Samsung ने पेश किया पोर्टेबल प्रोजेक्टर Freestyle+, मिलते हैं गजब के फीचर्स

सैमसंग ने अपना AI पावर्ड प्रोजेक्टर अनवील कर दिया है. कंपनी ने Freestyle+ को ग्लोबली पेश किया है, जो दमदार फीचर्स के साथ आता है. सैमसंग का ये प्रोजेक्टर AI फीचर्स और पोर्टेबल डिजाइन वाला है. कंपनी इसे CES 2026 से पहले अनवील किया है. इस प्रोजेक्टर को ओरिजनल Freestyle डिजाइन पर ही तैयार किया गया है.

इसमें AI फीचर्स के जुड़ जाने से कंज्यूमर्स को बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा. ये प्रोजेक्टर AI बेस्ड स्क्रीन ऑप्टमाइजेशन, हायर ब्राइटनेस और बिल्ट-इन एंटरटेनमेंट फीचर्स के साथ आता है. इसे मामूली सेटअप के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है. आइए जानते हैं इसकी खास बातें.

पोर्टेबल प्रोजेक्टर में क्या है खास?

Freestyle+ को AI OptiScreen पर तैयार किया गया है. ये सैमसंग की AI पावर्ड स्क्रीन ऑप्टमाइजेशन टेक्नोलॉजी है, जो प्रोजेक्शन के एनवायरनमेंट के मुताबिक पिक्चर को एडजस्ट करती है. इस सिस्टम को विभिन्न सरफेस और रूम कंडीशन को एडॉप्ट करने के लिए तैयार किया गया है.

यानी ये प्रोजेक्टर खुद से कमरे में मौजूद लाइट, प्रोजेक्शन वॉल के कलर और आसपास के माहौल के हिसाब से स्क्रीन को एडजस्ट कर सकता है. इसमें 3D ऑटो कीस्टोन फीचर दिया गया है, जो ऑटोमेटिक इमेज डिस्टॉर्शन को सही करता है. यानी प्रोजेक्शन स्क्रीन के फ्लैट ना होने पर ये तस्वीर को खराब दिखने से बचाता है.

इसमें रियल टाइम फोकस दिया गया है, जिससे इमेज की क्लियरिटी बनी रहती है. स्क्रीन फिट फीचर ऑटोमेटिक स्क्रीन को रिसाइज करता है, जिससे व्यूइंग एक्सपीरियंस बेहतर होता है. वॉल कोलैबोरेशन फीचर प्रोजेक्शन सरफेस को एनालाइज करता है.

कितनी होगी कीमत?

अभी इस प्रोजेक्टर को लॉन्च नहीं किया गया है, तो इसकी कीमत की जानकारी नहीं है. Freestyle+ को CES 2026 में दिखाया जाएगा, जो 6 जनवरी से शुरू हो रहा है. कंपनी इसे 2026 की पहली छमाही में ग्लोबली रोलआउट करेगी. ये प्रोडक्ट अलग-अलग मार्केट में अलग-अलग वक्त पर लॉन्च होगा.

