साइबर स्कैम में 1.10 करोड़ रुपये गंवाने वाले बुजुर्ग ने बताई 3 जरूरी बातें, सेफ्टी के लिए हमेशा रखें याद

साइबर ठगी के शिकार हो चुके और अपने 1.10 करोड़ रुपये गंवाने वाले बुजुर्ग शख्स ने बताया है कि स्कैमर्स कैसे जाल में फंसाते हैं. विक्टिम बैंक से रिटायर्ड हैं. विक्टिम ने तीन सेफ्टी टिप्स भी बताई हैं, जिन्हें फॉलो करके लोग किसी भी साइबर ठगी से बच सकते हैं. आइए इनके बारे में जानते हैं.

ठगों ने बड़ी ही चालाकी से खाली किया बैंक खाता. (File Photo: Unsplash.com)
ठगों ने बड़ी ही चालाकी से खाली किया बैंक खाता. (File Photo: Unsplash.com)

साइबर ठगी के आए दिन लोग शिकार हो रहे हैं, जिसमें वे अपनी जिंदगीभर की कमाई तक गंवा देते हैं. साइबर ठगी में अलीगढ़ के रहने वाले दिनेश शर्मा शिकार हो चुके हैं और अपने 1.10 करोड़ रुपये गंवा चुके हैं. 

विक्टिम दिनेश शर्मा पंजाब नेशनल बैंक में डिप्टी जनरल मैनेजर के पद से रिटायर्ड हो चुके हैं. वे साइबर ठगों के बारे में भी अच्छे से जानते हैं. इसके बावजूद वे साइबर ठगी के जाल में फंस गए और अपनी जिंदगीभर की कमाई गंवा दी. 

X प्लेटफॉर्म पर विक्टिम का वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं. उन्होंने बताया है कि कैसे उनको शिकार बनाया और उनका बैंक खाता खाली कर दिया. साथ ही उन्होंने साइबर सेफ्टी को लेकर 3 जरूरी बातों का जिक्र किया. आइए इनके बारे में डिटेल्स में जानते हैं. 

शुरुआत में 30-40 परसेंट का प्रॉफिट का झूठा ऑफर

साइबर ठगी की शुरुआत बीते साल 2 नवंबर से हुई थी. विक्टिम ने बताया कि शुरुआत में साइबर ठगों का मैसेज आया, जिसमें उन्होंने 30-40 परसेंट तक प्रोफिट कमाने का वादा किया, जिसको वे पहचान गए कि ऐसा नहीं होता है और ये साइबर ठगी है. 

बुजुर्ग को एक वॉट्सऐप ग्रुप में शामिल किया

फिर साइबर ठगों ने बुजुर्ग को एक वॉट्सऐप ग्रुप में शामिल किया गया है, जिसमें बहुत से लोग अपने प्रोफिट को शेयर कर रहे थे. शुरुआत में आरोपी ने दबाव बनाया कि पहले आप छोटी रकम लगाएं. 

विक्टिम ने शुरुआत में 5 हजार रुपये का इनवेस्टमेंट किया 

इसके बाद विक्टिम बुजुर्ग ने 5 हजार रुपये का इनवेस्टमेंट किया. फिर उन्होंने देखा कि मोटा प्रोफिट हो रहा है, जिसको एक वर्चुअल ऐप के जरिए दिखाया गया था. 

लालच में आकर बुजुर्ग ने 1.10 करोड़ रुपये गंवा दिए 

इसके लालच में विक्टिम बुजुर्ग ने अपनी जिंदगी भर की कमाई 1.10 करोड़ रुपये गंवा दिए. फिर विक्टिम से तुरंत 3 करोड़ रुपये की डिमांड कर दी. विक्टिम ने अपनी फैमिली के साथ इस बात को शेयर किया और कहा कि वो लोग अब 3 करोड़ रुपये मांग रहे हैं. 

3 करोड़ मांगने पर फैमिली से बातचीत की 

विक्टिम बुजुर्ग ने कहा कि यह पहली बार था, जब उन्होंने अपनी फैमिली को इसके बारे में बताया और वहीं से उन्हें पता चला कि ये साइबर फ्रॉड है. 

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया अपना एक्सपीरियंस 

बुजुर्ग ने तुरंत साइबर सेल में संपर्क किया और अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई. इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बताया कि सेफ्टी के लिए किन तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए. 

बुजुर्ग ने बताई तीन सेफ्टी टिप्स 

विक्टिम बुजुर्ग ने बताया कि आम लोगों को तीन सेफ्टी टिप्स बताना चाहूंगा. पहला तो अपनी फैमिली से बिलकुल भी ना छिपाइये. दूसरा ये जो लोक लुभावने ऑफर हैं, उनके लालच में ना आएं. तीसरा जो सबसे जरूरी है कि अगर आपके साथ साइबर ठगी हो जाती है तो तुरंत पुलिस साइबर सेल आइये और कंप्लेंट दर्ज कराएं. 

---- समाप्त ----
