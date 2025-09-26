iPhone 17 Pro को टक्कर देगा Xiaomi 17 Pro, दो स्क्रीन के साथ मिलेंगे 50MP के चार कैमरे

Xiaomi 17 Pro और Xiaomi 17 Pro Max चीन में लॉन्च हो गए हैं. ये ब्रांड के लेटेस्ट और सबसे पावरफुल फोन हैं जिसे कंपनी ने लॉन्च किया है. इन फोन्स में Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिलेगा. स्मार्टफोन Android 16 पर बेस्ड HyperOS 3 के साथ लॉन्च हुए हैं.

इस महीने यानी सितंबर में ही एक और कंपनी ने अपने प्रो और प्रो मैक्स फोन्स को लॉन्च किया है. हम बात कर रहे हैं Apple की, जिसने iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max को लॉन्च किया है. शाओमी के लेटेस्ट्स फोन्स का सीधा मुकाबले iPhone से चीन में होगा.

हालांकि, इन दोनों कंपनियों के एक चुनौती Huawei है, जो पिछले कुछ सालों में दोबारा मजबूत हुई है. Xiaomi 17 Pro सीरीज की बात करें, तो कंपनी ने इसमें Leica ट्यून्ड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. आइए जानते हैं इन फोन्स की खास बातें.

शाओमी ने पहले ही कहा है कि उसका सीधा मुकाबला ऐपल से है. दोनों कंपनी के लेटेस्ट फोन्स के नाम भी काफी मिलते जुलते हैं. Xiaomi 17 Pro सीरीज में रियर पैनल पर भी एक डिस्प्ले दिया गया है, जिसे कंपनी ने Dynamic Back डिस्प्ले नाम दिया है. इसका डिजाइन कुछ-कुछ iPhone 17 Pro सीरीज के कैमरा प्लैटो जैसा है. अब देखना होगा लोगों को ये फोन पसंद आता है या नहीं.

कितनी है कीमत?

Xiaomi के दोनों ही फोन्स फिलहाल चीनी मार्केट में लॉन्च हुए हैं और ये ग्लोबल मार्केट में कब तक लॉन्च होंगे इसकी जानकारी नहीं है. Xiaomi 17 Pro Max को कंपनी ने चीन में 5999 युआन (लगभग 74,700 रुपये) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. ये कीमत फोन के 12GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की है.

वहीं Xiaomi 17 Pro की बात करें, तो इसकी कीमत 4999 युआन (लगभग 62,300 रुपये) से शुरू होती है. ये कीमत 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की है. इन फोन्स को आप ब्लैक, वॉइट, पर्पल और ग्रीन कलर में खरीद सकते हैं.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

Xiaomi 17 Pro में 6.3-inch का OLED डिस्प्ले, जबकि प्रो मैक्स में 6.9-inch का OLED डिस्प्ले मिलता है. दोनों ही फोन्स के रियर में भी एक डिस्प्ले मिलता है, जो अलग-अलग साइज का है. दोनों ही स्मार्टफोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ आते हैं, जो क्वालकॉम का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है.

ऑप्टिक्स की बात करें, तो फोन में 50MP का मेन लेंस, 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 50MP का टेलीफोटो लेंस मिलता है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 50MP का सेल्फी कैमरा दिया है. Xiaomi 17 Pro में 6300mAh की बैटरी दी गई है, जबकि प्रो मैक्स वेरिएंट में 7500mAh की बैटरी मिलेगी. इनमें 100W की वायर्ड चार्जिंग, 50W की वायरलेस चार्जिंग और मैग्नेटिक चार्जिंग भी मिलती है.

