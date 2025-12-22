OnePlus 15R की आज पहली सेल, मिल रहे बंपर ऑफर और कमाल के फीचर्स

OnePlus 15R की आज दोपहर 12 बजे पहली सेल शुरू होने जा रही है. इस सेल के दौरान कई बंपर ऑफर्स और कैशबैक मिलेंगे. इस हैंडसेट में कई अच्छे फीचर्स, प्रोसेसर और कैमरा दिया गया है. कंपनी ने क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 का यूज किया है.

OnePlus 15R की शुरुआती त 47,999 रुपये है, जिसमें 12GB/256GB मॉडल मिलता है. वहीं, टॉप एंड वेरिएंट की कीमत 12GB/512GB जिसकी कीमत 52,999 रुपये है. दोनों ही हैंडसेट पर बैंक ऑफर मिल रहा है.

मिल रहा है 3 हजार रुपये का इंस्टैंट कैशबैक

OnePlus 15R में 3 हजार रुपये का इंस्टैंट कैशबैक मिल रहा है, जिसके लिए कस्टमर्स को एचडीएफसी या एक्सिस बैंक के कार्ड यूज करना होगा. यह स्मार्टफोन चारकोल ब्लैक, मिंट ग्रीन और इलेक्ट्रिक वॉयलेट शेड में आता है.

OnePlus 15R के स्पेसिफिकेशन्स

OnePlus 15R में 6.83-inch का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 165Hz के रिफ्रेश रेट्स के साथ आता है. इसमें 1,800 nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है. यह स्क्रीन Dolby Vision और HDR10+ सपोर्ट के साथ आता है. यह हैंडसेट Android 16 के साथ OxygenOS 16 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा.

OnePlus 15R में Qualcomm का स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट का यूज किया है. कंपनी ने रैम और स्टोरेज वेरिएंट की जानकारी नहीं दी है. OnePlus 15R में 7400mAh की बैटरी गई है, जो 80W के फास्ट चार्जर के साथ आता है.

OnePlus 15R का कैमरा

OnePlus 15R में डुअल रियर कैमरा टअप दिया गया है, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया. यह 120 फ्रेम पर 4K के सपोर्ट में आता है. इसकी मदद से यूजर्स ज्यादा डिटेल्स और स्मूद वीडियो कैप्चर कर सकेगा. इसमें 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है.

