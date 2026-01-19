scorecardresearch
 
शॉकिंग! Asus का बड़ा ऐलान, कंपनी ने स्मार्टफोन बिजनेस से किया किनारा, नहीं मिलेंगे ROG और Zenfone

Asus एक पॉपुलर ब्रांड है. एक समय पर इस कंपनी के फोन मोबाइल गेमर्स के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर थे. Zenfone और ROG जैसी पॉपुलर सीरीज बनाने वाली कंपनी ने ऐलान किया है कि अब मोबाइल नहीं बनाएगी.

ASUS ROG Phone 8
ASUS ROG Phone 8

Asus स्मार्टफोन मार्केट में कई सालों से एक बड़ा नाम रहा है. कंपनी ने कई इनोवेटिव स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं और ROG से गेमिंग स्मार्टफोन का पूरा मार्केट बदल दिया.

Zenfone और ROG जैसे पॉपुलर स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Asus ने बड़ा ऐलान किया है. 2026 में कंपनी कोई नया स्मार्टफोन लॉन्च नहीं करेगी. 

कंपनी ने साफ संकेत दिए हैं कि आगे उसका फोकस AI-बेस्ड हार्डवेयर और कंप्यूटिंग सिस्टम पर रहेगा, मोबाइल फोन पर नहीं. ये माना जा रहा है कि मोबाइल फोन बिजनेस से कंपनी का परमानेंट एग्जिट हो चुका है. 

हाल ही में ASUS के चेयरमैन Jonney Shih ने कंपनी के सालाना इवेंट में बताया कि स्मार्टफोन R&D को रोककर अब रिसोर्स AI प्रोडक्ट्स में शिफ्ट किए जा रहे हैं. मतलब साफ है. ASUS को लगता है कि भविष्य मोबाइल में नहीं, बल्कि AI मशीनों, स्मार्ट कंप्यूटर और ऑटोमेटेड सिस्टम में है.

यह खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि ROG Phone सीरीज़ को आज भी गेमिंग फोन का बेंचमार्क माना जाता है. Zenfone सीरीज़ भी एक समय पर फ्लैगशिप Android का मजबूत ऑप्शन था. लेकिन पिछले दो साल में ASUS के फोन मार्केट में ज्यादा चर्चा में नहीं रहे. लिमिटेेड लॉन्च, कम सेल और बढ़ते कॉम्पिटिशन ने कंपनी को दोबारा सोचने पर मजबूर किया.

2025 में आए Zenfone 12 Ultra और ROG Phone 9 FE जैसे मॉडल कुछ चुनिंदा मार्केट में ही लॉन्च हुए. भारत जैसे कई बड़े देशों में ये फोन आए ही नहीं. यही संकेत था कि ASUS धीरे-धीरे स्मार्टफोन बिज़नेस से पीछे हट रहा है.

अब कंपनी का नया रोडमैप साफ है. AI लैपटॉप, AI वर्कस्टेशन, स्मार्ट ग्लास, रोबोटिक्स और एंटरप्राइज़ कंप्यूटिंग सिस्टम. ASUS पहले भी PC और गेमिंग हार्डवेयर में बड़ा नाम रहा है. अब वह उसी जड़ की तरफ लौट रहा है, लेकिन इस बार AI ट्विस्ट के साथ.

कंपनी ने यह भी कहा है कि पहले से बिके Zenfone और ROG Phones को सॉफ्टवेयर अपडेट और सर्विस सपोर्ट मिलता रहेगा. यानी पुराने यूज़र्स को अचानक छोड़ा नहीं जाएगा. लेकिन नए फोन की डेवलपमेंट लाइन फिलहाल बंद है.

टेक इंडस्ट्री में यह बदलाव अकेला नहीं है. स्मार्टफोन मार्केट अब लगभग सैचुरेशन में है. हर साल थोड़ा तेज प्रोसेसर, थोड़ा बेहतर कैमरा. लेकिन AI हार्डवेयर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. कंपनियों को अब ज्यादा मुनाफा AI कंप्यूटिंग सिस्टम और प्रोसेसिंग डिवाइस में दिख रहा है.

ASUS का यह कदम यही दिखाता है कि आने वाले सालों में टेक की असली लड़ाई मोबाइल स्क्रीन पर नहीं, AI मशीनों के अंदर होगी. Asus का ये फैसला आपको कैसा लगता है और आपने Asus का कौन सा स्मार्टफोन यूज किया है कॉमेन्ट में जरूर बताएं. 

---- समाप्त ----
