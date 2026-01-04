फ्री मिलेगी Starlink की सर्विस, Elon Musk ने वेनेजुएला को लेकर किया चौंकाने वाला ऐलान

दुनिया के सबसे अमीर शख्स Elon Musk वेनेजुएला के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है. मस्क की कंपनी Starlink अब वेनेजुएला में फ्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराएगी. मस्क की कंपनी ने कहा है कि वहां के लोगों के लिए कंटीन्यू कनेक्टिविटी देंगे. बताते चलें कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है.
Starlink, असल में एक सेटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है. रिमोट एरिया और मोबाइल टावर ना होने की स्थिति में भी Starlink से इंटरनेट एक्सेस किया जा सकता है. यह दुनियाभर के कई देशों में अपनी सर्विस दे रहा है और भारत में भी जल्द ही ये सर्विस शुरू होगी.
Elon Musk ने भारतीय समयनुसार रविवार को स्टारलिंक के पोस्ट को रिशेयर किया है और कहा है कि वेनेजुएला के लोगों के सपोर्ट में.
Elon Musk का पोस्ट
स्टारलिंक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पुराना नाम Twitter) पर पोस्ट किया है. पोस्ट में बताया है कि स्टारलिंक आने वाली 3 फरवरी तक वेनेजुएला के लोगों को मुफ्त ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड कराएगा, इससे वहां लगातार इंटरनेट कनेक्टिविटी बनी रहेगी.
स्टारलिंक के काम करने का तरीका अनोखा
Starlink के काम करने का तरीका काफी अनोखा है. स्टारलिंक टावर या फाइबर की बजाय Low Earth Orbit (LEO) में मौजूद हजारों छोटे सेटेलाइट्स की मदद से एक नेटवर्क तैयार करती है. इसके लिए एक यूजर टर्मिनल का यूज होता है, जिसे डिश भी कह सकते हैं.
ये टर्मिनल घर, ऑफिस की छत पर या खुले मैदान पर लगाना होता है. ये टर्मिनल आसमान में घूम रहे सेटेलाइट से सिग्नल रिसीव करता है और भेजता है. ये सेटेलाइट धरती से करीब 550 किमी की दूरी पर रहती हैं.
वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर गंभीर आरोप
वेनेजुएला इस समय चर्चा में है क्योंकि अमेरिका ने 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स को गिरफ्तार कर लिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताया. मादुरो पर गंभीर आरोप हैं कि वे अमेरिका में ड्रग तस्करी और आतंकवाद में शामिल हैं. ये आरोप साल 2020 से लगे हुए हैं.