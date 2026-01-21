दावोस में ट्रंप के साथ डिनर में नजर आएंगे ये 7 भारतीय CEO, टैरिफ पर होगी बात?

स्विट्जरलैंड के दावोस में दुनियाभर के तमाम बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा है. दरअसल, दुनिया के सबसे प्रभावशाली आर्थिक मंच World Economic Forum (WEF) 2026 का आयोजन दावोस में 19 जनवरी से शुरू हो गया है और 23 जनवरी तक चलेगा. इस कार्यक्रम में 130 से अधिक देशों के करीब 3,000 जन प्रतिनिधि और 850 से अधिक टॉप CEOs शामिल हो रहे हैं.

इस बार का दावोस 'A Spirit of Dialogue' थीम के तहत वैश्विक आर्थिक और व्यापार चुनौतियों पर बहस, निवेश की संभावनाओं और नए वैश्विक साझेदारियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है.

WEF के मंच पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) अपने संबोधन के बाद रिसेप्शन डिनर (Reception Dinner) में शामिल होंगे. जिसमें वैश्विक उद्योग जगत के दिग्गजों को आमंत्रित किया गया है. भारत की तरफ से ट्रंप के डिनर कार्यक्रम में कुल 7 CEOs हिस्सा लेंगे. ये दर्शाता है कि भारत का कॉरपोरेट सेक्टर अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रमुख भूमिका निभा रहा है.

डिनर में शामिल होने वाले भारतीय CEOs..

- एन. चंद्रशेखरन (Natarajan Chandrasekaran)– टाटा संस (Tata Sons) के चेयरमैन भारत के सम्मानित उद्योग नेताओं में से एक हैं. चंद्रशेखरन का योगदान वैश्विक स्तर पर भी पहचाना जाता है.

- महिंद्रा ग्रुप (Mahindra Group) के Group Chief Executive अनीश शाह (Anish Shah) भाग लेंगे.

- इंफोसिस (Infosys) के CEO सलील पारेख (Salil Parekh) इस कार्यक्रम में भारत की टेक इंडस्ट्री की आवाज उठाएंगे.

- विप्रो (Wipro) के CEO श्रीनी पल्लिया (Srini Pallia) भी शामिल होंगे.

- भारती एंटरप्राइजेज (Bharti Enterprises) के चेयरमैन सुनील मित्तल भारतीय दूरसंचार और व्यापार जगत के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक हैं. ये भी शामिल हो रहे हैं. बजाज फिनसर्व (Bajaj Finserv) के चेयरमैन और MD संजीव बजाज भी शामिल हो रहे हैं.

- जुबिलेंट भरतिया ग्रुप (Jubilant Bhartia Group) के फाउंडर एवं Co-chairman इंजीनियरिंग हरि एस. भरतिया (Hari S. Bhartia) भी ट्रंप के साथ डिनर में नजर आएंगे.

किन-किन मुद्दों पर हो सकती है बात

CEOs के साथ डिनर के दौरान व्यापार, निवेश, तकनीक और नीति-निर्माण से जुड़े मुद्दों पर बातचीत होगी. 2026 के दावोस में ट्रंप की उपस्थिति और भारत के इन उद्योगपतियों की भागीदारी से यह संकेत मिलता है कि भारत का कॉर्पोरेट प्रतिनिधित्व वैश्विक आर्थिक रणनीतियों में अहम भूमिका निभा रहा है.

ट्रंप की विदेश और व्यापार नीतियों, जैसे H-1B वीजा नियम, टैरिफ सुधार जैसे मुद्दे भी इस मंच पर उठ सकते हैं. खासकर टैरिफ को लेकर चर्चा होने की संभावना है.

