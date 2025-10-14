scorecardresearch
 

Google का भारत में बड़ा इनवेस्ट, बनेगा 88,705 करोड़ रुपये से डेटा सेंटर, आज होने जा रही डील

भारत में गूगल बड़ा इनवेस्टमेंट करने जा रहा है. आंध्र प्रदेश में कंपनी 88 हजा करोड़ रुपये से नया डेटा सेंटर बनाने जा रही है. इसकी जानकारी खुद मंत्री ने दी है.

Google भारत में बनाने जा रहा नया डेटा सेंटर. ( File Photo: Getty Image)
Google भारत में बनाने जा रहा नया डेटा सेंटर. ( File Photo: Getty Image)

Google भारत में अब तक के सबसे बड़े इनवेस्टमेंट से एक करने जा रहा है. भारत के राज्य आंध्र प्रदेश में कंपनी 10 अरब अमेरिकी डॉलर का इनवेस्टमेंट करने जा रही है, जिसे भारतीय करेंसी में कंवर्ट करते हैं तो यह 88,705 करोड़ रुपये होते हैं. इस रकम से भारत में Google AI डेटा सेंटर तैयार करेगा, जिसमें डेटा स्टोर होता है. ये जानकारी रॉयटर्स की रिपोर्ट से मिली है. 

आंध्र प्रदेश के मंत्री ने बताया है कि अल्फाबेट आइएनसी के तहत काम करने वाली गूगल कंपनी भारत में 10 अरब डॉलर का इनवेस्टमेंट करने जा रही है. इस इनवेस्टमेंट से 1 गीगावाट डेटा सेंटर को तैयार किया जाएगा. मंत्री ने बताया कि इसको लेकर राज्य और टेक दिग्ज कंपनी के बीच डील मंगलवार होगी. 

विशाखापट्टनम में तैयार होगा डेटा सेंटर कैंपस 

गूगल इस इनवेस्टमेंट की मदद से 1 गीगावाट डेटा सेंटर का कैंपस तैयार करेगा. यह AI डेटा सेंटर कैंपस विशाखापट्टनम में तैयार किया जाएगा. इस डेटा कैंपस में AI इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े स्तर पर एनर्जी सोर्स और एक्सपेक्टेड फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से कनेक्ट करेगा. 

यह भी पढ़ें: ChatGPT मेकर का बड़ा ऐलान, AI के लिए अब करने जा रहे हैं ये काम

कंपनियों में AI डेटा सेंटर बनाने की मची होड़

गूगल का यह फैसला ऐसे समय सामने आया है, जब दिग्गज टेक कंपनियों के बीच आगे निकलने की होड़ मची हुई है. ऐसे में कंपनियां दूसरे कंपनियों से आगे निकलने के लिए नए-नए डेटा सेंटर तैयार करने की दिशा में काम कर रही हैं. 

AI डेटा सेंटर का फायदा

AI डेटा सेंटर कैंपस, असल में एक ऐसी हाई पावर बिल्डिंग होती है, जहां पर हजारों सुपर कंप्यूटर और सर्वर मौजूद होता है. इन्हीं सेंटर्स पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल्स को ट्रेन, रन और स्टोर भी किया जाता है. OpenAI का चैटजीपीटी और Google के Gemini भी ऐसे डेटा सेंटर्स पर काम करते हैं. 

