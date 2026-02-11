दुनिया का पहला ऐसा फोन, कर्व्ड डिस्प्ले और 8000mAh की बैटरी वाला सबसे स्लिम मोबाइल, भारत कल होगा लॉन्च

Apple iPhone Air से लेकर Samsung Galaxay S25 Edge तक में स्लिम बॉडी दी गई है. हालांकि दिनों की स्मार्टफोन में छोटा बैटरी बैकअप दिया गया है. अब Tecno एक ऐसा स्मार्टफोन ला रहा है, जो 8000mAh बैटरी और कर्व्ड डिस्प्ले वाला सबसे स्लिम फोन होगा. इसका नाम TECNO POVA Curve 2 5G होगा.

और पढ़ें

कंपनी ने बताया है कि वह 12 फरवरी को भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है, जिसको लेकर कंपनी का दावा है कि वह दुनिया का पहला ऐसा फोन है, जो 8000mAh की बैटरी के साथ कर्व्ड डिस्प्ले और बेहद ही स्लिम बॉडी में दस्तक देने को तैयार है. इस हैंडसेट की थिकनेस 7.42mm की थिकनेस है.

सिंगल चार्जिंग में दो दिन चलेगा स्मार्टफोन

TECNO POVA Curve 2 5G में 8,000mAh की बैटरी दी जाएगी. दावा है कि यह बैटरी एक बार फुल चार्जिंग के बाद 2 दिन का बैटरी बैकअप देगी.

यह भी पढ़ें: आ रही स्मार्टफोन को टक्कर देने वाली डिवाइस, सीधा सेटेलाइट से होगी कनेक्ट, Elon Musk की तैयारी

TECNO POVA Curve 2 5G में कर्व्ड डिस्प्ले

TECNO POVA Curve 2 5G में कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया जाएगा. इस डिस्प्ले की मदद से थिकनेस को कम करने में मदद मिली है. हालांकि अभी तक डिस्प्ले साइज को लेकर जानकारी नहीं दी गई है.

Advertisement

TECNO POVA Curve 2 5G की थिकनेस और वजन

TECNO POVA Curve 2 5G में बड़े बैटरी पैक के बावजूद 7.42mm की थिकनेस दी गई है. यह डिवाइस 195 ग्राम वजनी है.

यह भी पढ़ें: लड़के के मुंह में फटी स्मार्टफोन की बैटरी, कहीं आप भी तो नहीं करते हैं ये गलती

TECNO POVA Curve 2 5G तीन कलर वेरिएंट में दस्तक

TECNO POVA Curve 2 5G के कलर वेरिएंट की बात करें तो यह तीन ऑप्शन में दस्तक देगा. इसमें एक डीप ब्लैकस, मैटेलिक सिल्वर कलर ऑप्शन दस्तक देंगे. ऑफिशियल लॉन्चिंग के बाद इसकी कीमत और अन्य फीचर्स का खुलासा होगा.

---- समाप्त ----