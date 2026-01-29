scorecardresearch
 
Wobble ने लॉन्च किए 65-inch तक के Smart TV, 10999 रुपये से शुरू है कीमत

Wobble X-सीरीज और K-सीरीज टीवी लॉन्च हो गए हैं. कंपनी ने अलग-अलग स्क्रीन साइज के टीवी को लॉन्च किया है, जो दमदार फीचर्स के साथ आते हैं. Wobble X-सीरीज टीवी को कंपनी ने गेमिंग पर फोकस करते हुए तैयार किया है. वहीं Wobble K-सीरीज को कंपनी ने बजट यूजर्स को टार्गेट करने के लिए लॉन्च किया है. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

Wobble X सीरीज टीवी को कंपनी ने गेमिंग पर फोकस करते हुए तैयार किया है. (Photo: Wobble)
Wobble ने भारतीय बाजार में अपने लेटेस्ट स्मार्ट टीवी सीरीज को लॉन्च कर दिया है. Wobble देसी कंपनी Indkal टेक्नोलॉजी का ब्रांड है. कंपनी ने X और K-सीरीज के टीवी को लॉन्च किया है. Wobble X सीरीज कंपनी का गेमिंग फोकस्ड लाइनअप है, जिसमें 55-inch तक का Ultra QLED डिस्प्ले मिलता है. 

ये टीवी DynamIQ डुअल प्रोसेसर और 80W के स्पीकर के साथ आता है. Wobble K सीरीज में 65-inch का डिस्प्ले मिलता है. ये गूगल टीवी प्लेटफॉर्म पर काम करता है. इसमें 32GB का स्टोरेज मिलता है. आइए जानते हैं इनकी खास बातें. 

कितनी है कीमत? 

Wobble X सीरीज की कीमत 23,999 रुपये से शुरू होती है. ये टीवी 43-inch, 50-inch और 55-inch स्क्रीन साइज में आता है. वहीं Wobble K सीरीज की कीमत 10,999 रुपये से शुरू होती है. ये टीवी 40-inch, 43-inch, 50-inch, 55-inch और 65-inch स्क्रीन साइज में आता है. दोनों ही टीवी को आप फ्लिपकार्ट के जरिए खरीद सकते हैं. 

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

Wobble X सीरीज टीवी में Ultra QLED डिस्प्ले मिलता है, जो 1.07 अरब कलर्स को सपोर्ट करता है. ये टीवी मेटल फिनिश और फ्रेमलेस डिजाइन के साथ आता है. कंपनी की मानें तो X सीरीज को गेमर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें MEMC फीचर मिलता है, जो विजुअल को स्मूद बनाएगा. 

Advertisement

खासकर फास्ट फेस गेमिंग के दौरान विजुअल फटेंगे नहीं और कंटेंट का फ्लो स्मूद बना रहेगा. इसमें ऑटो लो-लेटेंसी मोड दिया गया है, जो टीवी को ऑटोमेटिक लो लेटेंसी सेटिंग में स्विच कर देता है. टीवी 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. Wobble X सीरीज का टीवी DynamIQ डुअल प्रोसेसर के साथ आता है. इसमें 80W के आउटपुट वाला स्पीकर मिलता है. 

Wobble K सीरीज को कंपनी ने अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट को ध्यान में रखकर तैयार किया है. ये सीरीज Google TV 5.0 प्लेटफॉर्म पर काम करता है. इसमें Gemini को इंटीग्रेट किया गया है. इसमें 32GB का स्टोरेज मिलता है. टीवी Dolby Atmos और Dolby Vision सपोर्ट के साथ आता है. इसमें 40W के स्पीकर दिए गए हैं.

