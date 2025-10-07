Motorola ने लॉन्च किया 7,000mAh बैटरी और 50MP कैमरे वाला फोन, कीमत 7400 रुपये, जानें फीचर्स

Motorla ने Moto G06 Power भारत में लॉन्च कर दिया है. ये बजट स्मार्टफ़ोन है, लेकिन इसमें 7,000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है. बेस मॉडल क़ीमत 7,499 रुपये है जिसमें 4GB रैम और 64GB की स्टोरेज दी गई है. आइए जानते हैं इस फ़ोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स क्या हैं?

Motorola Moto G06 Power में 6.88 इंच की HD+ डिस्प्ले दी गई है. स्क्रीन रिफ़्रेश रेट 120Hz का है और पीक ब्राइटनेस 600 निट्स की है. प्रोटेक्शन के लिए इसमें Gorilla Glass 3 मिलता है.

कंपनियां कैसे लोगों को बेवकूफ बनाती हैं इसका उदाहरण आपको मोटोरोला के इस फोन में मिल जाएगा. इस फोन में सिंगल रियर कैमरा दिया गया है, लेकिन फोन को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इसमें दो रियर कैमरे दिए गए हैं. एक लेंस तो है, लेकिन दूसरे लेंस की जगह पर लेंस जैसा दिखने वाला लगाया गया है. यहां तक की एलईडी फ्लैश लाइट भी साइड में दिया हुआ है. आम तौर पर कुछ कंपनियां लेंस डिजाइन में ही एलईडी फ्लैश लाइट देती हैं.

यहां एक कैमरा ही है, लेकिन डिजाइन ऐसा लग रहा है कि दो कैमरा हैं.

मोटोरोला का ये फोन 4G सपोर्ट करता है यानी 5G नहीं चलेगा. एक तरफ जहां देश में 5G की लहर है और इस बजट के ज्यादातर स्मार्टफोन्स में 5G सपोर्ट मिलता है. इसलिए कंपनी को चाहिए की इस कीमत पर 5G फोन लॉन्च करे. बहरहाल, इस फोन में IP64 रेटिंग मिलती है. पूरी तरह वॉटर रेजिस्टेंट तो नहीं, लेकिन हल्के स्प्लैश से बच सकता है.

Advertisement

Moto G06 Power में MediaTek Helio G81 Extreme चिपसेट दिया गया है. इसमें मेमोरी कार्ड सपोर्ट भी है जिससे आप 1TB तक स्टोरेज एक्स्पैंड कर सकते हैं. ये फ़ोन Android 15 पर चलता है.

Moto G06 में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जबकि सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का फ़्रंट कैमरा है. कंपनी ने दावा किया है कि इसमें Google Gemini AI ऐसिस्टेंट दिया गया है.

Moto G06 Power की बैटरी इसका सबसे बड़ा USP है. 7,000mAh की बैटरी है और साथ ही 18W चार्जिंग सपोर्ट है. हालांकि ये स्लो चार्जिंग है, लेकिन ये बजट फ़ोन है. कंपनी ने दावा किया है कि एक बार फुल चार्ज करके इसे 65 घंटे तक का प्लेटाइम बैकअप मिल सकता है.

अच्छी बात ये है कि कंपनी बॉक्स में चार्जर भी दे रही है. इसे वीगन लेदर फिनिश में भी पेश किया गया है. फ़ोन के दो कलर वेरिएंट्स अवेलेबल होंगे. इसकी बिक्री फ्लिपकार्ट और मोटोरोला सहित दूसरे रीटेल स्टोर्स पर 11 अक्टूबर से शुरू होगी.

---- समाप्त ----