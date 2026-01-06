Realme 16 Pro सीरीज भारत में लॉन्च, 200MP का कैमरा और 7000mAh की बैटरी, इतनी है कीमत

Realme 16 Pro+ 5G और Realme 16 Pro भारत में लॉन्च हो गए हैं. दोनों ही स्मार्टफोन दमदार फीचर्स और बेहतरीन कैमरा के साथ आते हैं. इस सीरीज में कंपनी ने कैमरा पर काफी फोकस किया है. प्रो प्लस वेरिएंट में टेलीफोटो लेंस मिलता है, जबकि प्रो वेरिएंट में कंपनी ने 200MP का मेन कैमरा मिलता है.

स्मार्टफोन्स AMOLED डिस्प्ले और पावरफुल प्रोसेसर के साथ आते हैं. दोनों ही हैंडसेट में 200MP का रियर कैमरा मिलता है. ये फोन्स 50MP के सेल्फी कैमरा के साथ आते हैं. आइए जानते हैं इन फोन्स की कीमत और दूसरी खास बातें.

कितनी है कीमत?

Realme 16 Pro 5G की कीमत 31,999 रुपये से शुरू होती है. ये कीमत फोन के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की है. वहीं 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 33,999 रुपये का है. फोन का टॉप वेरिएंट 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट 36,999 रुपये में आता है.

वहीं Realme 16 Pro+ 5G की बात करें, तो इसके 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 39,999 रुपये है. फोन 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट 41,999 रुपये का है. टॉप कॉन्फिग्रेशन की कीमत 44,999 रुपये है, जिसमें 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मिलेगा. फोन्स पर 4000 रुपये का बैंक डिस्काउंट भी मिल रहा है. हैंडसेट्स फ्लिपकार्ट पर मिलेंगे.

क्या हैं दोनों फोन्स के फीचर्स?

Realme 16 Pro में 6.78-inch का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. फोन MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर पर काम करता है. इसमें 200MP का मेन लेंस और 8MP का अल्ट्रा वॉइड एंगल लेंस मिलता है. वहीं फ्रंट में 50MP का कैमरा दिया गया है. हैंडसेट 7000mAh की बैटरी के साथ आता है, जो 80W की चार्जिंग सपोर्ट करेगा.

वहीं Realme 16 Pro+ में 6.8-inch का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर पर काम करता है. इसमें 200MP का मेन लेंस, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 50MP के टेलीफोटो लेंस के साथ आता है.

फ्रंट में कंपनी ने 50MP का सेल्फी कैमरा दिया है. फोन को पावर देने के लिए 7000mAh की बैटरी दी गई है, जो 80W की चार्जिंग सपोर्ट करता है.

