OnePlus का बड़ा धमाका, लॉन्च किए 9000mAh बैटरी वाले फोन्स, भूल जाएंगे चार्ज करना

OnePlus ने अपने नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर दिया है, जो दमदार बैटरी के साथ आते हैं. हम बात कर रहे हैं OnePlus Turbo 6 और OnePlus Turbo 6V की, जो चीन में लॉन्च हुए हैं. ये दोनों ही फोन्स 9000mAh की बैटरी के साथ आते हैं. ये बैटरी iPhone 17 सीरीज के मुकाबले दोगुनी बड़ी है.

वैसे तो ऐपल अपने फोन्स की बैटरी कैपेसिटी को रिवील नहीं करता है. लेकिन जितनी जानकारी मौजूद है, उसके मुताबिक iPhone 17 में 3,692mAh की बैटरी और प्रो वेरिएंट में 4,252mAh की बैटरी मिलती है.

Turbo 6 में Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर मिलता है. वहीं Turbo 6V में Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है. दोनों ही स्मार्टफोन्स IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग के साथ आते हैं. आइए जानते हैं इन फोन्स की कीमत और खास फीचर्स.

कितनी है कीमत?

Turbo 6 की कीमत 2099 युआन (लगभग 27 हजार रुपये) से शुरू होती है. इस कीमत में 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मिलता है. वहीं टॉप वेरिएंट की कीमत 2899 युआन (लगभग 37 हजार रुपये) है. ये फोन तीन कलर ऑप्शन- सिल्वर, ब्लैक और ग्रीन में आता है.

Turbo 6V की बात करें, तो इसका बेस वेरिएंट 8GB RAM + 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 1,699 युआन (लगभग 21 हजार रुपये) है. ये फोन भी तीन कलर ऑप्शन- ब्लू, ब्लैक और वॉइट में आता है.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

OnePlus Turbo 6 सीरीज में 6.78-inch का AMOLED डिस्प्ले मिलता है. स्टैंडर्ड वेरिएंट में Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है, जबकि 6V में Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर मिलता है. दोनों ही फोन्स Android 16 पर बेस्ड ColorOS 16 के साथ आते हैं.

इनमें 50MP के मेन लेंस के साथ 2MP का सेकेंडरी कैमरा मिलता है. वहीं फ्रंट में 16MP का कैमरा दिया गया है. दोनों ही फोन्स को पावर देने के लिए 9000mAh की बैटरी दी गई है, जो 80W की SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. हैंडसेट इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, स्टीरियो स्पीकर और टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट के साथ आते हैं.

