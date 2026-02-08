scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चांद पर जाएगा ये फोन, NASA ने शुरू की बड़ी तैयारी, एस्ट्रोनॉट चला सकेंगे इंस्टाग्राम

नासा जल्द ही अपना एक नियम बदलने जा रहा है, जिसके बाद चांद पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स अपना स्मार्टफोन साथ ले जा सकेंगे. इसके लिए अपकमिंग दो मिशन पर टेस्टिंग शुरू हो चुकी है. आइए इसके बारे में डिडेल्स में जानते हैं.

Advertisement
X
स्मार्टफोन स्पेस मिशन में ले जा सकेंगे. (Photo: Unsplash.com)
स्मार्टफोन स्पेस मिशन में ले जा सकेंगे. (Photo: Unsplash.com)

नासा ने एक छोटा लेकिन बड़े काम का बदलाव किया है. पहली बार चांद पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट अब अपने साथ मॉडर्न स्मार्टफोन लेकर जाएंगे, जिसमें iPhone का नाम भी शामिल है. 

नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जैरेड आईकजैकमान ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी. आईकजैकमान के मुताबिक, Crew-12 और Artemis II मिशन पर क्रू अपने साथ स्मार्टफोन लेकर जा सकेंगे. 

नासा का मानना है कि इससे एस्ट्रोनॉट वीडियो मूमेंट कैप्चर कर सकेंगे और अपनी फैमिली से कनेक्टेड रहेंगे. आम जनता के लिए फोटो और वीडियो भी शेयर कर पाएंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

Smartphone
सोना-चांदी महंगी सस्ती हो, लेकिन फोन-AC के दाम तुरंत नहीं बदलते
Google chrome agentic browser
Google की वॉर्निंग, दुनियाभर के 40% फोन पर मंडरा रहा खतरा
Realme 16 Air
iPhone Air जैसा स्मार्टफोन ला रहा ये चाइनीज ब्रांड, मिलेगी 7000mAh की बैटरी
iPhone 17 Pro
India-US डील: क्या भारत बनेगा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का किंग
Solar Flares ISRO Indian Satellites
ISRO की चेतावनी... सौर तूफान से 50 भारतीय सैटेलाइट्स को खतरा!

स्मार्टफोन ले जाने की परमिशन में बड़ा क्या है? 

अभी तक अंतरिक्ष यात्रियों को अपने साथ पर्सनल स्मार्टफोन ले जाने की परमिशन नहीं थी.  इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS)  पर एस्ट्रोनॉट को लैपटॉप और खासतौर से स्पेस फ्लाइट के लिए तैयार किए गए इक्विपमेंट यूज करने की परमिशन है. 

लैपटॉप चलाने की परमिशन 

लैपटॉप की मदद से एस्ट्रोनॉट जीमेल, मैसेज और यहां तक की वीडियो कॉल तक कर सकते हैं. अभी तक स्मार्टफोन को स्पेस में इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं है. पर्सनल आईफोन के साथ से सेफ्टी, इंटरफेस, ड्यूरेबिलिटी और सिक्योरिटी को लेकर कई समस्याएं थीं. 

Advertisement

आसान शब्दों में समझें तो एस्ट्रोनॉट कम्युनिकेट तो कर सकते थे, लेकिन उसे कैसुअली नहीं लिया जा सकता है. यह एक स्मार्टफोन चलाने जैसा आसान नहीं होता है, जहां पॉकेट से फोन निकाला और स्नैप लेना शुरू कर दिया और इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर कर दिया. 

दो मिशन के लिए टेस्टिंग की परमिशन 

नासा ने Crew-12 और Artemis II मिशन के साथ एस्ट्रोनॉट को  स्मार्टफोन यूज करने की परमिशन दी है. इन स्मार्टफोन को सेफ्टी स्टैंडर्ड कंप्लीट करने होंगे. और यह सुनिश्चित करना होगा कि स्पेसक्राफ्ट सिस्टम के लिए कोई परेशानी नहीं खड़ें करेंगे. 

एस्ट्रोनॉट को बेहतर एक्सपीरियंस 

नासा चाहता है कि एस्ट्रोनॉट बेहतर तरीके से अपने एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करें और शेयर करें. किसी भी शख्स के लिए अपने मूमेंट को कैप्चर करने के लिए स्मार्टफोन बेस्ट तरीका है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement