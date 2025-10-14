scorecardresearch
 

ChatGPT मेकर का बड़ा ऐलान, AI के लिए अब करने जा रहे हैं ये काम

ChatGPT मेकर OpenAI ने एक बड़ी पार्टनरशिप का ऐलान किया है, जिसके बाद वह खुद के स्पेशल कंप्यूटर के लिए AI चिपसेट तैयार करेगी. इसके लिए कंपनी ने ब्रॉडकॉम के साथ पार्टनरशिप की है, जो चिपसेट मैन्यूफैक्चरिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

OpenAI अब Brodcom के साथ मिलकर AI चिप तैयार करेंगे. (Photo: Reuters )
ChatGPT मेकर OpenAI ने सोमवार को एक बड़ा ऐलान किया. अब ये अमेरिकी कंपनी आने वाले दिनों में खुद की आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) चिपसेट बनाने जा रही है. यह चिपसेट कंपनी के स्पेशल कंप्यूटर और पीसी में काम करेंगे. ओपनएआई ने इसके लिए चिप जगत की दिग्गज कंपनी ब्रॉडकॉम के साथ पार्टनरशिप की है. 

ओपनएआई ने बताया है कि ब्रॉडकॉम के साथ मिलकर वह खुद की चिप का डिजाइन तैयार करने जा रहे हैं. आगे चलकर OpenAI अपने स्पेशल कंप्यूटर प्रोसेसर के लिए तैयार करेंगे. 

OpenAI ने हाल ही में की थीं बड़ी घोषणाएं

OpenAI की यह पार्टनरशिप हाल ही में की गई उन बड़ी घोषणाओं में से एक है. बताते चलें कि कंपनी ने साल 2022 में जब चैटजीपीटी को लॉन्च किया था, तब से ही वह जेनरेटिव AI क्रांति में अपनी जगह को मजबूत करना चाहती है. 

यह भी पढ़ें: Instagram और TikTok को टक्कर देने के लिए ChatGPT लेकर आया Sora App

सैम ऑल्टमैन की लीडरशिप में हुए समझौते

पिछले कुछ सप्ताह के दौरान कंपनी ने सीईओ सैम ऑल्टमैन की लीडरशिप में ओपनएआई ने बड़ी साझेदारी की है. इसमें डेटा सेंटर और AI चिप को लेकर समझौते हुए है. इसमें अमेरिकी कंनपी Nvidia और एएमडी के नाम शामिल हैं. इसके अलावा दक्षिण कोरिया के सैमसंग और एसके हाइनिक्स का नाम शामिल है. 

यह भी पढ़ें: कोई नहीं पढ़ पाएगा आपकी ChatGPT Chat! जानें हिस्ट्री डिलीट करने का सबसे आसान तरीका

AI कंपनियों की कब से शुरू होगी कमाई? 

इन सभी पार्टनरशिप के बावजूद कोई भी ऐसा सबूत नहीं दिखाई देता है, जिससे साफ पता चलता है कि AI के बिजनेस में जल्द ही कमाई शुरू होने वाली है. भले ही AI कंपनियां तेजी से ग्रोथ कर रही हों. 

AI और डेटा सेंटर्स को चाहिए होगी ज्यादा बिजली 

इन सभी डील्स के बीच ये भी समझना होगा कि आने वाले दिनों में AI और उनके डेटा सेंटर्स के लिए भारी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी. इसके लिए कुछ कंपनियां खुद इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को कंप्लीट करने के लिए मिनी न्यूक्लियर प्लांट तैयार करने की दिशा में काम कर रही हैं. 

