scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बारामती: वो शहर जहां से शुरू हुई अजित पवार की सियासत, उसी मिट्टी में ली अंतिम सांस

पुणे जिले का शांत और विकसित इलाका बारामती, आज एक दर्दनाक खबर की वजह से चर्चा में है. यह वही इलाका है जिसे अजित पवार ने दशकों तक अपनी राजनीति और प्रशासनिक पकड़ से संवारा.

Advertisement
X
बारामती की ये चौड़ी और साफ-सुथरी सड़कें (Photo: India Today)
बारामती की ये चौड़ी और साफ-सुथरी सड़कें (Photo: India Today)

पुणे जिले का वो शांत कोना, जहां नीरा नदी की लहरें गन्ने के खेतों को सींचती हैं, आज गहरी खामोशी में डूबा है. जिस मिट्टी को अजित पवार ने अपने विजन से विकास का ग्लोबल मॉडल बनाया, उसी धरती के करीब उनके जीवन का सफर एक बेहद दर्दनाक हादसे में थम गया.

बुधवार की सुबह जब बारामती में लैंडिंग के दौरान उनका विमान क्रैश हुआ, तो महाराष्ट्र ने न केवल अपना एक कद्दावर नेता खोया, बल्कि बारामती ने अपना वो शिल्पकार खो दिया जिसने इस इलाके की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी थी. 66 वर्ष की आयु में अजित पवार का जाना राज्य की राजनीति के एक बड़े अध्याय का अंत है.

यह भी पढ़ें: Ajit Pawar Death: 35 मिनट हवा में, फिर क्रैश! कैसा है वो बिजनेस जेट जिसमें अजित पवार की हुई मौत

सम्बंधित ख़बरें

भारत की वो 5 जगहें, जहां मोबाइल नहीं, दिल की धड़कनें सुनाई देती हैं
पेट पूजा के लिए बेस्ट हैं ये 5 रेलवे स्टेशन, ट्रेन रुकते ही प्लेटफॉर्म पर दौड़ लगा देते हैं यात्री
Ajit Pawar, Sachin Tendulkar
'समर्प‍ित नेता खो दिया...', अजित पवार के न‍िधन पर सच‍िन का छलका दर्द, हुए भावुक
अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र में शोक है, और साथ ही NCP के भविष्य को लेकर कई सवाल भी.
अब नजर अजित पवार की सत्ता-यात्रा के ब्लैक बॉक्स पर
Ajit Pawar
अजित पवार के निधन पर यूपी में शोक की लहर, CM योगी-अखिलेश-मायावती ने जताया दुख

भौगोलिक दृष्टि से बारामती पुणे के पूर्वी बेल्ट का वो हिस्सा है, जिसे प्रकृति ने नीरा नदी के रूप में एक अनमोल वरदान दिया है. यह वही इलाका है जहां दशकों पहले सूखे की मार के कारण पवार परिवार सतारा छोड़कर काटेवाडी में आकर बसा था. नीरा नदी के किनारे बसी इस उपजाऊ मिट्टी ने ही बारामती को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया और यहीं से संघर्ष की वो गाथा शुरू हुई, जिसने गन्ने के किसानों को एकजुट कर सहकारिता की नींव रखी. आज बारामती की पहचान देश के 'शुगर बाउल' के रूप में होती है, जहां की हरियाली मुसाफिरों का मन मोह लेती है.

Advertisement

बारामती का इलाका सिर्फ राजनीति ही नहीं, बल्कि आस्था का भी एक बड़ा केंद्र है. बारामती तहसील के भीतर आने वाला मोरगांव का श्री मयूरेश्वर मंदिर अष्टविनायक का प्रथम पड़ाव है, जिसकी भव्य वास्तुकला देखने दूर-दूर से श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं. इसके अलावा, बारामती शहर के आसपास का ग्रामीण परिवेश उन लोगों के लिए बेहतरीन अनुभव है जो महाराष्ट्र की असली संस्कृति और 'विलेज लाइफ' को करीब से देखना चाहते हैं. 

Baramati Development
बैलगाड़ी पर लदा गन्ना और बारामती की ग्रामीण संस्कृति (Photo: India Today)

यह भी पढ़ें: अजित पवार का निधन, पत्नी सुनेत्रा पवार और बहन सुप्रिया सुले बारामती के लिए दिल्ली से रवाना

कैसा है पवार के सपनों का आधुनिक शहर

बारामती की सबसे बड़ी खासियत यहां का योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया गया बुनियादी ढांचा है. अजित पवार ने यहां की सुविधाओं को इस तरह विकसित किया कि आज यहां का बस टर्मिनल और 'विद्या प्रतिष्ठान' का शैक्षणिक परिसर अपनी व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं.

यहां की चौड़ी और साफ-सुथरी सड़कें इलाके को एक आधुनिक स्वरूप देती हैं, वहीं औद्योगिक क्षेत्र में पियाजियो (वेस्पा) जैसे प्रमुख संयंत्रों की मौजूदगी इसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है. आज वही एयरपोर्ट और वही सड़कें मातम में डूबी हैं, जिन्हें अजित पवार ने अपनी मेहनत और विजन से महाराष्ट्र के सबसे विकसित तालुकों की कतार में खड़ा किया था.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    T20 World Cup 2026
    Advertisement