iQOO ला रहा 200MP कैमरे वाला सस्ता फोन, iPhone-Samsung के लिए बनेगा चुनौती

iQOO 15R India launch date: भारतीय बाजार में iQOO जल्द ही एक नया फोन लॉन्च करने वाला है. ये फोन 200MP के प्राइमरी रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा. इसमें AMOLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर और Android 16 पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा. ये स्मार्टफोन अगले महीने लॉन्च होने वाला है. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

iQOO 15R भारत में अगले महीने लॉन्च होने वाला है. (Photo: iQOO India)
iQOO 15R जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाला है. ये स्मार्टफोन दमदार फीचर्स के साथ अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पर आएगा. कंपनी ने इस फोन की लॉन्च डेट कन्फर्म कर दी है. स्मार्टफोन ऐमेजॉन पर मिलेगा. ये फोन 24 फरवरी को लॉन्च होने वाला है, जिसमें बेहतरीन कैमरा और पावरफुल प्रोसेसर मिलेगा. 

हैंडसेट AMOLED डिस्प्ले और 7600mAh की बैटरी के साथ आएगा. इसमें हाई-एंड स्पेसिफिकेशन्स मिलेंगे. ये फोन उन यूजर्स को टार्गेट करेगा, जो कम कीमत में फ्लैगशिप फीचर्स चाहते हैं. आइए जानते हैं इसकी खास बातें. 

क्या होंगे स्पेसिफिकेशन्स? 

iQOO 15R चीन में लॉन्च हुए iQOO Z11 Turbo का रिब्रांडेड वर्जन हो सकता है.  कम से कम डिजाइन देखकर तो यही लगता है. अगर इसे चीन में लॉन्च हुए फोन का रिब्रांडेड वर्जन माना जाए, तो इसके फीचर्स का अंदाजा भी आसानी से लगाया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: 200MP कैमरे वाला iQOO फोन लॉन्च, मिलेगी 7600mAh की बैटरी, इतनी है कीमत

स्मार्टफोन में 6.59-inch का AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. फोन डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा. इसका प्राइमरी कैमरा 200MP का होगा, जो 8MP के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ आएगा. वहीं फ्रंट में 32MP का सेल्फी कैमरा मिल सकता है.

कितनी होगी कीमत?

फोन को पावर देने के लिए 7600mAh की बैटरी दी जा सकती है. डिवाइस 100W की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करेगा. स्मार्टफोन IP68 + IP69 रेटिंग के साथ आएगा. चीन में ये फोन 2699 युआन (लगभग 36 हजार रुपये) की कीमत पर लॉन्च हुआ था. ये कीमत फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की है.

यह भी पढ़ें: पावरफुल iQOO 15 की पहली सेल, मिल रहा 7,000 रुपये का डिस्काउंट, इतनी रह गई है कीमत 

भारत में ये स्मार्टफोन 8GB RAM + 256GB स्टोरेज के बेस वेरिएंट के साथ लॉन्च हो सकता है. स्मार्टफोन Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर और Android 16 के साथ आएगा. भारतीय बाजार में फोन किस कीमत पर लॉन्च होगा, इसकी जानकारी नहीं है.

