Thomson ने लॉन्च किया सस्ता Smart TV, फ्री में देख पाएंगे 400 चैनल्स, आवाज से होगा कंट्रोल

Thomson ने नया स्मार्ट टीवी लॉन्च कर दिया है, जो बेहतरीन फीचर्स के साथ आता है. इसमें आपको 400 से ज्यादा लाइव चैनल्स का फ्री एक्सेस मिलता है. इसके लिए आपको किसी रिचार्ज की जरूरत नहीं होगी. ये टीवी JioTele OS पर काम करता है. कंपनी ने 32-inch के स्क्रीन साइज वाला टीवी लॉन्च किया है, जो 10 हजार रुपये से कम में आता है.

Thomson ने 32-inch का बजट स्मार्ट टीवी लॉन्च किया है. (Photo: Thomson)
Thomson ने 32-inch का बजट स्मार्ट टीवी लॉन्च किया है. (Photo: Thomson)

Thomson ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्ट टीवी लॉन्च कर दिया है. ब्रांड का लेटेस्ट टीवी JioTele OS पर काम करता है. कंपनी ने छोटी स्क्रीन साइज वाला QLED टीवी लॉन्च किया है. 32-inch स्क्रीन साइज सेगमेंट में JioTele OS के साथ कंपनी ने पहला टीवी लॉन्च किया है. 

ये टीवी आकर्षक कीमत पर आता है. इसे आप Flipkart से खरीद पाएंगे. टीवी बेजल-लेस QLED पैनल के साथ आता है. स्क्रीन की 350 Nits की ब्राइटनेस के साथ आता है. इसमें आपको तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस मिलेगा. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स. 

कितनी है कीमत? 

Thomson का लेटेस्ट टीवी 32-inch स्क्रीन साइज में आता है. इस टीवी को कंपनी ने 9,499 रुपये में लॉन्च किया है. ये टीवी फ्लिपकार्ट पर एक्सक्लूसिव उपलब्ध होगा. आप इसे 22 जनवरी 2026 से खरीद सकते हैं. SSPL के CEO अवनीत सिंह मारवाह का कहना है कि JioTele OS को मिल रहे अच्छे रिस्पॉन्स के बाद कंपनी ने 32-inch स्क्रीन साइज में इस ऑपरेटिंग सिस्टम को लाने का फैसला किया है. इस सेगमेंट में टीवी की डिमांड काफी ज्यादा है. 

यह भी पढ़ें: Thomson Smart TV लॉन्च, मिलेगा 75-inch तक का स्क्रीन और 70W का साउंड, इतनी है कीमत

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

Thomson JioTele OS टीवी में 32-inch का QLED HD Ready पैनल मिलता है. ये टीवी HDR सपोर्ट के साथ आता है और इसमें 350 Nits की ब्राइटनेस मिलेगी. इस पर आपको 400 से ज्यादा फ्री लाइव टीवी चैनल्स, 300 से ज्यादा जियो गेम्स और तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस मिलेगा.

यह भी पढ़ें: Thomson ने लॉन्च किए अफोर्डेबल साउंडबार, 80W से 200W तक मिलेगा आउटपुट, इतनी है कीमत

इन ऐप्स को आप जियो स्टोर से एक्सेस कर सकते हैं. टीवी में आपको AI बेस्ड रिकमेंडेशन मिलेंगे. साथ ही इसमें अगल से स्पोर्ट्स मोड दिया गया है, जहां पर आप लाइव स्पोर्ट इवेंट्स को देख सकेंगे. ये टीवी 36W के साउंड आउटपुट के साथ आता है. थॉमसन का लेटेस्ट टीवी HDMI पोर्ट, डुअल बैंड Wi-Fi, ब्लूटूथ, USB पोर्ट और डिजिटल ऑडियो आउटपुट के साथ आता है. 

स्मार्ट टीवी Amlogic प्रोसेसर पर काम करता है. इसमें 1GB RAM और 8GB स्टोरेज मिलता है. ये टीवी वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल के साथ आता है. इसमें Netflix, Jio Hotstar और YouTube के लिए हॉट-की भी मिलेंगी, जो ऐप्स को एक क्लिक में एक्सेस करने में मदद करेंगी.

