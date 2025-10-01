Arattai पर ऐसे ट्रांसफर करें WhatsApp चैट्स और डिलीट कर दें व्हाट्सऐप, ये है तरीका

स्वदेशी कंपनी Zoho ने हाल ही में Arattai नाम का इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है. भारत सरकार इसे ख़ुद प्रोमोट कर रही है. अश्विनी वैश्नव से लेकर ध्रमेंद्र प्रधान तक लोगों को Arattai यूज़ करने के लिए कह रहे हैं.

कई लोगों की मुश्किल ये भी है कि उनके कॉन्टैक्ट्स और चैट्स WhatApp पर हैं, इसलिए Arattai को चाह कर भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं.

WhatsApp दुनिया का सबसे पॉपुलर और सिक्योर इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप है. WhatsApp पर किए चैट्स एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं यानी WhatsApp खुद उसे नहीं पढ़ सकता है. हालांकि Arattai में नॉर्मल चैट्स में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन नहीं दिया गया है.

बता दें कि भारत में वॉट्सऐप सबसे ज्यादा यूज़ किया जाता है. अगर आप भी WhatsApp से Arattai पर स्विच करना चाहते हैं तो कंपनी ने इसका भी इंतजाम कर दिया है.

WhatsApp के चैट्स Arattai पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं. हम आपको WhatsApp चैट्स Arattai पर ट्रांसफ़र करने का तरीका बताते हैं और साथ ही ये भी बताएंगे कि आप WhatsApp से अपना अकाउंट डिलीट कैसे कर सकते हैं.

WhatsApp चैट्स Arattai पर ऐसे करें ट्रांसफ़र

सबसे पहला काम आपको ये करना है कि Arattai को अपने पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट का परमिशन देना है. यानी ऐप आपके कॉन्टैक्ट्स को सिंक करेगा. इसके बाद आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई भी शख्स अगर Arattai यूज़ कर रहा है तो उसकी प्रोफ़ाइल आप देख पाएंगे.

WhatsApp ओपन करें और जिस कॉन्टैक्ट का चैट Arattai पर ट्रांसफ़र करना है उसके चैट विंडो में जाएं. प्रोफ़ाइल क्लिक करें. स्क्रॉल करके बॉटम तक जाना है और Export Chat ऑप्शन सेलेक्ट करें. Attach Media का ऑप्शन आएगा अगर आपको फोटो-वीडियोज भी रिस्टोर करना है तो Yes टैप करें.

दूसरे स्टेप के तौर पर आपको एक ऑप्शन्स की लिस्ट मिलेगी. यहां Arattai ऐप देखें. फ़ोन में Arattai इंस्टॉल्ड है और लॉग्ड इन है तो Arattai का आइकॉन दिखेगा. यहां टैप करके आप उस कॉन्टैक्ट की चैट Arattai पर रिस्टोर कर सकते हैं.

ध्यान रहे कि जिस कॉन्टैक्ट का WhatsApp चैट आप Arattai पर रिस्टोर कर रहे हैं वो Arattai पर हो, वर्ना ये चैट एक्सपोर्ट नहीं होगा. Without Media सेलेक्ट करने पर सिर्फ टेक्स्ट चैट्स ही रिस्टोर होंगे.

हालांकि सभी WhatsApp चैट्स को एक बार में Arattai पर रिस्टोर का ऑप्शन नहीं दिया गया है. ऐसा इसलिए भी, क्योंकि अभी ज्यादा लोग Arattai यूज़ नहीं कर रहे हैं और ऐसे ये पॉसिबल भी नहीं है.

WhatsApp डिलीट करने से पहले ज़रूर लें बैकअप

अगर आप Arattai पर शिफ्ट हो चुके हैं और WhatsApp यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना अकाउंट WhatsApp से डिलीट कर सकते हैं.

सबसे पहले आप अपने तमाम WhatsApp चैट्स का बैकअप ज़रूर लें. आपके WhatsApp चैट्स बैकअप हो रहे हैं या नहीं ये चेक करने के लिए WhatsApp सेटिंग्स में जाएं. Chat ऑप्शन में Chat Backup सेलेक्ट करें. अगर आपको सभी चैट्स का बैकअप नहीं चाहिए तो इंडिविजुअल चैट हिस्ट्री को जीमेल पर सेंड कर सकते हैं.

WhatsApp चैट हिस्ट्री जीमेल पर ऐसे करें सेंड

जिन कॉन्टैक्ट्स के साथ किए गए WhatsApp चैट्स को एक्स्पोर्ट करना है उस चैट विंडो में जा कर प्रोफ़ाइल पर टैप करें. यहां आपको ऑप्शन्स की लिस्ट मिलेगी. बॉटम में एक्स्पोर्ट चैट का ऑप्शन दिखेगा. टैप करते ही आपको कई ऑप्शन दिखेंगे जिनमे से Gmail सेलेक्ट करें और चैट एक्स्पोर्ट कर दें.

जीमेल के इनबॉक्स में पूरी चैट हिस्ट्री टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाएगी और आप ये फ़ाइल अपने कंप्यूटर और मोबाइल पर डाउनलोड करके बाद में कभी भी ऐक्सेस कर सकते हैं.

WhatsApp अकाउंट डिलीट ऐसे करें

अब आपने WhatsApp चैट का बैकअप ले लिया है तो अब आप आराम से WhatsApp डिलीट कर सकते हैं. इसके लिए आपको WhatsApp सेटिंग्स में जाना है और Account ऑप्शन सेलेक्ट करें. यहां Delete Account का ऑप्शन दिखेगा. डिलीट करने के लिए अपना नंबर डालें और प्रोसेस को फॉलो करें.

