर कदम पर इतिहास बदलता नजर आता है. पैदल चलते हुए ही आप ओटोमन काल की मस्जिदों, पुराने बाजारों की रौनक और आज के दौर के कैफे कल्चर को एक साथ देख सकते हैं. यह एक ऐसा विरोधाभासी शहर है जिसे केवल पैदल चलकर ही सबसे बेहतर तरीके से समझा और महसूस किया जा सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    IPL
    Advertisement