विदेश घूमने का है प्लान, अमेरिका यात्रा के लिए ये 10 शहर हैं सबसे बेस्ट

साल 2026 में दुनिया भर के सैलानियों का झुकाव ऐसी जगहों की ओर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, जहां घूमना सिर्फ सफर नहीं बल्कि एक पूरा अनुभव बन जाता है. लाखों यात्रियों की राय से तैयार हुई एक खास लिस्ट में अमेरिका के 10 ऐसे शहर सामने आए हैं, जिन्होंने एंटरटेनमेंट, कल्चर और एडवेंचर के दम पर ग्लोबल टूरिज्म का ट्रेंड सेट कर दिया है.

मुसाफिरों की पहली पसंद बने अमेरिका ये शहर (Photo: pexels)
मुसाफिरों की पहली पसंद बने अमेरिका ये शहर (Photo: pexels)

ऊंची इमारतें, नीला समंदर और ऐतिहासिक गलियां अमेरिका का हर कोना सैलानियों को एक अलग जादुई दुनिया का एहसास कराता है. साल 2026 में यात्रियों का रुझान उन डेस्टिनेशन्स की ओर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, जहां शानदार कल्चर के साथ मॉडर्न सुविधाएं और एडवेंचर का बेहतरीन मेल मिलता है.

यही वजह है कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और साल भर मौजूद रोमांच के चलते अमेरिका के कुछ खास शहर ग्लोबल टूरिज्म के नक्शे पर छा गए हैं और दुनिया भर के घुमक्कड़ों की पहली पसंद बन चुके हैं. आइए जानते हैं उन टॉप 10 शहरों के बारे में, जिन्होंने इस साल लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

दुनिया भर के लाखों यात्रियों की समीक्षाओं के आधार पर तैयार की गई इस लिस्ट में न्यूयॉर्क शहर पहले पायदान पर काबिज है. इसके बाद मनोरंजन की दुनिया का बादशाह लास वेगास दूसरे और सर्फर्स का स्वर्ग कहा जाने वाला हवाई का ओआहू द्वीप तीसरे स्थान पर है. संगीत प्रेमियों का पसंदीदा शहर नैशविले चौथे, जबकि अपनी अनूठी संस्कृति के लिए मशहूर न्यू ऑरलियन्स पांचवें नंबर पर है. लिस्ट में आगे खेल और कॉमेडी के हब शिकागो, ऐतिहासिक चार्ल्सटन, साहित्यकारों की भूमि की वेस्ट, देश की राजधानी वाशिंगटन डीसी और क्रांतिकारी इतिहास समेटे बोस्टन ने अपनी जगह बनाई है.

यह भी पढ़ें: AI समिट का असर, दिल्ली में फाइव स्टार होटलों के किराए में खरीद लेंगे कार

क्यों खास हैं ये शहर?

इन शहरों की वैश्विक लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह यहां मिलने वाला विविधता भरा वह अनुभव है, जो हर उम्र और पसंद के मुसाफिर को अपनी ओर खींचता है. न्यूयॉर्क जहां अपनी आसमान छूती गगनचुंबी इमारतों और सेंट्रल पार्क की सुकून भरी हरियाली के अनूठे संगम के लिए प्रसिद्ध है, वहीं लास वेगास अपनी चकाचौंध भरी रातों, वर्ल्ड-क्लास कैसीनो और आलीशान बुफे के लिए दुनिया भर में एक अलग पहचान रखता है. संगीत के दीवानों के लिए नैशविले किसी तीर्थ से कम नहीं है, जहां साल के 365 दिन और चौबीसों घंटे लाइव म्यूजिक का जादू फिजाओं में तैरता रहता है. यहां की हर गली और हर कोना सुरों से सजा है, जो इसे दुनिया की 'म्यूजिक कैपिटल' के रूप में सार्थक बनाता है.

दूसरी ओर, शिकागो अपनी आधुनिक कॉमेडी और खेल संस्कृति के जरिए एक ऐसा जीवंत माहौल तैयार करता है जिसे ढूंढना दुनिया के किसी और कोने में मुश्किल है. यदि आप इतिहास और आधुनिकता का मेल देखना चाहते हैं, तो वाशिंगटन डीसी में ऐतिहासिक स्मारकों के दर्शन के साथ-साथ मिशेलिन-स्टार रेस्तरां में दुनिया के सबसे लजीज और बेहतरीन भोजन का लुत्फ उठा सकते हैं. वहीं, बोस्टन और चार्ल्सटन जैसे शहर अपनी पुरानी वास्तुकला और फ्रेंच क्वार्टर के जरिए अमेरिका के गौरवशाली इतिहास की कहानियां सुनाते हैं. चाहे वह की वेस्ट का शांत बोहेमियन माहौल हो या न्यू ऑरलियन्स की जीवंत जैज गलियां, ये सभी शहर अपने भीतर एक ऐसी आत्मा समेटे हुए हैं जो यात्रियों को बार-बार यहां आने पर मजबूर कर देती है.

यह भी पढ़ें: खूब विदेश घूम रहे भारतीय, टोक्यो से सिडनी तक देसी रंग में रंगे विदेशी ठिकाने

ट्रैवल प्लान कैसे करें?

अमेरिका की यात्रा एक बड़ा निवेश है, इसलिए इसकी प्लानिंग समय रहते करना जरूरी है. सबसे पहले अपनी पसंद के आधार पर इन 10 शहरों में से 2-3 शहरों का एक क्लस्टर चुनें. प्लानिंग का पहला कदम सही वीजा प्रक्रिया और फ्लाइट्स की एडवांस बुकिंग है. मौसम की बात करें तो अमेरिका घूमने के लिए वसंत और पतझड़ का समय सबसे बेहतरीन माना जाता है, जब तापमान सुहावना होता है. स्थानीय सफर के लिए आप ट्रेन या घरेलू उड़ानों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

---- समाप्त ----
