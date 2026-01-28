Ajit Pawar Death: 35 मिनट हवा में, फिर क्रैश! कैसा है वो बिजनेस जेट जिसमें अजित पवार की हुई मौत

Ajit Pawar Dies in Plane Crash: एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का आ विमान हादसे में दुखद निधन हो गया. 35 मिनट तक आसमान में उड़ने के बाद लैंडिंग के दौरान उनका चार्टड प्लेन दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई. उड़ान भर के बाद तकरीबन 35 मिनट तक सब कुछ सामान्य था. रनवे से उठते ही यह बिजनेस जेट अपनी तय ऊँचाई की ओर बढ़ रहा था और लैंडिंग के वक्त सबकुछ खत्म हो गया. कुछ ही पलों में प्लेन आग के गोले में तब्दील हो गया और चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं और मलबा.

कैसे हुआ हादसा

शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि विमान को लैंडिंग के वक्त दिक्कत आई थी, हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि ठीक-ठीक क्या हुआ. हादसे के थोड़ी देर बाद ही एयरपोर्ट के कर्मचारी और बचाव दल मौके पर पहुंच गए थे. वहां विमान पूरी तरह तबाह हालत में मिला और किसी के बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आई.

इस प्लेन में अजित पवार के साथ एक पीएसओ और एक अटेंडेंट भी शामिल थें. Photo PTI

एविएशन से जुड़ी एजेंसियां इलाके को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर चुकी हैं. फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर को निकाला जाएगा, ताकि यह समझा जा सके कि आखिरी पलों में पायलटों के बीच क्या बातचीत हुई, विमान के सिस्टम कैसे काम कर रहे थे और उस समय मौसम की स्थिति क्या थी. इन्हीं जानकारियों के आधार पर हादसे की वजह सामने आने की उम्मीद है.

इस हादसे में अजीत पावर की मौत ने सबको झकझोर दिया है. आखिर यह कैसा बिजनेस जेट था, जिसकी उड़ान 35 मिनट बाद ही त्रासदी में बदल गई. क्या कोई तकनीकी खामी थी, या कोई और वजह. उसी विमान की कहानी, उसकी क्षमता और उसकी पहचान को समझने की कोशिश है यह रिपोर्ट. आइये देखें कैसा है वो बिजनेस जेट जिसमें अजीत पवार की मौत हुई.

Learjet 45XR में सवार थे पवार

जानकारी के मुताबिक अजीत पवार जिस चार्टेड प्लेन में सफर कर रहे थें वो दिल्ली के वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (VSR Ventures Pvt Ltd) नाम की एक चार्टर कंपनी का था. इस चार्टेड प्लेन का नाम लीयरजेट 45एक्स आर (Learjet 45XR) है. इसका रजिस्ट्रेशन नंबर VT-SSK है और ये एक बिजनेस जेट है जिसका इस्तेमाल वीआईपी मूवमेंट और सेलिब्रिटीज द्वारा किया जाता है.

Learjet 45XR चार्टेड प्लेन का इस्तेमाल VIP और सेलिब्रिटीज द्वारा किया जाता है. Photo: aeroaffaires.com

इस चार्टेड प्लेन का निर्माण कनाडा बेस्ड कंपनी बॉम्बार्डियर (Bombardier) ने किया है. Learjet 45XR बिज़नेस जेट अपनी तेज़ रफ्तार, दमदार परफॉर्मेंस और लग्ज़री के लिए दुनियाभर में जाना जाता है. यह जेट लंबे समय से कॉर्पोरेट और प्राइवेट उड़ानों के लिए सबसे पसंदीदा विकल्प रहा है. मूल रूप से Learjet 45 पर बेस्ड ये एक एडवांस एडिशन प्लेन है, जिसे जून 2004 में पेश किया गया था. इसके अपडेटेड वर्जन में इंजन के पावर, पेलोड और ओवरऑल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया गया था.

Learjet 45XR में दो Honeywell TFE731-20BR टर्बोफैन इंजन लगाए गए हैं, जो इसे बेहतरीन थ्रस्ट देते हैं. यह जेट लगभग 460 नॉट्स की क्रूज़ स्पीड से उड़ान भर सकता है और 51,000 फीट तक की ऊँचाई तक आसानी से उड़ सकता है. इसकी रेंज करीब 1,700 से 2,300 नॉटिकल मील तक मानी जाती है, जो केबिन में बैठे यात्रियों और अन्य सामान पर वजन पर भी निर्भर करती है. इसकी एक ख़ास बात ये भी है कि, ये चार्टेड प्लेन छोटे रनवे पर आसानी से टेक-ऑफ कर सकता है. इसलिए इसे छोटे एयरपोर्ट्स से भी आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है.

कैसा है केबिन

Learjet 45XR की केबिन को बिज़नेस क्लास कम्फर्ट को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इसमें आमतौर पर 8 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होती है, जबकि कुछ कॉन्फ़िगरेशन में 9 यात्रियों की सीट भी दी जाती है. केबिन में एक्जीक्यूटिव-स्टाइल सीटिंग, फोल्डिंग टेबल और पीछे की ओर इनक्लोज़्ड लैवेटरी भी दी जाती है. केबिन की चौड़ाई और ऊँचाई इस कैटेगरी के जेट्स के मामले में काफी बैलेंस्ड मानी जाती है. जिससे लंबी दूरी की उड़ानों में भी आराम बना रहता है.

Learjet 45XR चार्टेड प्लेन में 8 लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है. Photo: aeroaffaires.com

केबिन साइज और फ्यूल टैंक

लंबाई: लगभग 19-20 फुट (6 मीटर)

लगभग 19-20 फुट (6 मीटर) चौड़ाई: लगभग 5.1 फुट (1.55 मीटर)

लगभग 5.1 फुट (1.55 मीटर) ऊँचाई: लगभग 4.9 फ़ुट (1.50 मीटर)

लगभग 4.9 फ़ुट (1.50 मीटर) बैगेज कैपेसिटी: लगभग 65 क्यूबिक फ़ुट

लगभग 65 क्यूबिक फ़ुट फ्यूल टैंक: 905 गैलन ( लगभग3425 लीटर)

मॉडर्न एवियोनिक्स और सेफ़्टी

इस जेट में हनीवेल प्राइमस 1000 एवोनिक्स सूट दिया गया है. जिसमें ड्यूल फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, टेरेन अवेयरनेस वॉर्निंग सिस्टम, ट्रैफिक कोलिजन अवॉयडेंस सिस्टम और वेदर रडार जैसे फीचर्स शामिल हैं. ये सभी सिस्टम पायलट को चुनौतीपुर्ण एयरस्पेस और खराब मौसम में भी आसानी से उड़ान भरने में मदद करते हैं.



