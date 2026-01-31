ऑडियो का रोल्स रॉयस! लॉन्च हुआ 4.82 लाख रुपये का Devialet स्पीकर, क्यों है ये खास

Devialet ने गुरुवार को अपना नया स्पीकर लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Phantom Ultimate speaker है. यह ओल्ड फैंटम स्पीकर का अपग्रेड मॉडल है. Devialet के लेटेस्ट स्पीकर का डिजाइन और टेक्नोलॉजी बहुत ही यूनिक है.

Devialet Phantom Ultimate स्पीकर असल में न्यू NXP i.MX 8M नैनो प्रोसेसर पर काम करता है. साथ ही यह Devialet OS पर काम करता है. आइये इसकी कीमत और फीचर्स के बारे में जानते हैं.

Devialet Phantom Ultimate 108 dB की कीमत

Devialet Phantom Ultimate 108 dB असल में डीप फोरेस्ट और लाइट पर्ल कलर में आता है, जिसकी शुरुआती कीमत 4,08,999 रुपये है. Opera de Paris shade की कीमत 4,82,999 रुपये है.

Devialet Phantom Ultimate 98 dB की कीमत

Devialet Phantom Ultimate 98 dB वेरिएंट की कीमत 1,99,999 रुपये है और Opera de Paris की कीमत 2,32,999 रुपये है. यह एक प्लग एंड प्ले स्पीकर है, जो एडेप्टिव वॉल्यूम लेवल के साथ आता है.

टच कंट्रोल्स और कनेक्टिविटी

Devialet Phantom Ultimate स्पीकर पर यूजर्स को टोटल 5 टच कंट्रोल्स मिलते हैं, जो स्पीकर के ऊपर ही मौजूद हैं. फैंटम अल्टीमेट 108dB में कनेक्टिलिटी के लिए Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.3 का सपोर्ट दिया गया है.

Devialet Phantom Ultimate में टच कंट्रोल्स

Devialet ऐप के साथ कंट्रोल भी किया जा सकता है, जिसमे एक सिंपल सा यूजर इंटरफेस है. इसमें वॉल्यूम बटन कंट्रोल को दिया है. ऐप के अंदर यूजर्स को म्यूजिक, पॉडकास्ट और सिनेमा जैसे मोड्स मिलते हैं.

