scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चीनी ब्रांड्स की होगी छुट्टी, Samsung टेस्ट कर रहा 20000mAh बैटरी वाला फोन

2025 में बड़ी बैटरी वाले फोन्स छाए रहे. चीनी कंपनियों ने 7000mAh से ज्यादा की कैपेसिटी वाले फोन्स को पेश किया और कुछ फोन्स 10000mAh बैटरी वाले भी पेश हुए. ऐसा लग रहा है कि 2026 में ये आंकड़ा 10000mAh के ऊपर चला जाएगा. सैमसंग ऐसे ही एक फोन पर काम कर रहा है, जिसमें 20000mAh की बैटरी मिलेगी. सैमसंग डुअल सेल बैटरी की टेस्टिंग कर रहा है.

Advertisement
X
Samsung के फोन्स में फिलहाल ज्यादा बड़ी बैटरी नहीं मिलती है. (Photo: ITG)
Samsung के फोन्स में फिलहाल ज्यादा बड़ी बैटरी नहीं मिलती है. (Photo: ITG)

साल 2025 स्मार्टफोन्स के लिए बड़ी बैटरी का साल रहा है. इस साल हमने देखा कि कंपनियों ने 5000mAh की बैटरी का खाका तोड़ते हुए नई लाइन खींच दी है. कंपनियों ने 10000mAh तक की बैटरी के फोन्स को लॉन्च किया है. वहीं 7000mAh और इससे बड़ी बैटरी अब कामन लगने लगी है. 

हालांकि, ये सारा डेवलपमेंट चीनी ब्रांड्स में देखने को मिला है. सैमसंग और ऐपल इस सेल से फिलहाल दूर हैं. तमाम चीनी कंपनियों ने अपने स्मार्टफोन्स में जो बड़ी बैटरी जोड़ी है, वो सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है. अब सैमसंग भी बैटरी के मामले में नए टेस्ट करता नजर आ रहा है. 

डुअल सेल बैटरी पर हुई टेस्टिंग

रिपोर्ट्स की मानें तो सैमसंग 20000mAh की बैटरी पर काम कर रहा है. हालांकि, ये बैटरी किस फोन में दी जाएगी इस पर कोई जानकारी नहीं है. सैमसंग जिस बैटरी पर टेस्ट कर रहा है, वह डुअल सेल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और स्मार्टफोन्स के लिए है. ये बैटरी सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है.

सम्बंधित ख़बरें

Samsung Galaxy S25
साल की आखिरी सेल में बंपर ऑफर, 16 हजार रुपये सस्ता हुआ ये फोन
Samsung Galaxy S25 Edge
सस्ता मिल रहा Samsung का ये सबसे पतला फोन, इसमें है 200MP कैमरा
Samsung Galaxy Z TriFold Launch Price
200MP कैमरे वाला Samsung फोन बन जाता है टैबलेट, देखें Video
Samsung The First Look
TV, AC, फ्रिज से रोबोट तक, Samsung इस दिन लॉन्च करेगा बहुत कुछ
Samsung Galaxy Tab A11+
Samsung ने भारत में लॉन्च किया दमदार टैबलेट, मिलेगी बड़ी बैटरी

यह भी पढ़ें: 60 हजार रुपये सस्ता हुआ Samsung का फोन, मिस ना करें ये डील

सैमसंग ने दो अलग-अलग साइज की बैटरी को एक साथ जोड़कर इसे तैयार किया है. जहां 12000mAh की बैटरी 6.3mm फॉर्म फैक्टर में है. वहीं 8000mAh की बैटरी 4mm की मोटाई में तैयार की गई है. दोनों को जोड़कर 20000mAh की बैटरी बनती है. हालांकि, इस बैटरी की टेस्टिंग में रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं मिले हैं. 

Advertisement

सामने आई बड़ी दिक्कत

टिप्स्टर की मानें, तो 20000mAh की ये बैटरी 27 घंटे के स्क्रीन ऑन टाइम डिलीवर करती है. ऑन पेपर ये बैटरी हर साल 960 चार्ज साइकिल सर्वाइव कर सकती है. दिक्कत बैटरी के उम्र को लेकर है. टेस्टिंग में पाया गया है कि बैटरी की लाइफ बहुत छोटी है. ये जल्द ही फूल जाती है. 

यह भी पढ़ें: 18 हजार रुपये का प्राइस कट, अब इतने में मिल रहा Samsung का ये फोन

टेस्टिंग के दौरान 8000mAh की वाली बैटरी जो 4mm मोटी थी, फूलकर 7.2mm की हो गई. एक स्मार्टफोन में इस्तेमाल के लिए ये बैटरी सही नहीं है. हालांकि, सैमसंग ने इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. संभव है कि कंपनी आने वाले समय में बैड़ी बैटरी वाला फोन लॉन्च कर सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement