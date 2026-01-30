Elon Musk की बड़ी प्लानिंग, iPhone को टक्कर देगा Starlink Phone?

एलॉन मस्क ऐसे शख्स हैं, जो कई तरह के बिजनेसेस को लीड कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक कार कंपनी Tesla से लेकर स्पेस मिशन और AI तक कई क्षेत्र में उन्होंने अपना बिजनेस एम्पायर फैला रखा है. ऐसा लगता है कि मस्क इतने पर ही रुकना नहीं चाहते हैं. उनकी महत्वाकांक्षा दूसरे सेक्टर में एंट्री करने की भी है.

इलेक्ट्रिक कार्स, AI चैटबॉट और स्पेस एक्सप्लोर करने के बाद मस्क अब स्मार्टफोन इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमा सकते हैं. उन्होंने इसका संकेत दिया है. हालांकि, ये कोई पहला मौका नहीं है जब मस्क ने स्मार्टफोन लॉन्च करने का कोई संकेत दिया हो.

'Starlink फोन कमाल का होगा'

मस्क ने अपनी इस इच्छा का खुलासा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक रिप्लाई में किया है. एक यूजर ने कमेंट किया था कि वो Starlink ब्रांड का फोन देखा चाहता है. यूजर ने X पर लिखा कि स्टारलिंक का फोन तो कमाल का होगा. स्टारलिंक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस है, जिसे एलॉन मस्क की कंपनी SpaceX चलाती है.

एलॉन ने उस यूजर के कमेंट पर रिप्लाई किया. उन्होंने लिखा कि वो इस आइडिया के लिए तैयार हैं. मस्क ने रिप्लाई किया,'ऐसा होना असंभव नहीं है.' हालांकि, मस्क ने ये भी बताया कि उनका फोन मौजूदा स्मार्टफोन्स से अलग होगा. स्टारलिंक ब्रांडेड फोन परफॉर्मेंस पर ज्यादा फोकस करेगा.

फोन परफॉर्मेंस पर फोकस्ड होगा

उन्होंने बताया, 'ये फोन मौजूदा स्मार्टफोन्स से अलग होगा. इसे पूरी तरह से मैक्सिमम परफॉर्मेंस/ वॉट न्यूरल टेस्ट पर काम करने के लिए ऑप्टमाइज किया जाएगा.' यहां पर मस्क न्यूरल प्रॉसेसिंग यूनिट (NPU) का जिक्र करना चाह रहे होंगे, जिसका इस्तेमाल AI टास्क को रन करने के लिए किया जाता है.

ये कोई पहला मौका नहीं है जब एलॉन मस्क के स्मार्टफोन बिजनेस को लेकर चर्चा हुई हो. पहले भी कई मौकों पर लोगों ने Tesla फोन की चर्चा की है. हालांकि, 2024 में मस्क ने साफ किया था कि वो इस तरह के किसी डिवाइस पर फिलहाल काम नहीं कर रहे हैं. मगर इस तरह के फोन की चर्चा अक्सर होती है.

