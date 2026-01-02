scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Samsung ने पेश किया पोर्टेबल प्रोजेक्टर Freestyle+, मिलते हैं गजब के फीचर्स

Samsung ने CES 2026 से पहले अपने पोर्टेबल Projector को पेश किया है, जो AI फीचर्स के साथ आता है. इस प्रोजेक्टर में कई दमदार फीचर्स मिलते हैं, जो लो लाइट और एनवायरनमेंट के हिसाब से स्क्रीन को एडजस्ट कर सकता है. ये प्रोजेक्टर दीवार के रंग के मुताबिक स्क्रीन की ब्राइटनेस के कम या ज्यादा करता है. आइए जानते हैं इस प्रोजेक्टर की खास बातें.

Advertisement
X
Samsung Freestyle+ को कंपनी ने CES 2026 से पहले पेश किया है. (Photo: Samsung)
Samsung Freestyle+ को कंपनी ने CES 2026 से पहले पेश किया है. (Photo: Samsung)

सैमसंग ने अपना AI पावर्ड प्रोजेक्टर अनवील कर दिया है. कंपनी ने Freestyle+ को ग्लोबली पेश किया है, जो दमदार फीचर्स के साथ आता है. सैमसंग का ये प्रोजेक्टर AI फीचर्स और पोर्टेबल डिजाइन वाला है. कंपनी इसे CES 2026 से पहले अनवील किया है. इस प्रोजेक्टर को ओरिजनल Freestyle डिजाइन पर ही तैयार किया गया है. 

इसमें AI फीचर्स के जुड़ जाने से कंज्यूमर्स को बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा. ये प्रोजेक्टर AI बेस्ड स्क्रीन ऑप्टमाइजेशन, हायर ब्राइटनेस और बिल्ट-इन एंटरटेनमेंट फीचर्स के साथ आता है. इसे मामूली सेटअप के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है. आइए जानते हैं इसकी खास बातें. 

पोर्टेबल प्रोजेक्टर में क्या है खास? 

Freestyle+ को AI OptiScreen पर तैयार किया गया है. ये सैमसंग की AI पावर्ड स्क्रीन ऑप्टमाइजेशन टेक्नोलॉजी है, जो प्रोजेक्शन के एनवायरनमेंट के मुताबिक पिक्चर को एडजस्ट करती है. इस सिस्टम को विभिन्न सरफेस और रूम कंडीशन को एडॉप्ट करने के लिए तैयार किया गया है. 

सम्बंधित ख़बरें

Redmi Projector 4 Pro
Redmi का सस्ता प्रोजेक्टर लॉन्च, दीवार बन जाएगी 120-inch का TV
Portronics Beem 520
Portronics Beem 520 लॉन्च, कम कीमत में मिलेगा बड़ी स्क्रीन का मजा
XElectron Techno projector
देसी ब्रांड ने लॉन्च किए स्मार्ट प्रोजेक्टर, मिलेगी 150-inch की स्क्रीन
XElectron Projector
10 हजार में 100-inch की TV वाला मजा, पॉपुलर हो रहे हैं प्रोजेक्टर
ViewSonic LS500WHP
TV से कम है कीमत, 300 इंच स्क्रीन में मिलेगा थियेटर का मजा

यह भी पढ़ें: 10 हजार में 100-inch की TV वाला मजा, प्रोजेक्टर्स कैसे बदल रहे हैं लोगों का एक्सपीरियंस

यानी ये प्रोजेक्टर खुद से कमरे में मौजूद लाइट, प्रोजेक्शन वॉल के कलर और आसपास के माहौल के हिसाब से स्क्रीन को एडजस्ट कर सकता है. इसमें 3D ऑटो कीस्टोन फीचर दिया गया है, जो ऑटोमेटिक इमेज डिस्टॉर्शन को सही करता है. यानी प्रोजेक्शन स्क्रीन के फ्लैट ना होने पर ये तस्वीर को खराब दिखने से बचाता है. 

Advertisement

इसमें रियल टाइम फोकस दिया गया है, जिससे इमेज की क्लियरिटी बनी रहती है. स्क्रीन फिट फीचर ऑटोमेटिक स्क्रीन को रिसाइज करता है, जिससे व्यूइंग एक्सपीरियंस बेहतर होता है. वॉल कोलैबोरेशन फीचर प्रोजेक्शन सरफेस को एनालाइज करता है. 

यह भी पढ़ें: Redmi ने लॉन्च किया सस्ता प्रोजेक्टर, दीवार बन जाएगी 120-inch का TV

कितनी होगी कीमत? 

अभी इस प्रोजेक्टर को लॉन्च नहीं किया गया है, तो इसकी कीमत की जानकारी नहीं है. Freestyle+ को CES 2026 में दिखाया जाएगा, जो 6 जनवरी से शुरू हो रहा है. कंपनी इसे 2026 की पहली छमाही में ग्लोबली रोलआउट करेगी. ये प्रोडक्ट अलग-अलग मार्केट में अलग-अलग वक्त पर लॉन्च होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव रैली लाइव
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement