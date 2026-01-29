scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नीली गुफाएं और सफेद समंदर, एडवेंचर के दीवानों के लिए जन्नत हैं ये 5 ग्लेशियर्स

दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं, जहां पहुंचते ही वक्त थम-सा जाता है. जहां बर्फ की विशाल चादरें, नीली गुफाएं और टूटते हिमखंड कुदरत का अलग ही नजारा पेश करते हैं.

Advertisement
X
पहाड़ों के बीच बर्फ का यह सफेद साम्राज्य (Photo: Pexels)
पहाड़ों के बीच बर्फ का यह सफेद साम्राज्य (Photo: Pexels)

धरती पर अगर कहीं कुदरत का सबसे शांत और भव्य रूप देखना हो, तो वो ग्लेशियर्स हैं. पहाड़ों को चीरकर बहती बर्फ की ये विशाल नदियां और उनके बीच बनी नीली गुफाएं किसी दूसरी दुनिया का एहसास कराती हैं. एडवेंचर के शौकीनों के लिए ये जगहें किसी जन्नत से कम नहीं हैं, जहां उन्हें बर्फ पर ट्रेकिंग करने, तैरते हिमखंडों के बीच नाव चलाने और कुदरत की बेमिसाल कारीगरी को करीब से देखने का मौका मिलता है.

हालांकि, तेजी से बदलते मौसम और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये धीरे-धीरे सिमट रहे हैं, इसलिए पिघलने से पहले इन नजारों का अनुभव करना हर घुमक्कड़ का सपना होता है. 

1. पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर, अर्जेंटीना 

सम्बंधित ख़बरें

कनाडाई टूरिस्ट की मौत का अनसुलझा रहस्य
कहानी उस 'स्वर्ग' की, जिसके सफर पर निकली थी पाइपर, लेकिन लौटी सिर्फ लाश!
स्टेशन नहीं, जन्नत है! न प्लेटफॉर्म, न दुकानें! ट्रेन की खिड़की से दिखता है 'दूधसागर'
Argentina Fire
इजरायली टूरिस्ट ने अर्जेंटीना के जंगल में लगाई आग? सोशल मीडिया पर हंगामा
US Latin America Enmity
हस्तक्षेप, शोषण और साम्राज्य... दक्षिण अमेरिका से US की 200 साल की अदावत क्यों हैं?
Argentica Blackout
नए साल से ठीक पहले अर्जेंटीना में अचानक हुआ ब्लैकआउट, अंधेरे में डूब गई राजधानी

अर्जेंटीना के पैटागोनिया में स्थित पेरिटो मोरेनो दुनिया के उन चंद ग्लेशियर्स में से है, जिसे देखने के लिए आपको बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती. इसकी भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह लेक अर्जेंटिनो के ऊपर करीब 70 मीटर की ऊंचाई तक फैला है. इसकी सबसे खास बात इसकी निरंतर हलचल है. जब बर्फ के विशाल शिलाखंड टूटकर झील के पानी में गिरते हैं, तो होने वाली गर्जना किसी बड़े धमाके जैसी सुनाई देती है. यहां पर्यटक अपने जूतों में क्रैम्पोन (बर्फ पर चलने वाले कांटे) बांधकर ट्रेकिंग कर सकते हैं और जमी हुई धाराओं के बीच ग्लेशियर के विज्ञान को समझ सकते हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: फरवरी में लेना है बर्फबारी की मजा, तो बैग पैक करें और निकल पड़ें इन लोकेशन पर

2. वत्नाजोकुल ग्लेशियर, आइसलैंड

आइसलैंड को 'आग और बर्फ की भूमि' कहा जाता है और इसका सबसे बड़ा सबूत है वत्नाजोकुल ग्लेशियर. यूरोप के इस सबसे बड़े ग्लेशियर की विशाल बर्फ की चादर के नीचे सक्रिय ज्वालामुखी छिपे हैं. सर्दियों के दौरान यहां बनने वाली बर्फ की गुफाएं किसी जादुई महल जैसी लगती हैं, जो नीली रोशनी से जगमगाती हैं. यहां आने वाले पर्यटक न सिर्फ बर्फ पर चढ़ाई का आनंद लेते हैं, बल्कि काली रेत के मैदानों और दूर तक फैली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच गुफाओं के अन्वेषण के लिए भी खींचे चले आते हैं.

3. अथाबास्का ग्लेशियर, कनाडा

कनाडा की रॉकी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित अथाबास्का ग्लेशियर अपनी सुगमता के लिए जाना जाता है. आइसफील्ड्स पार्कवे के ठीक किनारे स्थित होने के कारण यहां पहुंचना बेहद आसान है. जो लोग प्रोफेशनल पर्वतारोही नहीं हैं, उनके लिए यह ग्लेशियर किसी वरदान से कम नहीं है. पर्यटक यहां विशेष रूप से डिजाइन किए गए स्नो कोच (बर्फ पर चलने वाली बस) के जरिए सीधे ग्लेशियर की सतह पर जा सकते हैं. यह स्थान न केवल पर्यटन के लिए बल्कि जलवायु परिवर्तन पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों के लिए भी एक प्रमुख केंद्र है.

Advertisement

4. खुंबू ग्लेशियर, नेपाल

नेपाल की गोद में और माउंट एवरेस्ट की छांव में स्थित खुंबू ग्लेशियर दुनिया के सबसे ऊंचे हिमनदों में से एक है. यह प्रसिद्ध एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेक का एक अनिवार्य हिस्सा है. साहसिक यात्रियों के लिए खुंबू ग्लेशियर की यात्रा किसी उपलब्धि से कम नहीं होती. सुरम्य खुंबू घाटी से होकर गुजरने वाला यह रास्ता लुभावने दृश्यों से भरा है. यहां की प्राकृतिक सुंदरता और हिमालय की चोटियों के बीच जमी बर्फ की विशाल परतें ट्रेकर्स को एक अलग ही रोमांच और सुकून का एहसास कराती हैं.

यह भी पढ़ें: स्विट्जरलैंड भूल जाएंगे! इस सर्दी मिस न करें भारत के ये 5 खूबसूरत बर्फीले ठिकाने

5. फ्रांज जोसेफ ग्लेशियर, न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड का फ्रांज जोसेफ ग्लेशियर दुनिया के सबसे अनोखे स्थलों में से एक है. दुनिया में शायद ही ऐसी कोई दूसरी जगह हो जहां ऊंचे ग्लेशियर सीधे हरे-भरे शीतोष्ण वर्षावनों के बीच उतरते हों. दक्षिणी आल्प्स से बहती यह बर्फ की नदी झरनों और फर्न के पेड़ों के बीच से होकर गुजरती है. उपोष्णकटिबंधीय वातावरण और बर्फ का यह मेल फ्रांज जोसेफ को फोटोग्राफी के लिए दुनिया की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक बनाता है. हालांकि यह तेजी से पीछे खिसक रहा है, लेकिन आज भी इसकी सुलभता और सुंदरता पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    T20 World Cup 2026
    Advertisement