Samsung Galaxy F70e 5G भारत में लॉन्च, इसमें है 6000mAh की बैटरी, 120Hz डिस्प्ले

Samsung ने भारत में नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Samsung Galaxy F70e 5G है. यह एक अफोर्डेबल हैंडसेट है, जिसकी शुरुआती कीमत 12,999 रुपये है. इसमें 6000mAh की बैटरी, 120hz का डिस्प्ले और कई अच्छे फीचर्स मिलते हैं.

Samsung Galaxy F70e 5G की शुरुआती कीमत 12,999 रुपये है, जिसमें 4GB + 128GB स्टोरेज मिलती है. वहीं 6GB + 128GB मॉडल की कीमत 14,999 रुपये है. दोनों ही मॉडल पर 1 हजार रुपये का बैंक डिस्काउंट मिलेगा. ऐसे में शुरुआती वेरिएंट की कीमत 11,999 रुपये हो जाएगी. 17 फरवरी से इस स्मार्टफोन की सेल शुरू होगी.

Samsung Galaxy F70e 5G के स्पेसिफिकेशन्स

सैमसंग के इस स्मार्टफोन में 6.7-inch का HD+ LCD स्क्रीन दिया गया है, जिसमें 800Nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है. इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट्स दिया गया है.

Samsung Galaxy F70e 5G का प्रोसेसर

Samsung Galaxy F70e 5G में ऑक्टाकोर MediaTek Dimensity 6300 6nm चिपसेट का यूज किया है. साथ ही इसमें Arm Mali-G57 MC2 GPU दिया गया है.

Samsung Galaxy F70e 5G की रैम और स्टोरेज

सैमसंग के इस हैंडसेट में 4GB / 6GB LPDDR4X रैम दी गई है. इसमें 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी. इसमें 1TB तक का माइक्रोएसडी कार्ड लगा सकेंगे. यह स्मार्टफोन Android 16 बेस्ड One UI 8 पर काम करता है.

Samsung Galaxy F70e 5G का कैमरा

Samsung Galaxy F70e 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 50MP का अल्ट्रा वाइड लेंस प्राइमरी कैमरा है. सेकेंडरी कैमरा 2MP डेप्थ सेंसर है. इसमें 8MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है.

Galaxy F70e 5G की बैटरी

Galaxy F70e 5G में 6,000mAh की बैटरी दी गई है, जो पुराने वर्जन की तुलना में 20 परसेंट ज्यादा बढ़ी है. कंपनी का मकसद सिंगल चार्ज में फुल डे बैटरी बैकअप देना है. इसके साथ 25W का फास्ट चार्जिंग मिलता है. बॉक्स के साथ चार्जर नहीं मिलेगा.

