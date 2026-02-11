Samsung Galaxy Unpacked: साल का पहला बड़ा इवेंट, ऐसे मिलेगा 50 हजार का फ्री गिफ्ट और डिस्काउंट

सैमसंग साल 2026 का पहला गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट आयोजन करने जा रही है. यह इवेंट 25 फरवरी को होगा. इस इवेंट के दौरान कंपनी अपनी फ्लैगशिप सीरीज Samsung Galaxy S26 को अनवील करेगी.

इस इवेंट के लिए कंपनी ने प्री रिजर्व का भी ऐलान कर दिया है, जिसकी मदद से कस्टमर को डिस्काउंट, फ्री गिफ्ट और न्यू स्मार्टफोन खरीदने पर अच्छा ऑफर मिलेगा. 50 हजार रुपये की कीमत का गिवअवे जीतने का मौका मिलेग

999 रुपये में मिलेगा प्री-रिजर्व

सैमसंग ने ऑफिशियल पोर्टल पर गैलेक्सी अनपैक्ट इवेंट के दौरान प्री-रिजर्व की जानकारी दी है. इसकी कीमत 999 रुपये है, जो रिफंडेबल है. प्री रिजर्व लेने वालों को हाई एक्सचेंज वैल्यू और स्पेशल रिवॉर्डस का मौका मिलेगा.

सैमसंग प्री-रिजर्व के ढेरों फायदे

प्री रिजर्व लेने वाले कस्टमर को कुछ शर्तों के साथ 2,699 रुपये का फायदा मिलेगा. साथ ही कस्टमर्स को 5 हजार रुपये का वाउचर जीतने का मौका मिलेगा. वहीं, 50 हजार रुपये गिवअवे में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा.

मौजूदा फोन की एक्सचेंज वैल्यू देख सकेंगे और लॉक कर सकेंगे



सैमसंग की तरफ से हाई एक्सचेंज वैल्यू लॉक फीचर दिया है. इसकी मदद से यूजर्स मौजूदा स्मार्टफोन की एक्सचेंज वैल्यू देख सकते हैं और उसको लॉक कर सकेंगे. इसके बाद जब वह न्यू गैलेक्सी डिवाइस को खरीदेंगे तो उस वैल्यू को रिडीम कर सकेंगे. प्री-रिजर्व के तहत स्मार्टफोन खरीदने पर सैमसंग केयर प्लस की सुविधा स्पेशल प्राइसिंग में मिल जाएगी.

Samsung Galaxy S26 सीरीज में ये फोन लॉन्च होंगे

Samsung Galaxy S26 सीरीज के तहत कुछ नए स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाएगा. इसमें Samsung Galaxy S26 Ultra और एक स्टैंडर्ड वेरिएंट होगा. अल्ट्रा वेरिएंट में 200MP का कैमरा दिया और इंडस्ट्री का सबसे पावरफुल फ्रोसेसर दिया जाएगा.

