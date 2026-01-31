scorecardresearch
 
Nu Republic ने लॉन्च किया सस्ता स्पीकर, सिर्फ इतने रुपये है कीमत

कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल स्पीकर के सेगमेंट में Nu Republic ने अपना लेटेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया है. कंपनी ने कॉम्पैक्ट स्पीकर का वैलेंटाइन्स डे स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है, जो दमदार फीचर्स के साथ आता है. इसमें आपको 6W का साउंड आउटपुट मिलेगा. ब्रांड का कहना है कि ये स्पीकर सिंगल चार्ज में 15 घंटे का प्ले बैक टाइम ऑफर करता है. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

Nu Republic ने लिमिटेड एडिशन स्पीकर को लॉन्च किया है. (Photo: Nu Republic)
Nu Republic ने अपने लेटेस्ट ऑडियो प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है. कंपनी ने वैलेंटाइन्स डे ऑडियो कलेक्शन पॉप लव स्पीकर को लॉन्च किया है. ये लीमिटेड एडिशन स्पीकर है, जो Blinkit पर मिलेंगे. इस ऑडियो प्रोडक्ट के लिए कंपनी ने Blinkit के साथ पार्टनरशिप की है. आप इन्हें क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीद सकेंगे.

इस लिमिटेड कलेक्शन में कंपनी ने वायरलेस स्पीकर और ईयरबड्स को लॉन्च किया है. ये प्रोडक्ट्स रेड फिनिश में आते हैं. कंपनी ने इन प्रोडक्ट्स को वैलेंटाइन्स डे के मौके पर लॉन्च किया है. आइए जानते हैं इनकी खास बातें. 

क्या हैं फीचर्स? 

Nu Republic पॉप लव वायरलेस स्पीकर में 6W का साउंड आउटपुट मिलता है. इसमें 52mm का डायनैमिक ड्राइवर लगा है. ये स्पीकर्स X बास टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं. कंपनी की मानें तो सिंगल चार्ज में ये स्पीकर 15 घंटे का प्ले टाइम ऑफर करेगा. इसे फुल चार्ज होने में 2 घंटे का वक्त लगता है. 

यह भी पढ़ें: Portronics NOVA स्पीकर लॉन्च, कम कीमत में मिलेगा दमदार साउंड, जानिए प्राइस

ये डिवाइस TWS कनेक्टिविटी के साथ आता है. इस फीचर का इस्तेमाल करके दो स्पीकर को एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है. इससे वॉइड और ज्यादा साउंड आउटपुट मिलेगा. स्पीकर Bluetooth v5.3 सपोर्ट के साथ आता है. अगर कम कीमत में एक स्पीकर तलाश रहे हैं, तो इस पर विचार कर सकते हैं.

इसे कंट्रोल करने के लिए कई सारे बटन्स स्पीकर पर मिलते हैं. इसमें ऑन-ऑफ, प्ले-पॉज, प्रीवियस-नेक्स्ट, आंसर-हैंगअप कंट्रोल मिलते हैं. ये स्पीकर स्प्लैश रेजिस्टेंट है. कंपनी इसके साथ 6 महीने की वारंटी दे रही है. 

यह भी पढ़ें: UBON SP-85 पार्टी स्पीकर लॉन्च, मिलती है 4000mAh की बैटरी, इतनी है कीमत

कितनी है कीमत? 

Nu Republic का पॉप लव स्पीकर 699 रुपये में आता है. कंपनी ने इसे लीमिटेड एडिशन में लॉन्च किया है, जो एक्सक्लूसिव रेड कलर में मिलेगा. इस स्पीकर को 1 फरवरी से Blinkit से एक्सक्लूसिव खरीदा जा सकता है. इस स्पीकर को वैलेंटाइन्स डे पर बतौर गिफ्ट दिया जा सकता है.

