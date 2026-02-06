scorecardresearch
 
Vivo V70 सीरीज भारत में लॉन्चिंग को तैयार, कंपनी ने कंफर्म की लॉन्च डेट

Vivo V70 Elite और vivo V70 की भारत में लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है. कंपनी ने बताया है कि इन दोनों हैंडसेट को भारत में 19 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा. कंपनी ने ऑफिशियल लॉन्चिंग से पहले दोनों स्मार्टफोन की कीमत को अनवील कर दिया है. आइए इनके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Vivo V70 सीरीज भारत में जल्द होगी लॉन्च. (Photo: Vivo)
Vivo भारत में जल्द ही न्यू सीरीज को अनवील करने जा रहा है. इस सीरीज का नाम Vivo V70 और यह भारत में 19 फरवरी को लॉन्च होगी. इनमें दमदार प्रोसेसर, 6500mAh की बैटरी और 50MP का टेलीफोटो लेंस मिलेगा. ये प्रीमियम कैटेगरी के स्मार्टफोन होंगे. आइए इनके बारे में जानते हैं. 

Vivo V70 Elite और Vivo V70 भारत में 19 फरवरी को लॉन्च होंगे. दोनों ही स्मार्टफोन के लिए ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एक माइक्रोसाइट तैयार की है. दोनों ही स्मार्टफोन के बैक पैनल पर स्क्वेयर शेप का कैमरा मॉड्यूल होगा.

वीवो ने दोनों ही स्मार्टफोन की लॉन्चिंग से पहले उनके स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा कर दिया है. ये दोनों हैंडसेट भारत में Origin OS के साथ आएंगे. दोनों ही स्मार्टफोन में कई फीचर्स एक जैसे हैं, बस प्रोसेसर अलग-अलग हैं. 

Vivo V70 Elite और Vivo V70 का डिस्प्ले 

दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर 6.59-inch OLED डिस्प्ले मिलेगा. डिस्प्ले में 1.5K रेजोल्यूशन के साथ 5,000 Nits की पीक ब्राइटनेस मिलेगी. इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलेगा.  

Vivo V70 Elite और Vivo V70 का कैमरा 

Vivo V70 सीरीज के दोनों ही स्मार्टफोन में 50MP IMX766 का प्राइमरी कैमरा मिलेगा. सेकेंडरी कैमरा 50MP Sony IMX882 टेलीफोटो लेंस है, जिसके साथ 3x ऑप्टीकल जूम मिलेगा. दोनों ही हैंडसेट में 50MP का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा. 

यह भी पढ़ें: सस्ता मिल रहा 2025 का बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन, वेलेंटाइन्स डे सेल में ऑफर

Vivo V70 Elite और Vivo V70 का प्रोसेसर 

जहां Vivo V70 Elite में Snapdragon 8s Gen 3 चिपसेट दिया जाएगा और स्टैंडर्ड मॉडल में Qualcomm का Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट का यूज होगा. 

Vivo V70 Elite और Vivo V70 की बैटरी 

Vivo V70 सीरीज के दोनों हैंडसेट में 6,500mAh की बैटरी मिलेगा, जिसमें  90W का वायर्ड फास्ट चार्जर मिलेगा. दोनों स्मार्टफोन स्लिम बेजेल और IP69 रेटिंग के साथ आता है. 

यह भी पढ़ें: India-US डील से क्या भारत बनेगा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का बादशाह

4 साल तक के लिए मिलेगा OS अपडेट 

Vivo V70 Elite और Vivo V70 स्मार्टफोन के साथ Android 16 बेस्ड OriginOS  मिलेगा. कंपनी ने वादा किया है इसमें 4 साल के लिए OS अपडेट और 6 साल के लिए सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा. 

