सबसे सस्ता फ्लिप फोन! Motorola Razr 60 पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट

Flipkart पर 4 अक्टूबर 2025 से नई सेल शुरू हो रही है. इस सेल का फायदा उठाकर आप कई डिवाइसेस को सस्ते में खरीद सकते हैं. फ्लिपकार्ट की बिग फेस्टिव धमाका सेल में Motorola Razr 60 को आप कई हजार रुपये के डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं. ये फोन अब तक की बेस्ट डील पर मिल रहा है.

अगर आप एक फ्लिप फोन खरीदना चाहते हैं, तो इस पर विचार कर सकते हैं. ये प्लेटफॉर्म पर मिल रहा सबसे सस्ता फ्लिप फोन है. Razr 60 में 50MP के मेन लेंस वाला डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 32MP का सेल्फी कैमरा दिया है. आइए जानते हैं इसकी कीमत और इस पर मिल रहे ऑफर्स की डिटेल्स.

कितनी है कीमत?

Motorola Razr 60 का 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट फिलहाल 39,999 रुपये में Flipkart पर लिस्ट है. कंपनी ने इस फोन को 54,999 रुपये में लॉन्च किया था. यानी इस पर 15 हजार रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है. स्मार्टफोन पर बैंक डिस्काउंट भी मिल रहा है.

इसका आप फायदा उठा सकते हैं. डिवाइस पर 2000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है. बैंक ऑफर के बाद आप इस फोन को 37,999 रुपये में खरीद सकते हैं. स्मार्टफोन पर एक्सचेंज ऑफर और नो-कॉस्ट EMI का भी विकल्प मिल रहा है. इन सभी का आप फायदा उठा सकते हैं.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

Motorola Razr 60 में 6.9-inch का LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. स्क्रीन HDR10+ और 3000 Nits की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. वहीं कवर पर 3.6-inch का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है.

स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास विक्टस दिया गया है. स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 7400X प्रोसेसर के साथ आता है. इसमें 12GB तक RAM और 512GB स्टोरेज मिलेगा. डिवाइस Android 15 पर काम करता है. इसमें 50MP + 13MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा.

वहीं फ्रंट में 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. स्मार्टफोन की प्रोटेक्शन के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है. डिवाइस 4500mAh की बैटरी के साथ आता है. इसमें 30W की वायर्ड और 15W की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा. डिवाइस IP48 रेटिंग के साथ आता है.

