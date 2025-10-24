Redmi ने लॉन्च किया सस्ता प्रोजेक्टर, दीवार बन जाएगी 120-inch का TV

Xiaomi ने अपना नया प्रोजेक्टर लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने Redmi Projector 4 Pro को चीन में लॉन्च किया है. इस डिवाइस को कंपनी ने Redmi Watch 6 और दूसरे IoT डिवाइसेस के साथ लॉन्च किया है. ये प्रोजेक्टर मिनिमलिस्टक ग्रे डिजाइन और फैब्रिक व्रैप्ड फ्रंट के साथ आता है.

ये प्रोजेक्टर देखने में काफी प्रीमियम लगता है. Redmi Projector 4 Pro में 600 ल्यूमेन की ब्राइटनेस मिलती हैं. इसकी मदद से आप दीवार को 120-inch की टीवी में बदल सकते हैं. आइए जानते हैं इसकी कीमत और दूसरे खास स्पेसिफिकेशन्स.

क्या हैं फीचर्स?

Redmi Projector 4 Pro प्रीमियम डिजाइन के साथ आता है. इसमें मिनिमलिस्टक फैब्रिक फ्रंट दिया गया है. ये प्रोजेक्टर टेक्स्चर फिनिश के साथ आता है. इसमें Full HD क्वालिटी पर आप कंटेंट देख पाएंगे. ये प्रोजेक्टर 600 ल्यूमेन की ब्राइटनेस के साथ आता है. इसकी मदद से आप 45-inch से 120-inch तक की स्क्रीन प्रोजेक्ट कर सकते हैं.

इसमें MediaTek MT9660 प्रोसेसर दिया गया है. डिवाइस 2GB RAM और 32GB स्टोरेज के साथ आता है. इसमें ToF ऑटो फोकस और मैन्युअल फोकस मिलता है. प्रोजेक्टर में ही आपको 8W के डुअल स्पीकर मिल जाएंगे. कनेक्टिविटी के लिए आपको कई सारे विकल्प मिल जाएंगे.

इसमें USB 2.0, HDMI (ARC), 3.5mm जैक और DC IN मिलेगा. वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए कंपनी ने ब्लूटूथ 5.1 दिया है. इसमें वॉयस कंट्रोल भी मिलता है, जिसे आप रिमोट के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका वजन लगभग 3 किलोग्राम है और ये ग्रे कलर में उपलब्ध है.

कितनी है कीमत?

Redmi Projector 4 Pro को कंपनी ने चीन में लॉन्च किया है. यहां इसकी कीमत 1499 युआन (लगभग 18,470 रुपये) है. फिलहाल ये चीन में उपलब्ध है और भारत में इसकी लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं है. शाओमी भारतीय बाजार में स्मार्ट टीवी तो लॉन्च करती ही है, लेकिन प्रोजेक्टर अभी तक लॉन्च नहीं किया है.

