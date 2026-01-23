scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Motorola Signature भारत में लॉन्च, 16GB RAM और 1TB स्टोरेज वाला सबसे सस्ता फोन

मोटोरोला ने अपना लेटेस्ट फोन लॉन्च कर दिया है, जो फ्लैगशिप फीचर्स के साथ आता है. इस फोन में 50MP के चार कैमरा दिए गए हैं, जो सोनी के सेंसर हैं. इसमें 5200mAh की बैटरी दी गई है, जो 90W की चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. मोटोरोला का ये फोन 16GB RAM और 1TB तक के स्टोरेज के साथ आता है. आइए जानते हैं इसकी कीमत और दूसरी खास बातें.

Advertisement
X
Motorola Signature में 50MP का फ्रंट और 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. (Photo: Motorola)
Motorola Signature में 50MP का फ्रंट और 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. (Photo: Motorola)

Motorola ने भारतीय बाजार में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने Motorola Signature को लॉन्च किया है, जिसे कंपनी पिछले कुछ दिनों से लगातार टीज कर रही थी. ये फोन प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है. इस फोन में Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है. 

फोन 16GB तक RAM और 1TB तक के स्टोरेज विकल्प में आता है. इसमें 5200mAh की बैटरी दी गई है, जो 90W की चार्जिंग सपोर्ट करती है. हैंडसेट के साथ सिग्नेचर क्लब का एक्सेस मिलेगा, जो लाइफस्टाइल सपोर्ट सर्विस है. आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन की कीमत और दूसरी खास बातें. 

कितनी है कीमत? 

Motorola Signature की कीमत 59,999 रुपये से शुरू होती है. इस कीमत पर आपको 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मिलेगा. वहीं इसके 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 64,999 रुपये है. टॉप वेरिएंट 16GB RAM + 1TB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 69,999 रुपये है. ये भारत में मिलने वाला सबसे सस्ता फोन है, जिसमें 16GB RAM + 1TB स्टोरेज मिलता है. 

सम्बंधित ख़बरें

Motorola Edge 60 fusion
Motorola Edge 60 Fusion भारत में लॉन्च, ये है कीमत और 10 हजार के फायदे
Motorola Razr 60
सबसे सस्ता फोल्डेबल फोन, Moto Razr 60 हो गया 15 हजार रुपये सस्ता
Motorola Edge 70
Moto Edge 70 भारत में लॉन्च, कम दाम में मिलेगा iPhone Air वाला फील
Motorola Edge 50 Ultra
सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद खराब हो रहे हैं Motorola के फोन्स, बार बार क्रैश
Motorola Razr 50 Ultra और Razr 50 हुए लॉन्च
Motorola Razr 50 सीरीज लॉन्च, 50MP कैमरा के साथ मिलते हैं दमदार फीचर्स

यह भी पढ़ें: Motorola Edge 70 भारत में लॉन्च, मिलते हैं दमदार स्पेसिफिकेशन्स, इतनी है कीमत

Advertisement

स्मार्टफोन पर 5000 रुपये का डिस्काउंट HDFC कार्ड और एक्सिस बैंक कार्ड पर मिल रहा है. फोन पर एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है. हालांकि, आप सिर्फ एक ही बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं. इसकी सेल 30 जनवरी को शुरू होगी. इसे फ्लिपकार्ट से दो कलर ऑप्शन में खरीद सकेंगे.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

Motorola Signature डुअल सिम सपोर्ट के साथ आता है. फोन Android 16 पर काम करता है. इसमें 6.8-inch का Super HD LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो 165Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आएगा. स्मार्टफोन Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर पर काम करता है. 

यह भी पढ़ें: सबसे सस्ता फ्लिप फोन! Motorola Razr 60 पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट

इसमें 16GB तक RAM और 1TB तक स्टोरेज मिलेगा. फोन IP68 + IP69 रेटिंग के साथ आएगा. स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास विकटस 2 दिया गया है. स्मार्टफोन ऐलुमिनियिम फ्रेम के साथ आता है. स्मार्टफोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 50MP का टेलीफोटो लेंस मिलेगा. 

फ्रंट में भी 50MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा. चारों ही लेंस Sony के हैं. हैंडसेट को पावर देने के लिए 5,200mAh की बैटरी दी गई है, जो 90W की चार्जिंग सपोर्ट करती है. इसमें 50W की वायरलेस चार्जिंग मिलेगी. स्मार्टफोन में रिवर्स चार्जिंग का भी फीचर मिलेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    धार भोजशाला
    बॉर्डर 2 रिलीज
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement