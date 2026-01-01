बार-बार चार्ज करने की झंझट खत्म, OnePlus ला रहा सबसे बड़ी बैटरी वाला अपना फोन

OnePlus Turbo 6 सीरीज जल्द ही लॉन्च होने वाली है. ये सीरीज फिलहाल चीन में लॉन्च होगी, जिसमें वनप्लस का अब तक का सबसे बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस किया जाएगा. इस लाइन-अप में दो मॉडल्स- OnePlus Turbo 6 और OnePlus Turbo 6V मिलेंगे.

लॉन्च से पहले ही चीनी कंपनी ने अपकमिंग स्मार्टफोन्स का डिजाइन रिवील कर दिया है. इस फोन में स्कॉयर शेप्ड कैमरा डेक मिलेगा. OnePlus Turbo 6 में Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर दिया जाएगा, जबकि Turbo 6V में Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर मिलेगा.

कब हो रहा है लॉन्च?

चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Weibo पर कंपनी ने फोन्स की लॉन्च डेट को कन्फर्म किया है. OnePlus Turbo 6 सीरीज के स्मार्टफोन्स चीन में 8 जनवरी को लॉन्च होंगे. दोनों फोन्स डिजाइन के मामले में काफी कॉमन हैं. इनमें स्कॉयर शेप्ड कैमरा आईलैंड रियर पैनल पर मिलेगा. फोन के स्पेसिफिकेशन्स भी सामने आए हैं.

क्या होगा फोन में खास?

स्पेसिफिकेशन्स की बात करें, तो OnePlus Turbo 6 में 1.5K रेज्योलूशन की डिस्प्ले मिलेगी, जो 165Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आएगी. फोन प्लास्टिक फ्रेम में होगा और IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग के साथ आएगा. ये हैंडसेट Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर के साथ आएगा.

इसमें LPDDR5X RAM और UFS 4.1 स्टोरेज मिलेगा. फोन Android 16 पर बेस्ड कलर ओएस के साथ आएगा. हैंडसेट में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसका प्राइमरी लेंस 50MP का होगा, जबकि 8MP का सेकेंडरी लेंस मिलेगा. फ्रंट में कंपनी 32MP का सेल्फी कैमरा देगी. इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा.

OnePlus Turbo 6 की खासियत इसकी बैटरी होगी. रिपोर्ट्स की मानें, तो फोन 9000mAh की बैटरी के साथ लॉन्च होगा. इसमें 80W की वायर्ड चार्जिंग और 27W की रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा. इसके साथ ही कंपनी Turbo 6V को भी लॉन्च करेगी, जिसके फीचर्स Turbo 6 के काफी मिलते जुलते होंगे.

ये फोन 6.8-inch के 1.5K OLED स्क्रीन के साथ आएगा. फोन 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा. ये फोन Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर के साथ लॉन्च हो सकता है.

