Motorola Signature भारत में लॉन्च, 16GB RAM और 1TB स्टोरेज वाला सबसे सस्ता फोन

Motorola ने भारतीय बाजार में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने Motorola Signature को लॉन्च किया है, जिसे कंपनी पिछले कुछ दिनों से लगातार टीज कर रही थी. ये फोन प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है. इस फोन में Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है.

फोन 16GB तक RAM और 1TB तक के स्टोरेज विकल्प में आता है. इसमें 5200mAh की बैटरी दी गई है, जो 90W की चार्जिंग सपोर्ट करती है. हैंडसेट के साथ सिग्नेचर क्लब का एक्सेस मिलेगा, जो लाइफस्टाइल सपोर्ट सर्विस है. आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन की कीमत और दूसरी खास बातें.

कितनी है कीमत?

Motorola Signature की कीमत 59,999 रुपये से शुरू होती है. इस कीमत पर आपको 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मिलेगा. वहीं इसके 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 64,999 रुपये है. टॉप वेरिएंट 16GB RAM + 1TB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 69,999 रुपये है. ये भारत में मिलने वाला सबसे सस्ता फोन है, जिसमें 16GB RAM + 1TB स्टोरेज मिलता है.

स्मार्टफोन पर 5000 रुपये का डिस्काउंट HDFC कार्ड और एक्सिस बैंक कार्ड पर मिल रहा है. फोन पर एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है. हालांकि, आप सिर्फ एक ही बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं. इसकी सेल 30 जनवरी को शुरू होगी. इसे फ्लिपकार्ट से दो कलर ऑप्शन में खरीद सकेंगे.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

Motorola Signature डुअल सिम सपोर्ट के साथ आता है. फोन Android 16 पर काम करता है. इसमें 6.8-inch का Super HD LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो 165Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आएगा. स्मार्टफोन Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर पर काम करता है.

इसमें 16GB तक RAM और 1TB तक स्टोरेज मिलेगा. फोन IP68 + IP69 रेटिंग के साथ आएगा. स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास विकटस 2 दिया गया है. स्मार्टफोन ऐलुमिनियिम फ्रेम के साथ आता है. स्मार्टफोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 50MP का टेलीफोटो लेंस मिलेगा.

फ्रंट में भी 50MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा. चारों ही लेंस Sony के हैं. हैंडसेट को पावर देने के लिए 5,200mAh की बैटरी दी गई है, जो 90W की चार्जिंग सपोर्ट करती है. इसमें 50W की वायरलेस चार्जिंग मिलेगी. स्मार्टफोन में रिवर्स चार्जिंग का भी फीचर मिलेगा.

