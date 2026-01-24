Realme ला रहा 10,001mAh बैटरी वाला फोन, भारत में इस दिन होगी लॉन्चिंग

भारत में Realme एक नया स्मार्टफोन लेकर आ रहा है, जिसका नाम Realme P4 Power होगा. यह हैंडसेट भारत में 29 जनवरी को लॉन्च होगा, जिसकी जानकारी खुद कंपनी शेयर की ज चा चुकी है. कंपनी का दावा है कि यह 5 मिनट की चार्जिंग में हाफ डे का बैटरी बैकअप दे सकेगी.

और पढ़ें

रियलमी के ऑफिशियल पोर्टल पर लिस्ट डिटेल्स में बताया है कि यह भारत का पहला और बड़ी बैटरी 10,001 mAh की बैटरी में आएगा.

कंपनी ने इसमें बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए के लिए डुअल चिप का एक्सपीरियंस दिया है. यह फोन MediaTex Dimensity 7400 और Hyper Vision AI Chip के साथ आएगा.

तीन कलर वेरिएंट में होगा लॉन्च

रियलमी ऑफिशियल पोर्टल पर अपकमिंग हैंडसेट में स्मार्टफोन का डिजाइन अनवील किया है. यह हैंडसेट तीन कलर वेरिएंट TransSilver, TransOrange, and TransBlue में दस्तक देगा.

मिलेगा ट्रिपल रियर कैमरा

Realme P4 Power हैंडसेट में ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया जाएगा. कैमरे कि डिटेल्स ऑफिशियल पोर्टल पर लिस्टेड है.

इसमें दी है 144Hz का रिफ्रेश रेट्स

Realme P4 Power में 4D कर्व्ड प्लस डिस्प्ले दिया गया है. इसमें 144Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलेगा. इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी प्रोसेसर के अलावा और भी कई फीचर्स मिलेंगे.

Advertisement

यह भी पढ़ें: स्मार्टफोन का खेल खत्म कर सकता है Apple का छोटू गैजेट, मिलेगा कैमरा, माइक और बहुत कुछ

सिंगल चार्ज में 1.5 दिन तक चलेगा

कंपनी का दावा है कि यह एक बार फुल चार्जिंग के बाद 1.5 दिन का बैटरी बैकअप दे सकेगा. साथ ही 219 ग्राम वजनी है, जिसकी वजह से कंपनी इसको पॉकेट फ्रंडली बताती है. इसमें मैक्सिसम रिफ्रेश रेट्स दिया गया है.

कितनी होगी कीमत?

Realme P4 Power की कीमत को लेकर कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है. टेलिकॉम टॉक के मुताबिक, इसके 12GB Ram और 256GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 35 हजार रुपये होगी.

यह भी पढ़ें: शॉकिंग! Asus का बड़ा ऐलान, कंपनी ने स्मार्टफोन बिजनेस से किया किनारा, नहीं मिलेंगे ROG और Zenfone

रियलमी का यह हैंडसेट Andorid 16 बेस्ड Realme UI 7.0 पर काम करता है. इसमें करीब तीन साल तक OS का अपडेट मिलेगा और चार साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा.

---- समाप्त ----