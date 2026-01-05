साल की पहली लॉन्चिंग, भारत में लॉन्च के लिए तैयार हैं Redmi, Realme और Poco के स्मार्टफोन

नए साल की शुरुआत के साथ ही अब न्यू स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहे हैं. दरअसल, 6 जनवरी को रेडमी और रियलमी दोनों ही ब्रांड अपनी न्यू सीरीज के स्मार्टफोन अनवील करने जा रहे हैं. इसके बाद 8 जनवरी को Poco M8 लॉन्च होगा. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

भारत में 6 जनवरी को Redmi Note 15 की लॉन्चिंग है, जिसकी लॉन्चिंग डेट और कई फीचर्स को कंपनी खुद कंफर्म कर चुकी है. यह एक बेस वेरिएंट होगा और प्रो वेरिएंट को आने वाले दिनों में लॉन्च किया जाएगा. 7.35mm की थिकनेस का यूज किया जाएगा.

Redmi Note 15 को लेकर कंपनी बता चुकी है कि इसमें बैक पैनल पर 108MP का प्राइमरी कैमरा दिया जाएगा. यह कैमरा कई अच्छे फीचर्स और मोड्स के साथ आएगा. इस हैंडसेट से 4K रिकॉर्डिंग की जा सकेगी. इसमें 5520mAh की बैटरी यूज की जाएगी.

Realme 16 Pro सीरीज की होगी लॉन्चिंग

भारत में 6 जून को ही Realme 16 Pro सीरीज की लॉन्चिंग होगी. इस सीरीज के तहत दो हैंडसेट को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें Realme 16 Pro और 16 Pro+ दस्तक देंगे.

Realme 16 Pro+ हैंडसेट में कई अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे. इसमें Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट, 7,000mAh की बैटरी और 80W का फास्ट चार्जर मिलेगा. इस हैंडसेट में 4D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले का यूज किया गया है. यह फोन 12GB RAM और 512GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगा.

इस हैंडसेट में स्क्वेयर शेप का कैमरा डिजाइन दिया गया है. इसमें 200MP का अपग्रेडेड प्राइमरी कैमरा लेंस और 50MP का पेरिस्कोप लेंस दिया जाएगा. इसमें 7,000mAh की बैटरी होगी.

POCO M8 भारत में 8 जनवरी को होगा लॉन्च

POCO M8 को भारत में 8 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा. कंपनी का दावा है कि यह इस सेगमेंट का सबसे स्लिम हैंडसेट है. इसमें 7.35mm की थिकनेस और 178 ग्राम का वजन मिलेगा.

पोको M8 में बैक पैनल पर स्क्वेयर शेप का कैमरा मॉड्यूल मिलेगा. इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है. इसके अंदर AI Magic इरेजर का यूज किया गया है.

