चीनी ब्रांड्स की होगी छुट्टी, Samsung टेस्ट कर रहा 20000mAh बैटरी वाला फोन

साल 2025 स्मार्टफोन्स के लिए बड़ी बैटरी का साल रहा है. इस साल हमने देखा कि कंपनियों ने 5000mAh की बैटरी का खाका तोड़ते हुए नई लाइन खींच दी है. कंपनियों ने 10000mAh तक की बैटरी के फोन्स को लॉन्च किया है. वहीं 7000mAh और इससे बड़ी बैटरी अब कामन लगने लगी है.

हालांकि, ये सारा डेवलपमेंट चीनी ब्रांड्स में देखने को मिला है. सैमसंग और ऐपल इस सेल से फिलहाल दूर हैं. तमाम चीनी कंपनियों ने अपने स्मार्टफोन्स में जो बड़ी बैटरी जोड़ी है, वो सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है. अब सैमसंग भी बैटरी के मामले में नए टेस्ट करता नजर आ रहा है.

डुअल सेल बैटरी पर हुई टेस्टिंग

रिपोर्ट्स की मानें तो सैमसंग 20000mAh की बैटरी पर काम कर रहा है. हालांकि, ये बैटरी किस फोन में दी जाएगी इस पर कोई जानकारी नहीं है. सैमसंग जिस बैटरी पर टेस्ट कर रहा है, वह डुअल सेल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और स्मार्टफोन्स के लिए है. ये बैटरी सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है.

सैमसंग ने दो अलग-अलग साइज की बैटरी को एक साथ जोड़कर इसे तैयार किया है. जहां 12000mAh की बैटरी 6.3mm फॉर्म फैक्टर में है. वहीं 8000mAh की बैटरी 4mm की मोटाई में तैयार की गई है. दोनों को जोड़कर 20000mAh की बैटरी बनती है. हालांकि, इस बैटरी की टेस्टिंग में रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं मिले हैं.

सामने आई बड़ी दिक्कत

टिप्स्टर की मानें, तो 20000mAh की ये बैटरी 27 घंटे के स्क्रीन ऑन टाइम डिलीवर करती है. ऑन पेपर ये बैटरी हर साल 960 चार्ज साइकिल सर्वाइव कर सकती है. दिक्कत बैटरी के उम्र को लेकर है. टेस्टिंग में पाया गया है कि बैटरी की लाइफ बहुत छोटी है. ये जल्द ही फूल जाती है.

टेस्टिंग के दौरान 8000mAh की वाली बैटरी जो 4mm मोटी थी, फूलकर 7.2mm की हो गई. एक स्मार्टफोन में इस्तेमाल के लिए ये बैटरी सही नहीं है. हालांकि, सैमसंग ने इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. संभव है कि कंपनी आने वाले समय में बैड़ी बैटरी वाला फोन लॉन्च कर सकती है.

