Redmi Note 15 भारत में लॉन्च है, इतनी है कीमत और मिलते हैं कमाल के फीचर्स

Xiaomi Redmi Note 15 और Pad 2 Pro भारत में लॉन्च हो गये हैं. यह शाओमी का भारत में इस साल का पहला टेक इवेंट है. Redmi Note 15 में कंपनी ने कर्व्ड डिस्प्ले, 108MP का कैमरा और 5520mAh की बैटरी दी गी है. आइए इसकी कीमत ौर फीचर्स के बारे में जानते हैं .

Xiaomi Redmi Note 15 भारत में लॉन्च. (Photo:Mi.com)
Xiaomi ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Redmi Note 15 है. यह कंपनी का भारत में इस साल का पहला स्मार्टफोन है.  Redmi Note 14 का अपग्रेड मॉडल है.  Redmi Note 15 में कर्व्ड डिस्प्ले, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर और 108MP का कैमरा दिया है. इसके साथ कंपनी ने Xiaomi Pad 2 Pro भी लॉन्च किया है. 

Redmi Note 15 की शुरुआती कीमत 22,999 रुपये है, जिसमें 8Gb Ram और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है. इस पर 3 हजार रुपये का बैंक कार्ड पर इंस्टैंट कैशबैक मिलेगा, जिसके बाद इसकी कीमत 19,999 रुपये हो जाएगी. इसके टॉप एंड वेरिएंट की कीमत 24,999 रुपये है और इस पर 3 हजार रुपये का इंस्टैंट कैशबैक लिस्ट है. आइए इसके स्पेसिफिकेशन्स के बारे में डिटेल्स में जानते हैं. 

Redmi Note 15 के स्पेसिफिकेशन्स 

Redmi Note 15 में 6.77 Inch का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसके साथ 120Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलता है. इसमें 3200 Nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है. यह डिस्प्ले TUV ट्रिपल आई केयर प्रोटेक्शन के साथ आती है. साथ ही इसमें हाइड्रो 2.0 टच का सपोर्ट शामिल किया गया है. 

यह भी पढ़ें: साल की पहली Flipkart Sale, आज हो रही खत्म, स्मार्टफोन से TWS तक मिल रहे ऑफर

Redmi Note 15 का प्रोसेसर 

Redmi Note 15 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 जेन 3 चिपसेट का यूज किया गया है. इसको लेकर कंपनी का दावा है कि यह 48 घंटे तक लगातार परफॉर्म कर सकता है. इसमें 8GB Ram और इंटनरल स्टोरेज के दो ऑप्शन 128GB और 256GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है. 

Redmi Note 15 का कैमरा 

Redmi Note 15 में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 108MP का कैमरा है. इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और 4K रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है. यह हैंडसेट 8MP सेकेंडरी कैमरे के साथ आता है. 20MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. 

यह भी पढ़ें: What is CNAP : स्मार्टफोन के लिए शुरू हुई नई सर्विस, स्क्रीन पर दिखेगा अनजान कॉलर का असली नाम

Redmi Note 15 की बैटरी 

Redmi Note 15 में 5520mAh की बैटरी दी गई है, जिसको चार्ज करने के लिए 45W का चार्जर दिया है. कंपनी का दावा है कि यह सिंगल चार्ज में 1 दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप देगा. 

