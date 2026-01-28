अजित पवार का निधन, पत्नी सुनेत्रा पवार और बहन सुप्रिया सुले बारामती के लिए दिल्ली से रवाना

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है. बुधवार सुबह एक विमान हादसे में उनका निधन हो गया. इस दर्दनाक खबर के बाद पूरा पवार परिवार बारामती के लिए रवाना हो गया है. संकट और दुख की इस घड़ी में पूरा परिवार एकजुट नजर आ रहा है.

मुंबई से निकले शरद पवार, दिल्ली में साथ दिखीं सुप्रिया-सुनेत्रा

अजित पवार के निधन से पूरा पवार परिवार सदमे में है. अजित पवार की पत्नी, उनके बेटे-बहू, प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को ले जा रहा हेलीकॉप्टर दिल्ली से रवाना हो गया है. उनके चाचा शरद पवार अपने मुंबई स्थित आवास 'सिल्वर ओक' से बारामती के लिए रवाना हो गए हैं.

शरद पवार के दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास पर सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार एक साथ मौजूद नजर आए. पिछले कुछ समय की राजनीतिक कड़वाहटों को पीछे छोड़, आज पूरा परिवार एक-दूसरे का हाथ थामे नजर आया. सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार, जो कभी एक-दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में थीं, आज इस दुख के बीच एक-दूसरे को संभालती और ढांढस बंधाती दिखीं.

कैसे हुआ हादसा?

यह दर्दनाक हादसा बुधवार सुबह करीब 8:45 बजे हुआ. जानकारी के मुताबिक, अजित पवार का विमान बारामती में लैंड कर रहा था, उसी दौरान वह क्रैश हो गया. 66 वर्षीय अजित पवार इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे. हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और तुरंत राहत कार्य शुरू किया गया. इस प्लेन क्रैश में केवल अजित पवार ही नहीं, बल्कि उनके साथ विमान में मौजूद अन्य 4 लोगों की भी मौत हो गई है. मरने वालों में अजित पवार के पर्सनल असिस्टेंट (PA), उनके सुरक्षाकर्मी और प्लेन का स्टाफ शामिल है. इस खबर ने न केवल बारामती, बल्कि पूरे महाराष्ट्र को स्तब्ध कर दिया है.

