Motorola Edge 70 भारत में लॉन्च, मिलते हैं दमदार स्पेसिफिकेशन्स, इतनी है कीमत

Motorola Edge 70 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो चुका है. यह एक स्लिम और लाइटवेट स्मार्टफोन है. इसमें कई पावरफुल फीचर्स और बेहतर कैमरा दिया गया है. इसमें 5000mAh की बैटरी के साथ फास्ट चार्जर दिया है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Motorola Edge 70 में 5000mAh की बैटरी दी गई है. (Photo: Motorola.in)
मोटोरोला ने भारत में नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Motorola Edge 70 है. इसमें कंपनी ने पावरफुल बेहतर प्रोसेसर, 120Hz का रिफ्रेश रेट्स, 8GB Ram के साथ 16GB वर्चु्ल रैम और 50MP के कैमरे दिए हैं. यह एस स्लिम हैंडसेट है, जिसकी थिकनेस 5.9mm की है और वजन 159 ग्राम का है. 

कंपनी ने इसमें 50MP-50MP के रियर कैमरा सेंसर और 50MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. मेटल फ्रेम के साथ यह हैंडसेट आता है और बेहतर ड्यूरेबिलिटी के लिए IP68 + IP69 रेटिंग दी गई है. यह रेटिंग इस हैंडसेट को डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस बनाती हैं. यह स्मार्टफोन मिलिट्री ग्रेड की ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है.

Motorola Edge 70 की कीमत 

Motorola Edge 70 को भारत में सिंगल वेरिएंट में पेश किया है, जो 29,999 रुपये है. वेरिएंट में 8GB Ram और 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है. यह स्मार्टफोन तीन कलर वेरिएंट में आता है, जो पेनटोन लिलि पैड, पेनटोन गैजेट ग्रे और पेनटोन ब्रॉन्ज ग्रीन कलर हैं, जिसके साथ बैक पैनल पर टेक्स्चर्ड फिनिश मिलती है. इसकी सेल 23 दिसंबर से सेल शुरू होगी. 

यह भी पढ़ें: Spam Calls से परेशान, स्मार्टफोन की सेटिंग्स में तुरंत करें ये एक बदलाव

Advertisement

Motorola Edge 70 के स्पेसिफिकेशन्स  

Motorola Edge 70 में 6.7-inch का 1.5K 10-bit pOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसके साथ 120Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलेगा. इसमें 4500 Nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है. स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass 7i लगाय है. 

Motorola Edge 70 का चिपसेट, रैम और प्रोसेसर 

Motorola Edge 70 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 (4nm)  चिपसेट का यूज किया है. इसके साथ Adreno 722 GPU का यूज किया है. इसमें 8GB LPDDR5X RAM और 256GB UFS 3.1 इंटरनल स्टोरेज मिलती है. इसके साथ वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिलता है. 

यह भी पढ़ें: Vivo X300 Pro Review: नेक्स्ट लेवल कैमरा एक्सपीरिएंस, स्मार्टफोन नहीं मुकाबला DSLR से है!

Motorola Edge 70 की बैटरी 

Motorola Edge 70 में 5000mAh की बैटरी दी गई है. इसमें  68W का टर्बो पावर फास्ट चार्जर दिया है, जो हैंडसेट को तेजी से चार्ज करता है. इसमें 15W का वायरलेस चार्जिंग मिलता है. यह हैंडसेट 5.99mm और 159 ग्राम वजनी है. 

---- समाप्त ----
