₹68 हजार टिप, लाखों के iPhone, 2Kg चांदी! 10 मिनट डिलीवरी ऐप से लोगों ने की बंपर शॉपिंग

किसी को 68 हजार रुपये की टिप, किसी ने क्लिक में खरीद 4.3 लाख रुपये के iPhone 17 खरीदे तो किसी ने 1 किलो चांदी ऑर्डर कर दी. स्विगी के इंस्टामार्ट ने बताया है कि साल 2025 में लोगों ने क्या-क्या खरीदा.

हैदराबाद के एक शख्स ने एक क्लिक में 4.3 लाख रुपये का ऑर्डर देकर iPhone 17 बुक कर डाले थे. इंस्टामार्ट पर किया गया ऑर्डर भले ही अजीब लगे, लेकिन अब क्विक कॉमर्स पर शॉपिंग का लेवल बढ़ रहा है. अब क्विक कॉमर्स सिर्फ दूध, दही, ब्रेड और ग्रोसरी आदि ऑर्डर करने की जगह नहीं है.

सिंगल क्लिक में किया गया सबसे बड़ा ऑर्डर

4.3 लाख रुपये में खरीदे गए iPhone 17 का यह ऑर्डर इस साल सिंगल कार्ड में खरीदा गया सबसे बड़ा ऑर्डर है. लेकिन बड़े ऑर्डर की लिस्ट में यह इकलौता ऑर्डर नहीं है, इससे पहले भी कई बड़े ऑर्डर किए जा चुके हैं. आइए जानते हैं.

2025 में सिंगल अकाउंट से 22 लाख रुपये का खर्चा

दरअसल, साल 2025 में एक यूजर्स ने 22 लाख रुपये का खर्चा किया है, जिसकी जानकारी कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में दी है. शख्स ने 22 iPhones, गोल्ड कॉइन, किचप एप्लाइसेंस और डेली जरूरत का सामान ऑर्डर किया था. इसमें दूध, दही, ब्रेड और ग्रोसरी आइटम शामिल थे.

2 किलोग्राम चांदी बुक कर दी

बेंगलुरु में एक शख्स ने दिवाली कार्ट के दौरान करीब 2 लाख रुपये की कीमत का 2 किलो ग्राम चांदी का ऑर्डर किया था. वहीं, धनतेरस के दौरान गोल्ड ऑर्डर में 400 परसेंट का इजाफा देखने को मिला.

4.36 लाख रुपये नूडल्स ऑर्डर किए

बेंगलुरु के एक शख्स ने अपने अकाउंट से 4.36 लाख रुपये सिर्फ नूडल्स पर खर्च किए थे. वहीं मुंबई में एक यूजर्स ने अपने अकाउंट्स से पूरे एक साल के दौरान RED Bull Sugar Free पर करीब 16.3 लाख रुपये का खर्चा किया था.

नोएडा ने शख्स ने खरीदा था 2.8 लाख रुपये का प्रोटीन

दिल्ली-NCR के शहर नोएडा में एक शख्स ने 1,343 प्रोटीन आइटम का ऑर्डर कर डाला. इसके लिए उसने करीब 2.8 लाख रुपये का खर्चा कर डाला.

