Galaxy S25 Ultra हुआ 21 हजार रुपये सस्ता, अब तक की सबसे कम कीमत पर मिल रहा है

Samsung Galaxy S25 Ultra एक महंगा फोन है. अगर आप इसकी कीमत देखकर रुक गए थे, तो अब आपके लिए मौका बन सकता है. Galaxy S26 Ultra के लॉन्च से पहले ही Samsung ने S25 Ultra की कीमत में बड़ा कट कर दिया है.

Samsung Galaxy Unpacked 2026 की डेट आ चुकी है. इवेंट 25 फरवरी को होगा और इसी दिन Galaxy S26 सीरीज लॉन्च होगी. इस सीरीज में Galaxy S26, S26 Plus और S26 Ultra लॉन्च किए जाएंगे.

अलग-अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर यह फोन अब 18 से 21 हजार रुपये तक सस्ता मिल रहा है. यानी जो फोन कुछ समय पहले तक करीब सवा लाख रुपये में बिक रहा था, वही अब काफी कम कीमत पर मिल रहा है.

मोबाइल इंडस्ट्री में यह पुराना तरीका है. जैसे ही नया फ्लैगशिप आने वाला होता है, कंपनियां पुराने मॉडल का स्टॉक साफ करना शुरू कर देती हैं. Samsung भी वही कर रहा है.

Galaxy S26 Ultra के लॉन्च से पहले S25 Ultra को डिस्काउंट पर उतारकर कंपनी पुराने मॉडल को जल्दी निकालना चाहती है, ताकि नया फोन आते ही फोकस पूरी तरह नई सीरीज पर रहे.

Galaxy S25 Ultra आज भी कमजोर फोन नहीं है. इसमें दमदार प्रोसेसर है और कैमरा अभी भी टॉप क्लास माना जाता है. S Pen का सपोर्ट भी मिलता है. मतलब अगर कोई यूज़र आज S25 Ultra खरीदता है, तो उसे ऐसा नहीं लगेगा कि उसने पुराना या आउटडेटेड फोन ले लिया है.

असल फर्क सिर्फ इतना होगा कि कुछ महीनों बाद Galaxy S26 Ultra मार्केट में आ जाएगा, जिसमें कैमरा, प्रोसेसर और AI फीचर्स थोड़ा और बेहतर हो सकते हैं.

Samsung के इस डिस्काउंट के पीछे एक और वजह भी है. पिछले कुछ समय से प्रीमियम फोन की बिक्री उतनी तेज नहीं चल रही है. लोग अब फोन बदलने से पहले ज्यादा सोचते हैं.

ऐसे में कीमत कम करके कंपनी उन लोगों को टारगेट कर रही है जो फ्लैगशिप लेना चाहते हैं, लेकिन नए मॉडल की भारी कीमत नहीं देना चाहते. यह एक तरह से Samsung का बैलेंस बनाने का तरीका है. नया फोन भी बेचना है और पुराने स्टॉक को भी जल्दी निकालना है.

आपके लिए Galaxy S25 Ultra इस वक्त एक अच्छा डील बन सकता है. आपको फ्लैगशिप एक्सपीरियंस मिलेगा और कुछ पैसे भी बच जाएंगे. लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें हमेशा लेटेस्ट मॉडल चाहिए, या जिन्हें कैमरा और AI फीचर्स में आने वाले छोटे बदलाव भी मायने रखते हैं, तो S26 Ultra का इंतजार करना ज्यादा सही रहेगा.