Galaxy S26 सीरीज के लिए हो जाएं तैयार, कंपनी ने बनाया है दुनिया का पहला 2nm प्रोसेसर

Samsung ने हाल ही में दुनिया का पहले 2nm मोबाइल प्रोसेसर लॉन्च किया है. मौजूदा Qualcomm का फ्लैगशिप प्रोसेसर 3nm पर बना है. अब कंपनी अपने फ्लैगशिप सीरीज लाने की तैयारी में है. आइए जानते हैं क्या बदलेगा.

Samsung Galaxy S25 Ultra (Photo: ITG)
कोरियन टेक जाइंट सैमसंग का अगला फ्लैगशिप स्मार्टफोन अगले साल लॉन्च होगा. यानी एक दो महीने के अंदर सैमसंग Galaxy S26 Series देखने को मिलेगी.

Galaxy S26 सीरीज में इस बार Galaxy S26, Galaxy S26+ और Galaxy S25 Ultra लॉन्च किया जाएगा. टिप्सटर ने दावा किया है कि लॉन्च के तुरंत बाद इसकी सेल स्टार्ट नहीं होगी और इसमें थोड़़ा टाइम लग सकता है. 

गौरतलब है कि सैमसंग ने अपना फ्लैगशिप चिपसेट Exynos 2600 लॉन्च किया है. दिलचस्प ये है कि ये 2nm आर्किटेक्चर पर बना है और ये सेग्मेंट का सबसे पावरफुल प्रोसेसर बन सकता है.

Exynos 2600 दरअसल अब दुनिया का पहला 2nm चिपसेट बन गया है. अब तक 3nm वाले ही चिपसेट थे. कंपनी अपने नए चिपसेट को Galaxy S26 सीरीज में यूज कर सकती है. देखना दिलचस्प होगा कि भारत में Qualcomm वेरिएंट आता है या नहीं.

बहरहाल, लॉन्च डेट अभी फाइनल नहीं है और पूरी उम्मीद है कि कंपनी फरवरी में UNPACKED इवेंट आयोजित करेगी और इसी दौरान Galaxy S26 सीरीज भी लॉन्च किए जाएंगे.

Exynos 2600 चिपसेट की बात करें तो इसमें Gate All Around यानी GAA टेक दिया गया है. दावा किया जा रहा है कि इसकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस में काफी इजाफा देखने को मिलेगा.

Galaxy S26 सीरीज के डिजाइन की बात करें तो कई कॉन्सेप्ट और लीक्स इंटरनेट पर हैं. इन्हें देख कर ऐसा लगता है कि डिजाइन में कोई ग्राउंडब्रेकिंग बदलाव नहीं है, क्योंकि पिछले जेनेरेशन से मिलते जुलते ही डिजाइन लग रहे हैं.

कुछ क्रेडिबल सोर्सेज की मानें तो Galaxy S26 में AI इंटिग्रेशन पर काफी जोर दिया जा रहा है. बता दें कि पिछले साल भी कंपनी ने अपने फ्लैगशिप में Galaxy AI को क्रॉस ऐप सपोर्ट के लिए बनाया था, लेकिन ऐप सपोर्ट कम थे. 

इस बार कंपनी इनबिल्ट असिस्टेंट दे सकती है जो आपके क्वेरी का जवाब तो देगा ही साथ ही ऑन डिवाइस काम करेगा और सेटिंग्स लेवल फीचर्स के साथ भी इंट्रैक्ट कर सकता है. 

