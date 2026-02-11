इंतजार खत्म! इस दिन लॉन्च होगी Samsung Galaxy S26 सीरीज, कंपनी ने किया कंफर्म

सैमसंग साल का पहला बड़ा इवेंट आयोजित करने जा रहा है, जिसका नाम Galaxy Unpacked इवेंट है. यह इवेंट भारत में 25 फरवरी 2026 को होगा. कंपनी Samsung Galaxy S26 सीरीज को अनवील करेगी, जिसमें सबसे पावरफुल Samsung Galaxy S26 Ultra भी होगा.

Samsung Galaxy S26 Ultra इस साल का फ्लैगशिप हैंडसेट है. इसमें सबसे पावरफुल चिपसेट, 200MP का कैमरा और शानदार डिस्प्ले का यूज किया जाएगा. यह एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन होगा. इस सीरीज के तहत कंपनी एक स्टैंडर्ड मॉडल Samsung Galaxy S26 और Samsung Galaxy S26 Plus को अनवील करेगी.

Samsung Galaxy S26 Ultra की लॉन्चिंग से पहले जीएसएमअरेना ने इसके स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताया है. हालांकि इन फीचर्स को कंपनी ने अभी कंफर्म नहीं किया है. आइए इनके बारे में जानते हैं.

Samsung Galaxy S26 Ultra का डिस्प्ले

सैमसंग के अपकमिंग हैंडसेट में 6.9 inch का Dynamic LTPO AMOLED 2X डिस्प्ले दिया जाएगा. इसमें 120Hz, HDR10+, 2600 nits पीक ब्राइटनेस दी जाएगी. स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Armor 2 का यूज होगा.

Samsung Galaxy S26 Ultra का प्रोसेसर

सैमसंग ने इस हैंडसेट में Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) चिपसेट का यूज किया जाएगा. साथ में Adreno 840 GPU का यूज होगा. इसमें 12GB और 16GB Ram का ऑप्शन दिया जाएगा.

Samsung Galaxy S26 Ultra का कैमरा

Samsung Galaxy S26 Ultra में क्वाड कैमरा सेटअप होगा, जिसमें 200 MP का प्राइमरी कैमरा होगा.

50 MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 50 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 10 MP का टेलीफोटो कैमरा मिलेगा.

Samsung Galaxy S26 Ultra की बैटरी

Samsung Galaxy S26 Ultra में 5000mAh की बैटरी होगी. इसमें 60W का वायर फास्ट चार्जर और 25W का वायरलेस चार्जर मिलेगा.

