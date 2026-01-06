scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Realme 16 Pro सीरीज भारत में लॉन्च, 200MP का कैमरा और 7000mAh की बैटरी, इतनी है कीमत

Realme ने अपने नंबर सीरीज के लेटेस्ट फोन्स को लॉन्च कर दिया है. ब्रांड ने Realme 16 Pro और 16 Pro+ को लॉन्च किया है. कंपनी ने दोनों ही फोन्स में 200MP का रियर कैमरा, 50MP का फ्रंट कैमरा और 7000mAh की बैटरी दी है. ये फोन्स पावरफुल प्रोसेसर और AMOLED डिस्प्ले के साथ आते हैं. आइए जानते हैं इन फोन्स की कीमत और दूसरी खास बातें.

Advertisement
X
Realme 16 Pro सीरीज में 200MP का रियर और 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. (Photo: Realme/Flipkart)
Realme 16 Pro सीरीज में 200MP का रियर और 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. (Photo: Realme/Flipkart)

Realme 16 Pro+ 5G और Realme 16 Pro भारत में लॉन्च हो गए हैं. दोनों ही स्मार्टफोन दमदार फीचर्स और बेहतरीन कैमरा के साथ आते हैं. इस सीरीज में कंपनी ने कैमरा पर काफी फोकस किया है. प्रो प्लस वेरिएंट में टेलीफोटो लेंस मिलता है, जबकि प्रो वेरिएंट में कंपनी ने 200MP का मेन कैमरा मिलता है. 

स्मार्टफोन्स AMOLED डिस्प्ले और पावरफुल प्रोसेसर के साथ आते हैं. दोनों ही हैंडसेट में 200MP का रियर कैमरा मिलता है. ये फोन्स 50MP के सेल्फी कैमरा के साथ आते हैं. आइए जानते हैं इन फोन्स की कीमत और दूसरी खास बातें. 

कितनी है कीमत? 

Realme 16 Pro 5G की कीमत 31,999 रुपये से शुरू होती है. ये कीमत फोन के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की है. वहीं 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 33,999 रुपये का है. फोन का टॉप वेरिएंट 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट 36,999 रुपये में आता है. 

सम्बंधित ख़बरें

Realme C85 5G
7000mAh बैटरी और 50MP कैमरे वाला Realme फोन लॉन्च, इतनी है कीमत
Realme GT 8 Pro
200MP कैमरा और 7000mAh की बैटरी वाला फोन लॉन्च, इतनी है कीमत
Xiaomi Redmi Note 15 5G
जनवरी में होगी फोन की 'बारिश', आधा दर्जन हैंडसेट होंगे लॉन्च
दुनिया का पहला ऐसा फोन! Realme 15 Pro का बैक पैनल खुद बदलता है कलर
Realme 15X 5G
7000 mAh बैटरी के साथ Realme का सस्ता फोन लॉन्च, 50MP कैमरा

यह भी पढ़ें: अनलिमिटेड कॉल, 2GB डेटा और SMS, Jio का सबसे सस्ता रिचार्ज

वहीं Realme 16 Pro+ 5G की बात करें, तो इसके 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 39,999 रुपये है. फोन 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट 41,999 रुपये का है. टॉप कॉन्फिग्रेशन की कीमत 44,999 रुपये है, जिसमें 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मिलेगा. फोन्स पर 4000 रुपये का बैंक डिस्काउंट भी मिल रहा है. हैंडसेट्स फ्लिपकार्ट पर मिलेंगे. 

Advertisement

क्या हैं दोनों फोन्स के फीचर्स? 

Realme 16 Pro में 6.78-inch का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. फोन MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर पर काम करता है. इसमें 200MP का मेन लेंस और 8MP का अल्ट्रा वॉइड एंगल लेंस मिलता है. वहीं फ्रंट में 50MP का कैमरा दिया गया है. हैंडसेट 7000mAh की बैटरी के साथ आता है, जो 80W की चार्जिंग सपोर्ट करेगा. 

यह भी पढ़ें: 2026 का सबसे सस्ता 5G प्लान, Jio दे रहा ऑफर

वहीं Realme 16 Pro+ में 6.8-inch का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर पर काम करता है. इसमें 200MP का मेन लेंस, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 50MP के टेलीफोटो लेंस के साथ आता है. 

फ्रंट में कंपनी ने 50MP का सेल्फी कैमरा दिया है. फोन को पावर देने के लिए 7000mAh की बैटरी दी गई है, जो 80W की चार्जिंग सपोर्ट करता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement