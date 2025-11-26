10 हजार में 100-inch की TV वाला मजा, प्रोजेक्टर्स कैसे बदल रहे हैं लोगों का एक्सपीरियंस

सरकार ने हाल में प्रोजेक्टर पर GST को घटा दिया है. एक वक्त था जब प्रोजेक्टर काफी महंगे हुआ करते थे और उसमें फीचर्स भी कम आते थे. पिछले कुछ सालों में प्रोजेक्टर्स की कैटेगरी में तेजी से बदलाव आया है और इसकी वजह से कंज्यूमर्स के खरीदारी का तरीका भी बदल रहा है. ये कहना है कि XElectron के मैनेजिंग डायरेक्टर गगन शर्मा का.

XElectron ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन मार्केट में अपनी मौजूदगी को एक्सपैंड कर रहा है. गगन शर्मा ने आजतक से बातचीत में बताया कि 2017 से वो इस कैटेगरी में काम कर रहे हैं. भारतीय बाजार में शुरुआत में लोगों का रुझान इस तरफ कम था. उस वक्त कई चुनौतियां थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है.

मौजूदा वक्त में स्मार्ट प्रोजेक्ट की एंट्री की वजह से लोगों को स्मार्ट टीवी जैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है. अब प्रोजेक्टर Wi-Fi और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आने लगे हैं. उन्होंने बताया कि पिछले कुछ सालों में प्रोजेक्टर्स की कीमत में इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन फीचर्स बढ़े है, जिसकी वजह से लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं.

प्रोजेक्टर की सेल में कोविड के बाद खासा इजाफा हुआ है. चूंकि लोग उस वक्त मूवी के लिए बाहर नहीं जा सकते थे, इसलिए लोगों ने घर पर थिएटर वाला एक्सपीरियंस पाने के लिए इसे खरीदना शुरू किया. गगन शर्मा ने बताया कि महज 10 हजार रुपये के प्रोजेक्टर में आपको बड़ी स्क्रीन का मजा मिलेगा.

उन्होंने बताया कि 22 सितंबर 2025 के बाद प्रोजेक्टर्स की कीमत कम हुई है. पहले ये 28 परसेंट की कैटेगरी में आते थे, जो अब 18 परसेंट में आता है. पिछले साल के मुकाबले XElectron ने इस साल 50 फीसदी ज्यादा सेल की है.

ऑनलाइन मार्केट के साथ ऑफलाइन सेगमेंट को टार्गेट करने के लिए कंपनी स्टोर भी खोल रही है. कंपनी के पहले से भी कुछ एक्सपीरियंस सेंटर मौजूद हैं और अब ब्रांड ने नोएडा में एक एक्सपीरियंस सेंटर खोला है. इसके अलावा आने वाले समय में कंपनी अलीगढ़ और दूसरे शहरों में भी अपने स्टोर खोलने की प्लानिंग कर रही है.

मौजूदा समय में आने वाले प्रोजेक्टर ज्याद एडवांस हैं. इनमें ना सिर्फ आपको बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस मिल रहा है, बल्कि आपको स्मार्ट फीचर भी मिलेंगे. 7 से 10 हजार रुपये के बजट में प्रोजेक्टर काफी पॉपुलर हो रहे हैं. ऑनलाइन सेल टीयर-1 और टीयर-2 दोनों ही शहरों से आ रही है.

प्रोजेक्टर का मतलब है आप 100-inch की स्क्रीन पर कोई कंटेंट देख रहे हैं. जहां 100-inch के टीवी के लिए आपको लाखों रुपये खर्च करने होते हैं. वहीं प्रोजेक्टर ये काम सिर्फ 10 हजार रुपये में कर सकता है.

हालांकि, टीवी और प्रोजेक्टर दोनों काफी अगल है. टीवी का इस्तेमाल आप रोजमर्रा के कंटेंट को देखने के लिए कर सकते हैं. जबकि प्रोजेक्टर का यूज काफी अलग है. इसका इस्तेमाल आप किसी खास मौके पर करते हैं.

प्रोजेक्टर की ग्रोथ की वजह ही इनकी लाइफ है. पहले DLP प्रोजेक्टर आते थे, लेकिन अब LED प्रोजेक्टर का इस्तेमाल होता है. DLP प्रोजेक्टर का लेंस 6 हजार से 8 हजार घंटे के बाद बर्न हो जाता था. वहीं LED प्रोजेक्टर की लाइफ 40 हजार से 50 हजार घंटे की होती है. यानी आप इसे 5 साल से ज्यादा वक्त तक यूज कर सकते हैं.

अब आपको स्मार्ट प्रोजेक्टर मिलते हैं. ये प्रोजेक्टर Android 13 पर काम करते हैं. XElectron जल्द ही Google TV के साथ अपना पहला प्रोजेक्टर लॉन्च करेगा. इस प्रोजेक्टर को आप किसी गूगल टीवी की तरह ही इस्तेमाल कर सकेंगे.

